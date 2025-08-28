Festivalul emblematic al Türkiye dedicat tehnologiei, aviației și spațiului, Teknofest, a deschis o ediție specială maritimă la Istanbul, evidențiind forța navală și inovațiile țării.

Evenimentul de patru zile, cunoscut sub numele de „Patria Albastră”, a început joi la Comandamentul Șantierului Naval din Istanbul. Anadolu este partenerul global de comunicare. Deși festivalul a debutat joi, publicul va putea participa în zilele de 30–31 august.

Se așteaptă ca președintele Recep Tayyip Erdoğan să participe în prima zi de deschidere.

Competițiile din cadrul evenimentului includ sisteme subacvatice fără pilot, rachete subacvatice și vehicule maritime autonome.