ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Israel negociază cu Sudanul de Sud pentru a reloca palestinienii din Gaza, spun sursele
Nu este clar cât de avansate sunt discuțiile, dar dacă vor fi implementate, planurile ar echivala cu transferarea oamenilor dintr-un ținut devastat de război, cu risc de foamete, într-altul.
Israel negociază cu Sudanul de Sud pentru a reloca palestinienii din Gaza, spun sursele
Sudanul de Sud, unde majoritatea populației este creștină sau urmează credințe tradiționale, și-a declarat independența față de Sudan în 2011, fiind recunoscut de Israel în ziua următoare. / AP
13 August 2025

Israel poartă discuții cu Sudanul de Sud cu privire la posibilitatea de a reloca palestinieni din Gaza în această țară est-africană afectată de război, ca parte a unui efort mai amplu al Israelului de a facilita emigrarea în masă din teritoriul devastat de războiul de 22 de luni asupra enclavei asediate.

Șase persoane familiare cu situația au confirmat discuțiile pentru Associated Press. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că dorește să pună în aplicare viziunea fostului președinte american Donald Trump privind relocarea unei mari părți a populației din Gaza, prin ceea ce Netanyahu numește „migrație voluntară”. Israelul a propus planuri similare de relocare și altor țări africane.

Palestinienii, organizațiile pentru drepturile omului și o mare parte a comunității internaționale au respins aceste propuneri, considerându-le un plan de expulzare forțată, în contradicție cu dreptul internațional. De asemenea, acest plan ar putea reprezenta o cale de apropiere de Trump, care a menționat ideea relocării populației din Gaza în februarie, dar pare să fi renunțat la aceasta în ultimele luni.

Ministerul de Externe al Israelului a refuzat să comenteze, iar ministrul de externe al Sudanului de Sud nu a răspuns întrebărilor legate de discuții. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că nu comentează conversațiile diplomatice private.

Recomandări

Dintr-o zonă de conflict marcată de foamete în alta

Mulți palestinieni ar putea dori să părăsească Gaza, cel puțin temporar, pentru a scăpa de război și de o criză alimentară care se apropie de foamete. Totuși, aceștia resping categoric orice relocare permanentă din ceea ce consideră a fi o parte integrantă a patriei lor naționale. Ei se tem că Israelul nu le va permite niciodată să se întoarcă și că o plecare în masă ar permite anexarea Gazei și reînființarea coloniilor evreiești acolo, așa cum cer unii miniștri de extremă dreapta din guvernul israelian.

Cu toate acestea, chiar și palestinienii care ar dori să plece sunt puțin probabil să își asume riscul de a merge în Sudanul de Sud, una dintre cele mai instabile și afectate de conflicte țări din lume. Sudanul de Sud s-a confruntat cu dificultăți în a se redresa după un război civil izbucnit după obținerea independenței, care a dus la moartea a aproape 400.000 de oameni și a aruncat anumite regiuni ale țării în foamete.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us