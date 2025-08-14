Fondat pe 14 august 2001, sub conducerea lui Recep Tayyip Erdoğan, Partidul Justiției și Dezvoltării (Partidul AK) a marcat 24 de ani în politica turcă, câștigând fiecare alegeri generale la care a participat.

Cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a partidului, vicepreședintele Partidului AK, Faruk Acar, a anunțat că noi membri se vor alătura partidului în timpul festivităților.

Vorbind la o conferință de presă, Acar a subliniat că, deși partidul are 24 de ani, acesta rămâne dinamic și dedicat viziunii și misiunii sale. El a descris Partidul AK nu doar ca o organizație politică, ci ca o mișcare populară, adăugând: „poate merită menționat că, spre deosebire de aniversarea de 24 de ani, vom continua călătoria noastră cu forța pe care o tragem din stradă și cu sprijinul pe care îl primim de la națiune.”

„Pentru prima dată, în al 25-lea an al nostru, vom intra într-o perioadă de campanie de un an. Scopul acestei campanii, care începe mâine, este să împărtășim cu națiunea noastră și să le reamintim ce a realizat un partid, care există de peste un sfert de secol, în ultimii 25 de ani, unde a influențat Türkiye și milioanele de lucrări și proiecte pe care le-a dezvoltat.”

Fondat pe 14 august 2001, Partidul AK a intrat pe scena politică sub conducerea lui Erdoğan, care era atunci primarul Istanbulului. El a fost ales pentru prima dată prim-ministru în 2003 și ocupă funcția de președinte din 2014.