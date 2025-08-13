Israel poartă discuții cu Sudanul de Sud cu privire la posibilitatea de a reloca palestinieni din Gaza în această țară est-africană afectată de război, ca parte a unui efort mai amplu al Israelului de a facilita emigrarea în masă din teritoriul devastat de războiul de 22 de luni asupra enclavei asediate.
Șase persoane familiare cu situația au confirmat discuțiile pentru Associated Press. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că dorește să pună în aplicare viziunea fostului președinte american Donald Trump privind relocarea unei mari părți a populației din Gaza, prin ceea ce Netanyahu numește „migrație voluntară”. Israelul a propus planuri similare de relocare și altor țări africane.
Palestinienii, organizațiile pentru drepturile omului și o mare parte a comunității internaționale au respins aceste propuneri, considerându-le un plan de expulzare forțată, în contradicție cu dreptul internațional. De asemenea, acest plan ar putea reprezenta o cale de apropiere de Trump, care a menționat ideea relocării populației din Gaza în februarie, dar pare să fi renunțat la aceasta în ultimele luni.
Ministerul de Externe al Israelului a refuzat să comenteze, iar ministrul de externe al Sudanului de Sud nu a răspuns întrebărilor legate de discuții. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că nu comentează conversațiile diplomatice private.
Dintr-o zonă de conflict marcată de foamete în alta
Mulți palestinieni ar putea dori să părăsească Gaza, cel puțin temporar, pentru a scăpa de război și de o criză alimentară care se apropie de foamete. Totuși, aceștia resping categoric orice relocare permanentă din ceea ce consideră a fi o parte integrantă a patriei lor naționale. Ei se tem că Israelul nu le va permite niciodată să se întoarcă și că o plecare în masă ar permite anexarea Gazei și reînființarea coloniilor evreiești acolo, așa cum cer unii miniștri de extremă dreapta din guvernul israelian.
Cu toate acestea, chiar și palestinienii care ar dori să plece sunt puțin probabil să își asume riscul de a merge în Sudanul de Sud, una dintre cele mai instabile și afectate de conflicte țări din lume. Sudanul de Sud s-a confruntat cu dificultăți în a se redresa după un război civil izbucnit după obținerea independenței, care a dus la moartea a aproape 400.000 de oameni și a aruncat anumite regiuni ale țării în foamete.