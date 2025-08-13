POLITICĂ
Türkiye acuză Israelul pentru conflictul din Sweida, făcând apel la un viitor incluziv în Siria
Al Shaibani, împreună cu Fidan, au subliniat importanța coordonării în chestiuni de securitate și militare pentru a proteja frontierele și a combate terorismul.
Fidan cere, de asemenea, ca YPG să înceteze imediat amenințările la adresa Türkiye și a regiunii. / AA
13 August 2025

Ministrul de externe al Türkiye, Hakan Fidan a criticat rolul Israelului în recentele conflicte din Sweida, Siria, subliniind îngrijorările Türkiye cu privire la interferențele externe în afacerile siriene.

„Unul dintre principalii actori din spatele acestei imagini sumbre (a evenimentelor din Sweida) s-a dovedit a fi Israelul”, a declarat Fidan în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul sirian de externe Asaad Hassan al Shaibani, miercuri, la Ankara.

El a subliniat, de asemenea, viziunea Türkiye pentru o Sirie post-conflict, menționând: „Noua Sirie ar trebui să fie o Sirie în care toate popoarele, credințele și culturile sunt păstrate și pot trăi împreună. Türkiye face recomandări în această direcție.”

Fidan a avertizat că Ankara asistă la evoluții pe care nu le mai poate tolera.

„Membrii teroriști ai YPG nu au părăsit Siria; să nu creadă că nu vedem acest lucru”, a spus el.

Ministrul a cerut YPG să pună capăt imediat amenințării pe care o reprezintă pentru Türkiye și regiune, îndemnându-i pe aceștia și pe recruții lor străini să părăsească teritoriul sirian fără întârziere.

Ministrul de externe al Siriei, Asaad al Shaibani a evidențiat intervențiile externe continue în Siria, descriindu-le pe unele drept „directe și menite să slăbească statul sirian și să creeze o diviziune fragilă”.

El a mai spus că comunitatea druză rămâne o parte integrantă a societății siriene, respingând afirmațiile israeliene care sugerează altceva.

Recomandări

„Nu există nicio intenție de a-i exclude (comunitatea druză) în vreun fel”, a declarat el, adăugând că „ceea ce s-a întâmplat în Sweida a fost instigat de Israel pentru a semăna discordie sectară în regiune”.

„Împărtășim cu Türkiye multe interese și amenințări comune și avertizăm împotriva sprijinirii haosului în Siria”, a mai spus el.

Al Shaibani a declarat că consideră „Conferința Hasakah”, organizată de componentele din nord-estul Siriei, o încălcare a acordului semnat pe 10 martie cu organizația teroristă YPG.

Pe 10 martie, președinția siriană a anunțat semnarea unui acord pentru integrarea Forțelor Democratice Siriene (SDF) în instituțiile statului, reafirmând unitatea teritorială a țării și respingând orice încercări de divizare.

SDF este dominată de gruparea teroristă YPG, ramura siriană a organizației teroriste PKK.

Guvernul sirian a intensificat eforturile de securitate de la înlăturarea lui Bashar al Assad anul trecut, după 24 de ani la putere.

Assad, liderul Siriei timp de aproape 25 de ani, a fugit în Rusia în decembrie, punând capăt regimului Partidului Baath, aflat la putere din 1963.

O nouă administrație de tranziție condusă de președintele Ahmad al Sharaa a fost formată în ianuarie.

