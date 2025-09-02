Asociația celor mai de seamă experți mondiali în domeniul genocidului a adoptat o rezoluție în care se afirmă că criteriile juridice care stabilesc că Israelul comite genocid în Gaza sunt întrunite, a declarat luni președintele acesteia.

86% dintre cei care au votat printre cei 500 de membri ai Asociației Internaționale a Cercetătorilor în Genocid au susținut rezoluția, care declară că „politicile și acțiunile Israelului în Gaza corespund definiției legale a genocidului din articolul II al Convenției Națiunilor Unite pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid (1948)”.

De la înființarea sa în 1994, asociația cercetătorilor în domeniul genocidului a adoptat nouă rezoluții prin care recunoaște episoade istorice sau actuale ca fiind genocid.

Ministerul de Externe al Israelului nu răspuns imediat.

Israelul a lansat un atac asupra Gazei în octombrie 2023, ca răspuns la un atac al grupului de rezistență palestiniană Hamas asupra teritoriului său. Autoritățile israeliene afirmă că atacul s-a soldat cu cel puțin 1 200 de morți și aproximativ 250 de oameni luați ostatici.