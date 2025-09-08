Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că lideri europeni individuali vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru a discuta despre soluționarea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Vorbind cu reporterii după ce s-a întors de la US Open din New York, Trump a mai spus că intenționează să discute curând cu președintele rus Vladimir Putin.
„Anumiți lideri europeni vin în țara noastră luni sau marți, individual”, a declarat Trump.
Nu era clar la cine se referea Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare pentru mai multe detalii.
Trump a adăugat că este „nemulțumit” de situația războiului dintre Rusia și Ucraina, după ce reporterii l-au întrebat despre un atac aerian masiv al Rusiei, desfășurat în noaptea de duminică, despre care oficialii ucraineni au declarat că a incendiat clădirea principală a guvernului din Kiev.
Cu toate acestea, el și-a exprimat din nou convingerea că războiul va fi în curând soluționat.
„Situația dintre Rusia și Ucraina, o vom rezolva”, a spus Trump.