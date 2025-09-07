Peste 400 de persoane au fost arestate sâmbătă la Londra în timpul unui protest tensionat în sprijinul grupului Palestine Action, care a fost interzis conform legislației antiteroriste, au declarat autoritățile.

Câteva sute de persoane au protestat în fața parlamentului britanic, unii dintre ei ținând pancarte pe care scria: „Mă opun genocidului. Susțin Palestine Action.”

Poliția Metropolitană (Met) a declarat într-un comunicat emis sâmbătă seara că a arestat „peste 425 de persoane... în legătură cu protestul”.

„Majoritatea acestor arestări au fost efectuate pentru sprijinirea unei organizații interzise”, a precizat poliția.

Polly Smith, o pensionară de 74 de ani, a declarat că cei prezenți la miting „nu sunt teroriști” și a adăugat că „interdicția trebuie ridicată”.

Nigel, un director general de 62 de ani al unei companii de reciclare, care a refuzat să-și dezvăluie numele complet, a spus că interdicția impusă de guvern în luna iulie este „total nepotrivită”.

„Ar trebui să-și petreacă mai mult timp încercând să oprească genocidul, în loc să oprească protestatarii”, a spus el înainte de a fi arestat, în timp ce protestatarii scandau „Rușine să vă fie!” către poliție.