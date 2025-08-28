TÜRKİYE
Liderul turc: Türkiye este gata să faciliteze discuțiile la nivel înalt între Ucraina și Rusia
Erdoğan a subliniat că Türkiye își continuă eforturile pentru a asigura încheierea războiului din Ucraina cu o pace durabilă.
Erdogan și Zelenski / AA Archive
28 August 2025

Președinții Türkiye și Ucrainei au discutat despre relațiile bilaterale, procesul de pace dintre Ucraina și Rusia, precum și despre probleme regionale și globale, într-o convorbire telefonică.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, i-a transmis omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că Ankara a urmărit îndeaproape discuțiile din Alaska și Washington, conform unei declarații publicate joi pe platforma de socializare turcă NSosyal de către Departamentul de Comunicare a Președinției Türkiye.

Convorbirea a avut loc la câteva ore după un atac rusesc asupra Kievului, care a ucis cel puțin 14 civili, inclusiv copii, lovind zone rezidențiale și alte infrastructuri civile, stârnind condamnări dure din partea liderilor UE și a aliaților occidentali.

Erdoğan „a subliniat că Türkiye își continuă eforturile pentru a asigura încheierea războiului cu o pace durabilă”, se afirmă în declarație.

De asemenea, el „a subliniat că o soluție echitabilă pentru războiul dintre Ucraina și Rusia este posibilă, accentuând necesitatea de a consolida negocierile dintre cele două părți și a afirmat că Türkiye este disponibilă să facă tot posibilul pentru a facilita discuții la nivel înalt care să deschidă calea către pace”.

Președintele a mai menționat că, odată cu stabilirea păcii, Türkiye va continua să contribuie la securitatea Ucrainei.

De asemenea, Erdoğan a transmis felicitări Ucrainei cu ocazia Zilei Independenței în timpul convorbirii telefonice.

