Președinții Türkiye și Ucrainei au discutat despre relațiile bilaterale, procesul de pace dintre Ucraina și Rusia, precum și despre probleme regionale și globale, într-o convorbire telefonică.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, i-a transmis omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că Ankara a urmărit îndeaproape discuțiile din Alaska și Washington, conform unei declarații publicate joi pe platforma de socializare turcă NSosyal de către Departamentul de Comunicare a Președinției Türkiye.

Convorbirea a avut loc la câteva ore după un atac rusesc asupra Kievului, care a ucis cel puțin 14 civili, inclusiv copii, lovind zone rezidențiale și alte infrastructuri civile, stârnind condamnări dure din partea liderilor UE și a aliaților occidentali.

Erdoğan „a subliniat că Türkiye își continuă eforturile pentru a asigura încheierea războiului cu o pace durabilă”, se afirmă în declarație.