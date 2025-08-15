Ciocniri între grupuri rivale de protestatari au izbucnit din nou în Serbia, a anunțat poliția, pe măsură ce luni de demonstrații antiguvernamentale au degenerat în violențe de stradă săptămâna aceasta.
Un val de proteste împotriva corupției a cuprins Serbia din noiembrie, când prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad a ucis 16 persoane, un dezastru atribuit pe scară largă corupției adânc înrădăcinate.
Protestatarii anticorupție s-au adunat din nou în mai multe orașe din Serbia joi seara.
Aceasta a fost în principal o reacție la un atac anterior al susținătorilor partidului de guvernământ asupra demonstranților, marți, în orașul Vrbas, situat la aproximativ 160 de kilometri nord de capitala Belgrad.
Grupuri mari de susținători proguvernamentali, majoritatea purtând măști, s-au confruntat cu protestatarii miercuri, iar cele două tabere au aruncat sticle, pietre și artificii unii în alții.
Poliția a arestat aproape 50 de persoane în întreaga țară miercuri, iar aproximativ 30 de polițiști de intervenție au fost răniți.
Joi, protestatarii au vandalizat sediul din Novi Sad al Partidului Progresist Sârb (SNS) și alte două birouri ale SNS din oraș, a raportat televiziunea RTS, în timpul protestelor care s-au extins în toată Serbia.
În capitala Belgrad, protestatarii s-au adunat în fața clădirilor guvernamentale și a sediului armatei, înainte de a se îndrepta spre birourile SNS din apropiere.
Cu toate acestea, o desfășurare masivă de polițiști de intervenție i-a împiedicat să ajungă la birouri, folosind gaze lacrimogene.
„Acestea nu mai sunt proteste pașnice ale studenților, ci oameni care vor să provoace violență... Este un atac asupra statului”, a declarat ministrul de interne, Ivica Dacic într-o conferință de presă.
Cel puțin cinci polițiști au fost răniți joi seara, iar 14 protestatari au fost arestați, a anunțat ministerul.
Reprimare intensificată
Frustrați de lipsa de acțiune a guvernului, protestatarii au cerut o anchetă asupra tragediei din Novi Sad și au exercitat presiuni asupra președintelui de dreapta Aleksandar Vucic pentru a convoca alegeri anticipate.
În ultimele nouă luni, au avut loc mii de demonstrații, în mare parte pașnice, conduse de studenți, unele atrăgând sute de mii de participanți.
Dar violențele din această săptămână marchează o escaladare semnificativă și indică tensiunile crescânde asupra guvernului populist al lui Vucic, aflat la putere de 13 ani.
De la 28 iunie, când aproximativ 140.000 de demonstranți s-au adunat la Belgrad, guvernul a răspuns cu o „reprimare intensificată” a activiștilor, potrivit unei declarații a experților ONU în domeniul drepturilor omului, publicată la începutul acestei luni.
Protestatarii și cei asociați mișcării s-au confruntat cu un „tipar îngrijorător de represiune”, inclusiv forță excesivă din partea poliției, intimidare și arestări arbitrare, au spus experții.
Vucic a rămas sfidător, respingând în mod repetat cererile pentru alegeri anticipate și denunțând demonstrațiile ca parte a unui complot străin de a-l răsturna.
Protestatarii studenți au acuzat poliția că protejează susținătorii pro-guvernamentali, în timp ce fac puțin pentru a opri atacurile asupra propriilor lor adunări.
„Autoritățile au încercat să provoace un război civil aseară”, au scris studenții pe pagina lor oficială de Instagram.
Vucic, care a vizitat taberele proguvernamentale miercuri noaptea, a negat că susținătorii săi ar fi început violențele.
„Nimeni nu i-a atacat nicăieri”, a spus el despre protestatarii antiguvernamentali, vorbind la o conferință de presă târziu în noapte.
„Ei au mers peste tot să atace pe cei care gândesc diferit”, a adăugat el.
Deși protestele au dus până acum la demisia prim-ministrului și la prăbușirea cabinetului său, Vucic rămâne la conducerea unui guvern restructurat.