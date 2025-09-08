ACTUALITĂȚI
1 min de citire
Liderii europeni vor vizita SUA în această săptămână pentru a discuta războiul Rusia-Ucraina
Președintele SUA, Donald Trump spune că se va întâlni curând și cu președintele rus Vladimir Putin.
Președintele american Donald Trump vorbește cu presa la sosirea pe aeroportul La Guardia din New York. / Reuters
8 Septembrie 2025

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că lideri europeni individuali vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru a discuta despre soluționarea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Vorbind cu reporterii după ce s-a întors de la US Open din New York, Trump a mai spus că intenționează să discute curând cu președintele rus Vladimir Putin.

„Anumiți lideri europeni vin în țara noastră luni sau marți, individual”, a declarat Trump.

Nu era clar la cine se referea Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare pentru mai multe detalii.

Recomandări

Trump a adăugat că este „nemulțumit” de situația războiului dintre Rusia și Ucraina, după ce reporterii l-au întrebat despre un atac aerian masiv al Rusiei, desfășurat în noaptea de duminică, despre care oficialii ucraineni au declarat că a incendiat clădirea principală a guvernului din Kiev.

Cu toate acestea, el și-a exprimat din nou convingerea că războiul va fi în curând soluționat.

„Situația dintre Rusia și Ucraina, o vom rezolva”, a spus Trump.

