Fotojurnalista canadiană Valerie Zink a anunțat pe pagina sa personală de Facebook că își dă demisia de la agenția de știri Reuters după opt ani de colaborare, declarând că nu mai poate lucra pentru o agenție pe care o acuză că „justifică și facilitează” uciderea sistematică a jurnaliștilor în Gaza de către Israel.
Zink, ale cărei lucrări au fost publicate de New York Times, Al Jazeera și alte agenții din America de Nord, Europa și Asia, a declarat că reportajele Reuters au contribuit la condițiile în care 246 de jurnaliști au fost uciși de la începutul atacurilor Israelului în Gaza, în octombrie 2023.
Ea a menționat cazul lui Anas al-Sharif, corespondentul Al Jazeera, câștigător al Premiului Pulitzer, care a fost ucis împreună cu echipa sa în orașul Gaza, pe 10 august. „Reuters a ales să publice afirmația complet nefondată a Israelului, conform căreia Al-Sharif era un agent Hamas – una dintre nenumăratele minciuni pe care instituții media precum Reuters le-au repetat și cărora le-au acordat importanță”, a scris Zink.
Perpetuarea propagandei israeliene
Ea a condamnat, de asemenea, reacția Reuters la uciderea propriului personal. Luni, cameramanul Hossam al-Masri a fost printre cele 20 de persoane ucise într-un atac israelian asupra spitalului Nasser. Zink a descris incidentul ca fiind un atac „dublu” – un prim atac asupra unui obiectiv civil, urmat de un al doilea atac care a vizat medici, salvatori și jurnaliști.
„Mass-media occidentale sunt direct responsabile pentru crearea condițiilor în care acest lucru poate avea loc”, a spus ea, citând critica jurnalistului Jeremy Scahill conform căreia „fiecare instituție majoră – de la New York Times la Reuters – a servit drept bandă transportoare pentru propaganda israeliană, dezincriminând crimele de război și dezumanizând victimele”.
Zink a argumentat că, prin repetarea afirmațiilor militare israeliene fără a le verifica, mass-media occidentală a „făcut posibilă uciderea mai multor jurnaliști în doi ani pe o fâșie mică de pământ decât în Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, Coreea, Vietnam, Afganistan, Iugoslavia și Ucraina împreună”.
Ea a acuzat Reuters că l-a abandonat pe al-Sharif chiar și după ce acesta a câștigat un premiu Pulitzer pentru agenție. „Acest lucru nu i-a determinat să vină în apărarea lui atunci când forțele israeliene l-au pus pe lista neagră... sau când a cerut protecție după ce un purtător de cuvânt israelian l-a amenințat public. Nu i-a determinat să raporteze onest despre moartea sa atunci când a fost vânat și ucis câteva săptămâni mai târziu”, a spus ea.
Zink a declarat că nu mai poate purta legitimația de presă Reuters fără „rușine și durere profundă”. Ea a promis să își reorienteze activitatea în onoarea jurnaliștilor din Gaza, pe care i-a numit „cei mai curajoși și mai buni care au trăit vreodată”.
Condamnare globală
Cel puțin 21 de oameni, inclusiv medici și jurnaliști, au fost uciși luni când Israelul a lovit spitalul Nasser din Khan Younis. Printre cei decedați se numără Mohammad Salama de la Al Jazeera, cameramanul Hussam al-Masri de la Reuters, jurnalistul freelancer Mariam Abu Daqqa de la AP, Ahmed Abu Aziz și Moaz Abu Taha.
Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni a numit acest lucru „un război deschis împotriva presei libere”, în timp ce raportorul ONU Francesca Albanese a îndemnat statele să „ridice blocada, să impună un embargo asupra armelor, să aplice sancțiuni”.
Albanese a cerut tuturor jurnaliștilor din lume să-și ridice vocea împotriva masacrului colegilor lor palestinieni curajoși, în timp ce aceștia „documentează genocidul”.
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a declarat că comunitatea internațională trebuie să tragă Israelul la răspundere pentru „atacurile ilegale continue asupra presei”.
Aliații Israelului și-au exprimat îngrijorarea.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a numit atacurile „intolerabile”, afirmând că jurnaliștii „trebuie protejați în orice circumstanțe”.
Germania și Spania au cerut o investigație independentă. Secretarul de externe al Marii Britanii, David Lammy, s-a declarat „îngrozit”, cerând un armistițiu imediat.
Türkiye, Qatar, Iran, Egipt și Arabia Saudită au emis condamnări dure, descriind uciderea reprezentanților presei și personalului medical ca fiind crime de război.
Organizația Cooperării Islamice, întrunită la Jeddah, a declarat că este vorba de un atac asupra libertății presei.
Atacul a ridicat numărul jurnaliștilor și reprezentanților mass-media uciși în Gaza din octombrie 2023 la cel puțin 273, potrivit Al Jazeera.