Türkiye a lansat o anchetă împotriva Google cu privire la practicile sale legate de serviciile de plată din Play Store, a anunțat vineri Autoritatea de Concurență.

„O investigație a fost deschisă împotriva GOOGLE pentru a determina dacă GOOGLE a încălcat Legea nr. 4054 privind Protecția Concurenței (Legea nr. 4054), conform articolului 41 din aceeași lege,” a declarat Autoritatea de Concurență a Türkiye într-un comunicat.

Obiectul anchetei va fi acuzația, conform căreia Google a încălcat regulile de concurență prin faptul că a obligat dezvoltatorii de aplicații care doresc să distribuie aplicații în Google Play Store să utilizeze propriul sistem de plată, Google Play Billing (GPB), și a împiedicat dezvoltatorii de aplicații să informeze utilizatorii despre canale alternative de plată.

O investigație preliminară a fost realizată în cadrul „Analizei Industriei Ecosistemelor Mobile”, ridicând suspiciuni că Google impune restricții asupra serviciilor de plată pentru dezvoltatorii de aplicații.