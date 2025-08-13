Ministrul de externe al Türkiye, Hakan Fidan a criticat rolul Israelului în recentele conflicte din Sweida, Siria, subliniind îngrijorările Türkiye cu privire la interferențele externe în afacerile siriene.

„Unul dintre principalii actori din spatele acestei imagini sumbre (a evenimentelor din Sweida) s-a dovedit a fi Israelul”, a declarat Fidan în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul sirian de externe Asaad Hassan al Shaibani, miercuri, la Ankara.

El a subliniat, de asemenea, viziunea Türkiye pentru o Sirie post-conflict, menționând: „Noua Sirie ar trebui să fie o Sirie în care toate popoarele, credințele și culturile sunt păstrate și pot trăi împreună. Türkiye face recomandări în această direcție.”

Fidan a avertizat că Ankara asistă la evoluții pe care nu le mai poate tolera.

„Membrii teroriști ai YPG nu au părăsit Siria; să nu creadă că nu vedem acest lucru”, a spus el.

Ministrul a cerut YPG să pună capăt imediat amenințării pe care o reprezintă pentru Türkiye și regiune, îndemnându-i pe aceștia și pe recruții lor străini să părăsească teritoriul sirian fără întârziere.

Ministrul de externe al Siriei, Asaad al Shaibani a evidențiat intervențiile externe continue în Siria, descriindu-le pe unele drept „directe și menite să slăbească statul sirian și să creeze o diviziune fragilă”.

El a mai spus că comunitatea druză rămâne o parte integrantă a societății siriene, respingând afirmațiile israeliene care sugerează altceva.