Un moment istoric a avut loc la Casa Albă, când președintele SUA, Donald Trump, a reunit liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Washington în cadrul unui summit important pentru pace — un eveniment care pare să fi pus capăt unuia dintre cele mai îndelungate conflicte izbucnite după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan și președintele azer Ilham Aliyev au semnat noi acorduri strategice cu SUA înainte de a susține o declarație comună prin care s-au angajat să rezolve pașnic disputa lor de zeci de ani.

Două componente cheie ale acestui drum spre pace sunt recunoașterea reciprocă a granițelor recunoscute la nivel internațional — fără revendicări teritoriale — și crearea unei rute de tranzit care să lege Azerbaidjanul propriu-zis de exclava sa Nahicevan printr-o fâșie îngustă din sudul Armeniei.

Acest coridor, care va fi cunoscut sub numele de Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională (TRIPP), va fi gestionat de un consorțiu de afaceri susținut de SUA pentru o perioadă de 99 de ani.

Ideea unui coridor de transport în această regiune nu este nouă. De fapt, o astfel de rută a existat sub diverse forme timp de decenii, până când Armenia a blocat-o în anii 1990.

După cel de-al Doilea Război din Karabah, conceptul a fost reluat sub numele de Coridorul Zangezur, deși nu s-au făcut progrese semnificative în acest context.

Dar nimeni nu se plânge, deoarece coridorul servește intereselor tuturor părților, indiferent de denumirea sa.

Avantajele pentru Türkiye

Pentru Türkiye normalizarea relațiilor dintre Armenia și Azerbaidjan are două implicații geopolitice principale.

Prima este posibilitatea unei mai mari reziliențe a rutelor de transport care conectează Türkiye de inima continentului eurasiatic.

În prezent ruta principală a Türkiye trece prin Georgia către Azerbaidjan și apoi traversează Marea Caspică spre Asia Centrală.

Această rută este bine testată și a ajutat la consolidarea rolului Türkiye ca hub regional de transport. Legături de tranzit precum calea ferată Baku–Tbilisi–Kars și conductele de energie precum Baku–Tbilisi–Ceyhan și Coridorul Sudic de Gaz au fost esențiale pentru conectivitatea Türkiye cu piețele globale.

TRIPP nu este conceput pentru a concura cu aceste rute deja stabilite, ci mai degrabă pentru a le completa.

Adăugarea unei a doua rute prin Nahicevan, Armenia și apoi Azerbaidjanul propriu-zis ar oferi o alternativă pentru utilizarea comercială și ar spori redundanța, asigurând că comerțul Türkiye către este rămâne sigur chiar și în cazul instabilității regionale sau al evenimentelor geopolitice care ar perturba coridorul georgian.

Mai mult, acest coridor oferă Türkiye cea mai directă legătură de tranzit și comunicații cu restul lumii turcice din Eurasia.

Acest lucru aduce o realizare geopolitică mai amplă — o integrare mai strânsă în cadrul Organizației Statelor Turcice (OTS).

De la înființarea sa ca Consiliul Turcic în 2009, OTS a urmărit să aprofundeze legăturile culturale, istorice și lingvistice comune, consolidând în același timp relațiile economice și comerciale între țările turcice din Eurasia.