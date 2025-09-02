ACTUALITĂȚI
Israel comite genocid în Gaza, susțin cei mai de seamă experți mondiali în domeniu
Politicile și acțiunile Israelului în Gaza se încadrează în definiția juridică a genocidului prevăzută în articolul II din Convenția ONU pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid, susține Asociația experților în domeniul genocidului.
Clădiri distruse în Gaza, surprinse de pe partea israeliană a frontierei dintre Gaza și Israel, 31 august 2025. / Reuters
2 Septembrie 2025

Asociația celor mai de seamă experți mondiali în domeniul genocidului a adoptat o rezoluție în care se afirmă că criteriile juridice care stabilesc că Israelul comite genocid în Gaza sunt întrunite, a declarat luni președintele acesteia.

86% dintre cei care au votat printre cei 500 de membri ai Asociației Internaționale a Cercetătorilor în Genocid au susținut rezoluția, care declară că „politicile și acțiunile Israelului în Gaza corespund definiției legale a genocidului din articolul II al Convenției Națiunilor Unite pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid (1948)”.

De la înființarea sa în 1994, asociația cercetătorilor în domeniul genocidului a adoptat nouă rezoluții prin care recunoaște episoade istorice sau actuale ca fiind genocid.

Ministerul de Externe al Israelului nu răspuns imediat.

Israelul a lansat un atac asupra Gazei în octombrie 2023, ca răspuns la un atac al grupului de rezistență palestiniană Hamas asupra teritoriului său. Autoritățile israeliene afirmă că atacul s-a soldat cu cel puțin 1 200 de morți și aproximativ 250 de oameni luați ostatici.

De atunci, acțiunile militare ale Israelului au dus la moartea a peste 63 000 de palestinieni, au avariat sau distrus majoritatea clădirilor din enclavă și au forțat aproape toți locuitorii să-și părăsească locuințele cel puțin o dată.

Mai mult, un monitor global al foametei susținut de ONU a determinat vineri că orașul Gaza și zonele înconjurătoare suferă oficial de foamete, aceasta urmând să se extindă.

Cadrul integrat de clasificare a securității alimentare (IPC) a raportat că 514 000 de persoane — aproape un sfert din populația palestiniană din Gaza — se confruntă cu foamete, iar cifrele sunt așteptate să crească la 641 000 până la sfârșitul lunii septembrie.

