Türkiye este garantul securității, păcii și bunăstării kurzilor, la fel ca și al tuturor popoarelor frățești din Siria, a declarat marți președintele Recep Tayyip Erdoğan.
În discursul său rostit la ceremonia prilejuită de împlinirea a 954 de ani de la bătălia de la Malazgirt, în provincia turcă Muş, Erdoğan a declarat: „Cei care își îndreaptă atenția spre Ankara și Damasc vor câștiga”.
Președintele turc a subliniat că viziunea țării sale pentru „Secolul Türkiye” va transforma mai întâi Türkiye într-o țară mare și puternică, liberă de terorism, iar apoi va extinde această viziune la nivel regional, prin eforturi colective.
El a adăugat că, în ciuda tuturor obstacolelor, blocajelor și sabotajelor, Ankara rămâne angajată să lupte pentru o Türkiye puternică, unită ca o națiune de 86 de milioane de oameni legați prin istorie, cultură, o civilizație comună și convingeri comune.
„Ca turci, arabi și kurzi, vom trăi împreună, cot la cot, pe acest pământ până la sfârșitul timpurilor”, a spus liderul.
Declarațiile sale vin la câteva săptămâni după ce parlamentul Türkiye a înființat un comitet de nivel înalt destinat să traseze o cale legală către ceea ce oficialii descriu drept „Türkiye fără terorism”, o mișcare considerată un punct de cotitură istoric pentru pacea din regiune.
Inaugurat pe 5 august, Comitetul Național pentru Solidaritate, Fraternitate și Democrație este prezentat ca o platformă de dialog între turci și kurzi și ca o încercare de a rezolva eventualele neînțelegeri prin canale parlamentare.
„Fraternitatea dintre turci și kurzi este un element fundamental al zonei noastre geografice”, a declarat președintele parlamentului turc, Numan Kurtulmuș, în timpul discursului său la ceremonia de inaugurare a comitetului.
„Acest proces este o chestiune de supraviețuire națională care privește viitorul comun al turcilor, kurzilor și al cetățenilor din toate categoriile sociale.”
Oficialii afirmă că acest comitet va servi ca un organism deliberativ, însărcinat cu determinarea reformelor, redactarea legislației și informarea publicului despre progresul realizat, având un mandat care se va încheia la sfârșitul anului 2025.
Avertismente regionale
Pe 10 martie, președinția siriană a anunțat semnarea unui acord pentru integrarea Forțelor Democratice Siriene (SDF) în instituțiile statului, reafirmând astfel unitatea teritorială a țării și respingând orice încercări de divizare.
Cu toate acestea, la câteva luni după semnarea acordului, președintele sirian Ahmad al Sharaa a criticat SDF pentru contradicțiile dintre declarațiile și acțiunile sale în ceea ce privește implementarea acordului.
În iulie, 30 de teroriști PKK și-au ars armele la gura unei peșteri din nordul Irakului, ceea ce Ankara a descris ca fiind începutul desființării organizației.
Acest eveniment marchează unul dintre cele mai semnificative gesturi în campania teroristă de lungă durată desfășurată împotriva Türkiye de către PKK, care este desemnată organizație teroristă de Ankara, SUA și UE.
SDF este dominată de grupul terorist YPG, ramura siriană a PKK.
Pe 13 august, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a avertizat în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său sirian că YPG trebuie să înceteze imediat să reprezinte o amenințare pentru Türkiye și regiune, spunând: „Apelul meu către YPG este următorul: ar trebui cât mai curând să înceteze să mai reprezinte o amenințare pentru Türkiye și regiune cu teroriștii pe care i-au adunat din toată lumea”.