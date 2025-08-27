Türkiye a condamnat și a respins miercuri declarațiile făcute de prim-ministrul israelian cu privire la evenimentele din 1915.
„Declarația lui (Benjamin) Netanyahu despre evenimentele din 1915 este o încercare de a exploata evenimentele tragice din trecut în scopuri politice”, a declarat Ministerul de Externe al Türkiye într-un comunicat.
„Netanyahu, care este judecat pentru rolul său în genocidul comis împotriva poporului palestinian, încearcă să ascundă crimele pe care el și guvernul său le-au comis” , a adăugat ministerul.
„Condamnăm și respingem această declarație, care este incompatibilă cu faptele istorice și juridice”, se mai precizează în comunicat.
Türkiye se opune prezentării incidentelor ca fiind un „genocid”, descriindu-le ca o tragedie în care ambele părți au suferit pierderi.
Ankara a propus în mod repetat crearea unei comisii comune de istorici din Türkiye și Armenia, împreună cu experți internaționali, pentru a aborda această problemă.
Israelul a ucis aproape 63.000 de palestinieni în Gaza din octombrie 2023. Ofensiva militară a devastat enclava, care se confruntă cu foamete și a devenit nelocuibilă.
În noiembrie anul trecut, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și fostul său ministru al apărării, Yoav Gallant, pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.
Israelul se confruntă, de asemenea, cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție pentru războiul său asupra enclavei.