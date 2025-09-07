Peste 400 de persoane au fost arestate sâmbătă la Londra în timpul unui protest tensionat în sprijinul grupului Palestine Action, care a fost interzis conform legislației antiteroriste, au declarat autoritățile.
Câteva sute de persoane au protestat în fața parlamentului britanic, unii dintre ei ținând pancarte pe care scria: „Mă opun genocidului. Susțin Palestine Action.”
Poliția Metropolitană (Met) a declarat într-un comunicat emis sâmbătă seara că a arestat „peste 425 de persoane... în legătură cu protestul”.
„Majoritatea acestor arestări au fost efectuate pentru sprijinirea unei organizații interzise”, a precizat poliția.
Polly Smith, o pensionară de 74 de ani, a declarat că cei prezenți la miting „nu sunt teroriști” și a adăugat că „interdicția trebuie ridicată”.
Nigel, un director general de 62 de ani al unei companii de reciclare, care a refuzat să-și dezvăluie numele complet, a spus că interdicția impusă de guvern în luna iulie este „total nepotrivită”.
„Ar trebui să-și petreacă mai mult timp încercând să oprească genocidul, în loc să oprească protestatarii”, a spus el înainte de a fi arestat, în timp ce protestatarii scandau „Rușine să vă fie!” către poliție.
Au izbucnit ciocniri între ofițeri și demonstranți care au încercat să împiedice arestările. Peste 25 de persoane au fost arestate pentru presupuse „agresiuni asupra ofițerilor de poliție și alte infracțiuni de ordine publică”, a declarat Met.
Comisarul adjunct Claire Smart a declarat că ofițerii au fost supuși unor abuzuri „intolerabile”, inclusiv fiind loviți, scuipați și loviți cu picioarele.
Organizația Palestine Action a fost interzisă în temeiul Legii britanice privind terorismul din 2000.
Criticii, inclusiv Națiunile Unite și mai multe grupuri de campanie, au condamnat interdicția ca fiind un abuz legal și o amenințare la adresa libertății de exprimare.
Peste 800 de persoane fuseseră deja arestate înainte de demonstrația de sâmbătă, dintre care 138 au fost acuzate de sprijinirea sau încurajarea sprijinului pentru o organizație interzisă.
Majoritatea riscă șase luni de închisoare dacă sunt condamnate, dar organizatorii mitingurilor ar putea fi condamnați până la 14 ani dacă sunt găsiți vinovați.