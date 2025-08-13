Israel poartă discuții cu Sudanul de Sud cu privire la posibilitatea de a reloca palestinieni din Gaza în această țară est-africană afectată de război, ca parte a unui efort mai amplu al Israelului de a facilita emigrarea în masă din teritoriul devastat de războiul de 22 de luni asupra enclavei asediate.

Șase persoane familiare cu situația au confirmat discuțiile pentru Associated Press. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că dorește să pună în aplicare viziunea fostului președinte american Donald Trump privind relocarea unei mari părți a populației din Gaza, prin ceea ce Netanyahu numește „migrație voluntară”. Israelul a propus planuri similare de relocare și altor țări africane.

Palestinienii, organizațiile pentru drepturile omului și o mare parte a comunității internaționale au respins aceste propuneri, considerându-le un plan de expulzare forțată, în contradicție cu dreptul internațional. De asemenea, acest plan ar putea reprezenta o cale de apropiere de Trump, care a menționat ideea relocării populației din Gaza în februarie, dar pare să fi renunțat la aceasta în ultimele luni.

Ministerul de Externe al Israelului a refuzat să comenteze, iar ministrul de externe al Sudanului de Sud nu a răspuns întrebărilor legate de discuții. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că nu comentează conversațiile diplomatice private.