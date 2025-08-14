POLITICĂ
2 min de citire
Partidul Justiției și Dezvoltării din Türkiye sărbătorește 24 de ani de leadership politic și succes
De la înființarea Partidului Justiției și Dezvoltării (Partidul AK) în 2001, Türkiye s-a afirmat ca o forță semnificativă pe plan internațional sub conducerea președintelui Recep Tayyip Erdoğan.
Partidul Justiției și Dezvoltării din Türkiye sărbătorește 24 de ani de leadership politic și succes
Președintele Türkiye și liderul Partidului AK, Recep Tayyip Erdoğan / AA
14 August 2025

Fondat pe 14 august 2001, sub conducerea lui Recep Tayyip Erdoğan, Partidul Justiției și Dezvoltării (Partidul AK) a marcat 24 de ani în politica turcă, câștigând fiecare alegeri generale la care a participat.

Cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a partidului, vicepreședintele Partidului AK, Faruk Acar, a anunțat că noi membri se vor alătura partidului în timpul festivităților.

Vorbind la o conferință de presă, Acar a subliniat că, deși partidul are 24 de ani, acesta rămâne dinamic și dedicat viziunii și misiunii sale. El a descris Partidul AK nu doar ca o organizație politică, ci ca o mișcare populară, adăugând: „poate merită menționat că, spre deosebire de aniversarea de 24 de ani, vom continua călătoria noastră cu forța pe care o tragem din stradă și cu sprijinul pe care îl primim de la națiune.”

„Pentru prima dată, în al 25-lea an al nostru, vom intra într-o perioadă de campanie de un an. Scopul acestei campanii, care începe mâine, este să împărtășim cu națiunea noastră și să le reamintim ce a realizat un partid, care există de peste un sfert de secol, în ultimii 25 de ani, unde a influențat Türkiye și milioanele de lucrări și proiecte pe care le-a dezvoltat.”

Fondat pe 14 august 2001, Partidul AK a intrat pe scena politică sub conducerea lui Erdoğan, care era atunci primarul Istanbulului. El a fost ales pentru prima dată prim-ministru în 2003 și ocupă funcția de președinte din 2014.

Recomandări

Pe 3 noiembrie 2002, partidul a obținut o victorie covârșitoare, asigurându-și două treimi din locurile din parlament — o majoritate absolută nemaivăzută de peste un deceniu.

Partidul AK a participat la șapte alegeri generale — 2002, 2007, 2011, 2015 — alegeri anticipate în noiembrie 2015, iunie 2018 și, cel mai recent, în mai 2023 — ieșind victorios de fiecare dată.

De la fondarea partidului sub conducerea lui Erdoğan în 2001, Türkiye a devenit un jucător important pe scena globală, adoptând o abordare multidirecțională și proactivă în afacerile internaționale și regionale.

De-a lungul anilor, Türkiye și-a consolidat legăturile cu națiunile europene, turcice și musulmane, asumându-și un rol de lider în afacerile regionale. În plus, Türkiye și-a extins relațiile cu alți actori globali, sporindu-și poziția pe scena internațională.

Cu această abordare, a început să contribuie la rezolvarea problemelor globale și să joace un rol semnificativ în organizațiile internaționale.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us