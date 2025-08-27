Türkiye a condamnat și a respins miercuri declarațiile făcute de prim-ministrul israelian cu privire la evenimentele din 1915.

„Declarația lui (Benjamin) Netanyahu despre evenimentele din 1915 este o încercare de a exploata evenimentele tragice din trecut în scopuri politice”, a declarat Ministerul de Externe al Türkiye într-un comunicat.

„Netanyahu, care este judecat pentru rolul său în genocidul comis împotriva poporului palestinian, încearcă să ascundă crimele pe care el și guvernul său le-au comis” , a adăugat ministerul.

„Condamnăm și respingem această declarație, care este incompatibilă cu faptele istorice și juridice”, se mai precizează în comunicat.

Türkiye se opune prezentării incidentelor ca fiind un „genocid”, descriindu-le ca o tragedie în care ambele părți au suferit pierderi.