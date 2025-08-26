Fotojurnalista canadiană Valerie Zink a anunțat pe pagina sa personală de Facebook că își dă demisia de la agenția de știri Reuters după opt ani de colaborare, declarând că nu mai poate lucra pentru o agenție pe care o acuză că „justifică și facilitează” uciderea sistematică a jurnaliștilor în Gaza de către Israel.

Zink, ale cărei lucrări au fost publicate de New York Times, Al Jazeera și alte agenții din America de Nord, Europa și Asia, a declarat că reportajele Reuters au contribuit la condițiile în care 246 de jurnaliști au fost uciși de la începutul atacurilor Israelului în Gaza, în octombrie 2023.

Ea a menționat cazul lui Anas al-Sharif, corespondentul Al Jazeera, câștigător al Premiului Pulitzer, care a fost ucis împreună cu echipa sa în orașul Gaza, pe 10 august. „Reuters a ales să publice afirmația complet nefondată a Israelului, conform căreia Al-Sharif era un agent Hamas – una dintre nenumăratele minciuni pe care instituții media precum Reuters le-au repetat și cărora le-au acordat importanță”, a scris Zink.

Perpetuarea propagandei israeliene

Ea a condamnat, de asemenea, reacția Reuters la uciderea propriului personal. Luni, cameramanul Hossam al-Masri a fost printre cele 20 de persoane ucise într-un atac israelian asupra spitalului Nasser. Zink a descris incidentul ca fiind un atac „dublu” – un prim atac asupra unui obiectiv civil, urmat de un al doilea atac care a vizat medici, salvatori și jurnaliști.

„Mass-media occidentale sunt direct responsabile pentru crearea condițiilor în care acest lucru poate avea loc”, a spus ea, citând critica jurnalistului Jeremy Scahill conform căreia „fiecare instituție majoră – de la New York Times la Reuters – a servit drept bandă transportoare pentru propaganda israeliană, dezincriminând crimele de război și dezumanizând victimele”.

Zink a argumentat că, prin repetarea afirmațiilor militare israeliene fără a le verifica, mass-media occidentală a „făcut posibilă uciderea mai multor jurnaliști în doi ani pe o fâșie mică de pământ decât în Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, Coreea, Vietnam, Afganistan, Iugoslavia și Ucraina împreună”.

Ea a acuzat Reuters că l-a abandonat pe al-Sharif chiar și după ce acesta a câștigat un premiu Pulitzer pentru agenție. „Acest lucru nu i-a determinat să vină în apărarea lui atunci când forțele israeliene l-au pus pe lista neagră... sau când a cerut protecție după ce un purtător de cuvânt israelian l-a amenințat public. Nu i-a determinat să raporteze onest despre moartea sa atunci când a fost vânat și ucis câteva săptămâni mai târziu”, a spus ea.

Zink a declarat că nu mai poate purta legitimația de presă Reuters fără „rușine și durere profundă”. Ea a promis să își reorienteze activitatea în onoarea jurnaliștilor din Gaza, pe care i-a numit „cei mai curajoși și mai buni care au trăit vreodată”.

Condamnare globală

Cel puțin 21 de oameni, inclusiv medici și jurnaliști, au fost uciși luni când Israelul a lovit spitalul Nasser din Khan Younis. Printre cei decedați se numără Mohammad Salama de la Al Jazeera, cameramanul Hussam al-Masri de la Reuters, jurnalistul freelancer Mariam Abu Daqqa de la AP, Ahmed Abu Aziz și Moaz Abu Taha.