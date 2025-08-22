TÜRKİYE
Türkiye anchetează Google pentru forțarea utilizării exclusive a sistemului de facturare Play Store
Autoritățile din Türkiye vor investiga Google pentru forțarea utilizării sistemului său de plată pentru aplicații și împiedicarea utilizatorilor să vadă metode alternative.
Google ar putea avea de suferit din cauza restricționării metodelor alternative de plată. / Reuters
Türkiye a lansat o anchetă împotriva Google cu privire la practicile sale legate de serviciile de plată din Play Store, a anunțat vineri Autoritatea de Concurență.

„O investigație a fost deschisă împotriva GOOGLE pentru a determina dacă GOOGLE a încălcat Legea nr. 4054 privind Protecția Concurenței (Legea nr. 4054), conform articolului 41 din aceeași lege,” a declarat Autoritatea de Concurență a Türkiye într-un comunicat.

Obiectul anchetei va fi acuzația, conform căreia Google a încălcat regulile de concurență prin faptul că a obligat dezvoltatorii de aplicații care doresc să distribuie aplicații în Google Play Store să utilizeze propriul sistem de plată, Google Play Billing (GPB), și a împiedicat dezvoltatorii de aplicații să informeze utilizatorii despre canale alternative de plată.

O investigație preliminară a fost realizată în cadrul „Analizei Industriei Ecosistemelor Mobile”, ridicând suspiciuni că Google impune restricții asupra serviciilor de plată pentru dezvoltatorii de aplicații.

Investigația preliminară a arătat că Google solicită utilizarea propriului sistem de plată, GPB, pentru achizițiile din aplicații și nu permite dezvoltatorilor de aplicații să informeze utilizatorii despre metode alternative de plată.

După investigația preliminară s-a decis deschiderea unei anchete suplimentare în cazul Google.

Deciziile autorității în cadrul anchetei nu implică faptul că entitățile investigate au încălcat legea relevantă și că sunt sau vor fi sancționate.

