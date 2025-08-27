POLITICĂ
2 min de citire
Türkiye: Netanyahu „exploatează evenimentele dureroase din 1915” pentru câștiguri politice
Declarațiile prim-ministrului israelian sunt incompatibile cu faptele istorice și juridice, spune Ankara.
Türkiye: Netanyahu „exploatează evenimentele dureroase din 1915” pentru câștiguri politice
Ministerul de Externe turc afirmă că Netanyahu încearcă să acopere crimele comise de el și de guvernul său. / AA
27 August 2025

Türkiye a condamnat și a respins miercuri declarațiile făcute de prim-ministrul israelian cu privire la evenimentele din 1915.

„Declarația lui (Benjamin) Netanyahu despre evenimentele din 1915 este o încercare de a exploata evenimentele tragice din trecut în scopuri politice”, a declarat Ministerul de Externe al Türkiye într-un comunicat.

„Netanyahu, care este judecat pentru rolul său în genocidul comis împotriva poporului palestinian, încearcă să ascundă crimele pe care el și guvernul său le-au comis” , a adăugat ministerul.

„Condamnăm și respingem această declarație, care este incompatibilă cu faptele istorice și juridice”, se mai precizează în comunicat.

Türkiye se opune prezentării incidentelor ca fiind un „genocid”, descriindu-le ca o tragedie în care ambele părți au suferit pierderi.

Recomandări

Ankara a propus în mod repetat crearea unei comisii comune de istorici din Türkiye și Armenia, împreună cu experți internaționali, pentru a aborda această problemă.

Israelul a ucis aproape 63.000 de palestinieni în Gaza din octombrie 2023. Ofensiva militară a devastat enclava, care se confruntă cu foamete și a devenit nelocuibilă.

În noiembrie anul trecut, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și fostul său ministru al apărării, Yoav Gallant, pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.

Israelul se confruntă, de asemenea, cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție pentru războiul său asupra enclavei.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us