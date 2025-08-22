Potrivit unei știri publicate pe Declassifieduk.org, când Israelul l-a ucis pe jurnalistul palestinian Anas al-Sharif la începutul acestei luni, agenția de știri Reuters a publicat un articol intitulat „Israelul ucide un jurnalist Al Jazeera pe care-l considera drept liderul Hamas”.

Articolul menționează că acest titlu a fost ales în ciuda faptului că al-Sharif lucrase anterior pentru agenție – el era membru al echipei Reuters care a câștigat Premiul Pulitzer în 2024.

Astfel de exemple au stârnit indignare online, dar au și ridicat îngrijorări în rândul unor angajați ai influentei agenții de știri globale, fondată la Londra în 1851 și care are acum peste un miliard de telespectatori zilnic.

Mai mulți angajați Reuters au vorbit cu publicația Declassified despre ceea ce ei percep ca fiind o părtinire pro-Israel în rândul editorilor și conducerii companiei. Toți au cerut să rămână anonimi de teama represaliilor.

Un altul, redactor, a demisionat în jurul lunii august 2024 și a declarat într-un e-mail adresat colegilor: „Urmărind știrile despre ceea ce numim războiul dintre Israel și Hamas, mi-am dat seama că valorile mele nu se aliniază cu cele ale companiei”.

În e-mail, el a mai spus: „Am adăugat un raport... și scrisoarea deschisă pe care am trimis-o conducerii împreună cu unii colegi, în speranța că Reuters va susține principiile jurnalistice de bază, dar acum îmi dau seama că este puțin probabil ca conducerea superioară să se schimbe sau chiar să înceteze să suprime activ criticile.”

Heather Carpenter, director senior de comunicare la Reuters, a negat pentru Declassified că compania ar fi primit vreodată această scrisoare.

Cu toate acestea, o sursă Reuters a declarat pentru Declassified că „la câteva săptămâni după atacul din 7 octombrie, câțiva jurnaliști de la Reuters au observat o lipsă de obiectivitate în acoperirea noastră a războiului Israel-Gaza”.

„Ca răspuns, un grup de jurnaliști - în timp ce lucrau cu normă întreagă - au efectuat o investigație internă amănunțită, efectuând atât analize cantitative, cât și calitative.”

„Constatările au stat la baza unei scrisori deschise, care a fost distribuită intern pentru a identifica și a conecta jurnaliștii din redacție care s-au angajat să consolideze înțelegerea jurnalistică a Reuters despre Gaza.”

Declassified a văzut studiul intern, care a analizat 499 de știri etichetate „Israel-Palestina” publicate între 7 octombrie și 14 noiembrie 2023.

A găsit un „tipar consistent de alocare a mai multor resurse pentru a acoperi poveștile care afectează israelienii, în detrimentul poveștilor care afectează palestinienii”. În timpul analizei lor, s-a raportat că peste 11.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, de aproximativ zece ori mai mult decât numărul de morți din rândul israelienilor.

Cel mai recent număr de morți, conform Ministerului Sănătății din Gaza, este de aproximativ 62.000. Se așteaptă ca numărul real să fie de aproximativ trei ori mai mare.

Ei au pus sub semnul întrebării și motivul pentru care Reuters nu a relatat mai mult despre acuzațiile experților potrivit cărora Israelul comite genocid în Gaza, comparând acest lucru cu modul în care agenția de știri a abordat acuzații similare privind comportamentul Rusiei în Ucraina.

Autorii s-au plâns, de asemenea, că „decizia noastră de a interzice utilizarea termenului «Palestina» este un exemplu clar de părtinire... Palestina poate că nu este recunoscută ca stat în unele țări occidentale, dar nu trebuie să pretindem că nu este un loc real”.

Conducerea Reuters nu a răspuns la întrebările Declassified cu privire la faptul dacă vreo recomandare din studiul intern a fost acceptată.

„Jurnalism necritic”

Cu toate acestea, până în luna mai a acestui an, au existat semne ale unor schimbări în ghidul de stil care reflectau criticile interne anterioare.