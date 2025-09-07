ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Poliția britanică a arestat sute de persoane la o manifestație din Londra pentru Palestine Action
La manifestația din Londra în sprijinul Palestine Action au izbucnit ciocniri între ofițeri și demonstranții care încercau să împiedice arestările.
Poliția britanică a arestat sute de persoane la o manifestație din Londra pentru Palestine Action
O persoană este reținută în timpul unui miting împotriva interzicerii grupului Palestine Action, în Londra, Marea Britanie, 6 septembrie 2025. / Reuters
7 Septembrie 2025

Peste 400 de persoane au fost arestate sâmbătă la Londra în timpul unui protest tensionat în sprijinul grupului Palestine Action, care a fost interzis conform legislației antiteroriste, au declarat autoritățile.

Câteva sute de persoane au protestat în fața parlamentului britanic, unii dintre ei ținând pancarte pe care scria: „Mă opun genocidului. Susțin Palestine Action.”

Poliția Metropolitană (Met) a declarat într-un comunicat emis sâmbătă seara că a arestat „peste 425 de persoane... în legătură cu protestul”.

„Majoritatea acestor arestări au fost efectuate pentru sprijinirea unei organizații interzise”, a precizat poliția.

Polly Smith, o pensionară de 74 de ani, a declarat că cei prezenți la miting „nu sunt teroriști” și a adăugat că „interdicția trebuie ridicată”.

Nigel, un director general de 62 de ani al unei companii de reciclare, care a refuzat să-și dezvăluie numele complet, a spus că interdicția impusă de guvern în luna iulie este „total nepotrivită”.

„Ar trebui să-și petreacă mai mult timp încercând să oprească genocidul, în loc să oprească protestatarii”, a spus el înainte de a fi arestat, în timp ce protestatarii scandau „Rușine să vă fie!” către poliție.

Recomandări

Au izbucnit ciocniri între ofițeri și demonstranți care au încercat să împiedice arestările. Peste 25 de persoane au fost arestate pentru presupuse „agresiuni asupra ofițerilor de poliție și alte infracțiuni de ordine publică”, a declarat Met.

Comisarul adjunct Claire Smart a declarat că ofițerii au fost supuși unor abuzuri „intolerabile”, inclusiv fiind loviți, scuipați și loviți cu picioarele.

Organizația Palestine Action a fost interzisă în temeiul Legii britanice privind terorismul din 2000.

Criticii, inclusiv Națiunile Unite și mai multe grupuri de campanie, au condamnat interdicția ca fiind un abuz legal și o amenințare la adresa libertății de exprimare.

Peste 800 de persoane fuseseră deja arestate înainte de demonstrația de sâmbătă, dintre care 138 au fost acuzate de sprijinirea sau încurajarea sprijinului pentru o organizație interzisă.

Majoritatea riscă șase luni de închisoare dacă sunt condamnate, dar organizatorii mitingurilor ar putea fi condamnați până la 14 ani dacă sunt găsiți vinovați.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us