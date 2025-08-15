Ciocniri între grupuri rivale de protestatari au izbucnit din nou în Serbia, a anunțat poliția, pe măsură ce luni de demonstrații antiguvernamentale au degenerat în violențe de stradă săptămâna aceasta.

Un val de proteste împotriva corupției a cuprins Serbia din noiembrie, când prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad a ucis 16 persoane, un dezastru atribuit pe scară largă corupției adânc înrădăcinate.

Protestatarii anticorupție s-au adunat din nou în mai multe orașe din Serbia joi seara.

Aceasta a fost în principal o reacție la un atac anterior al susținătorilor partidului de guvernământ asupra demonstranților, marți, în orașul Vrbas, situat la aproximativ 160 de kilometri nord de capitala Belgrad.

Grupuri mari de susținători proguvernamentali, majoritatea purtând măști, s-au confruntat cu protestatarii miercuri, iar cele două tabere au aruncat sticle, pietre și artificii unii în alții.

Poliția a arestat aproape 50 de persoane în întreaga țară miercuri, iar aproximativ 30 de polițiști de intervenție au fost răniți.

Joi, protestatarii au vandalizat sediul din Novi Sad al Partidului Progresist Sârb (SNS) și alte două birouri ale SNS din oraș, a raportat televiziunea RTS, în timpul protestelor care s-au extins în toată Serbia.

În capitala Belgrad, protestatarii s-au adunat în fața clădirilor guvernamentale și a sediului armatei, înainte de a se îndrepta spre birourile SNS din apropiere.

Cu toate acestea, o desfășurare masivă de polițiști de intervenție i-a împiedicat să ajungă la birouri, folosind gaze lacrimogene.

„Acestea nu mai sunt proteste pașnice ale studenților, ci oameni care vor să provoace violență... Este un atac asupra statului”, a declarat ministrul de interne, Ivica Dacic într-o conferință de presă.

Cel puțin cinci polițiști au fost răniți joi seara, iar 14 protestatari au fost arestați, a anunțat ministerul.

Reprimare intensificată