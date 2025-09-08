Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că lideri europeni individuali vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru a discuta despre soluționarea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Vorbind cu reporterii după ce s-a întors de la US Open din New York, Trump a mai spus că intenționează să discute curând cu președintele rus Vladimir Putin.

„Anumiți lideri europeni vin în țara noastră luni sau marți, individual”, a declarat Trump.

Nu era clar la cine se referea Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare pentru mai multe detalii.