Festivalul emblematic al Türkiye dedicat tehnologiei, aviației și spațiului, Teknofest, a deschis o ediție specială maritimă la Istanbul, evidențiind forța navală și inovațiile țării.
Evenimentul de patru zile, cunoscut sub numele de „Patria Albastră”, a început joi la Comandamentul Șantierului Naval din Istanbul. Anadolu este partenerul global de comunicare. Deși festivalul a debutat joi, publicul va putea participa în zilele de 30–31 august.
Se așteaptă ca președintele Recep Tayyip Erdoğan să participe în prima zi de deschidere.
Competițiile din cadrul evenimentului includ sisteme subacvatice fără pilot, rachete subacvatice și vehicule maritime autonome.
Marina Turcă expune, de asemenea, unele dintre cele mai avansate nave ale sale, precum nava de asalt amfibie TCG Anadolu, fregata TCG Istanbul, corveta antisubmarin TCG Burgazada, fregata TCG Oruçreis, puitorul de mine TCG Nusret, alături de submarinele TCG Sakarya și TCG Hızırreis.
Dincolo de tehnologia militară, Teknofest Patria Albastră oferă expoziții despre istoria și cultura maritimă, experiențe interactive de realitate virtuală și o serie de conferințe.
După acest eveniment, ediția principală a Teknofest se va desfăşura în perioada 17–21 septembrie pe Aeroportul Atatürk din Istanbul.