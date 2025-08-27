Türkiye este garantul securității, păcii și bunăstării kurzilor, la fel ca și al tuturor popoarelor frățești din Siria, a declarat marți președintele Recep Tayyip Erdoğan.

În discursul său rostit la ceremonia prilejuită de împlinirea a 954 de ani de la bătălia de la Malazgirt, în provincia turcă Muş, Erdoğan a declarat: „Cei care își îndreaptă atenția spre Ankara și Damasc vor câștiga”.

Președintele turc a subliniat că viziunea țării sale pentru „Secolul Türkiye” va transforma mai întâi Türkiye într-o țară mare și puternică, liberă de terorism, iar apoi va extinde această viziune la nivel regional, prin eforturi colective.

El a adăugat că, în ciuda tuturor obstacolelor, blocajelor și sabotajelor, Ankara rămâne angajată să lupte pentru o Türkiye puternică, unită ca o națiune de 86 de milioane de oameni legați prin istorie, cultură, o civilizație comună și convingeri comune.

„Ca turci, arabi și kurzi, vom trăi împreună, cot la cot, pe acest pământ până la sfârșitul timpurilor”, a spus liderul.

Declarațiile sale vin la câteva săptămâni după ce parlamentul Türkiye a înființat un comitet de nivel înalt destinat să traseze o cale legală către ceea ce oficialii descriu drept „Türkiye fără terorism”, o mișcare considerată un punct de cotitură istoric pentru pacea din regiune.

Inaugurat pe 5 august, Comitetul Național pentru Solidaritate, Fraternitate și Democrație este prezentat ca o platformă de dialog între turci și kurzi și ca o încercare de a rezolva eventualele neînțelegeri prin canale parlamentare.

„Fraternitatea dintre turci și kurzi este un element fundamental al zonei noastre geografice”, a declarat președintele parlamentului turc, Numan Kurtulmuș, în timpul discursului său la ceremonia de inaugurare a comitetului.

„Acest proces este o chestiune de supraviețuire națională care privește viitorul comun al turcilor, kurzilor și al cetățenilor din toate categoriile sociale.”

Oficialii afirmă că acest comitet va servi ca un organism deliberativ, însărcinat cu determinarea reformelor, redactarea legislației și informarea publicului despre progresul realizat, având un mandat care se va încheia la sfârșitul anului 2025.