Potrivit unei știri publicate pe Declassifieduk.org, când Israelul l-a ucis pe jurnalistul palestinian Anas al-Sharif la începutul acestei luni, agenția de știri Reuters a publicat un articol intitulat „Israelul ucide un jurnalist Al Jazeera pe care-l considera drept liderul Hamas”.
Articolul menționează că acest titlu a fost ales în ciuda faptului că al-Sharif lucrase anterior pentru agenție – el era membru al echipei Reuters care a câștigat Premiul Pulitzer în 2024.
Astfel de exemple au stârnit indignare online, dar au și ridicat îngrijorări în rândul unor angajați ai influentei agenții de știri globale, fondată la Londra în 1851 și care are acum peste un miliard de telespectatori zilnic.
Mai mulți angajați Reuters au vorbit cu publicația Declassified despre ceea ce ei percep ca fiind o părtinire pro-Israel în rândul editorilor și conducerii companiei. Toți au cerut să rămână anonimi de teama represaliilor.
Un altul, redactor, a demisionat în jurul lunii august 2024 și a declarat într-un e-mail adresat colegilor: „Urmărind știrile despre ceea ce numim războiul dintre Israel și Hamas, mi-am dat seama că valorile mele nu se aliniază cu cele ale companiei”.
În e-mail, el a mai spus: „Am adăugat un raport... și scrisoarea deschisă pe care am trimis-o conducerii împreună cu unii colegi, în speranța că Reuters va susține principiile jurnalistice de bază, dar acum îmi dau seama că este puțin probabil ca conducerea superioară să se schimbe sau chiar să înceteze să suprime activ criticile.”
Heather Carpenter, director senior de comunicare la Reuters, a negat pentru Declassified că compania ar fi primit vreodată această scrisoare.
Cu toate acestea, o sursă Reuters a declarat pentru Declassified că „la câteva săptămâni după atacul din 7 octombrie, câțiva jurnaliști de la Reuters au observat o lipsă de obiectivitate în acoperirea noastră a războiului Israel-Gaza”.
„Ca răspuns, un grup de jurnaliști - în timp ce lucrau cu normă întreagă - au efectuat o investigație internă amănunțită, efectuând atât analize cantitative, cât și calitative.”
„Constatările au stat la baza unei scrisori deschise, care a fost distribuită intern pentru a identifica și a conecta jurnaliștii din redacție care s-au angajat să consolideze înțelegerea jurnalistică a Reuters despre Gaza.”
Declassified a văzut studiul intern, care a analizat 499 de știri etichetate „Israel-Palestina” publicate între 7 octombrie și 14 noiembrie 2023.
A găsit un „tipar consistent de alocare a mai multor resurse pentru a acoperi poveștile care afectează israelienii, în detrimentul poveștilor care afectează palestinienii”. În timpul analizei lor, s-a raportat că peste 11.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, de aproximativ zece ori mai mult decât numărul de morți din rândul israelienilor.
Cel mai recent număr de morți, conform Ministerului Sănătății din Gaza, este de aproximativ 62.000. Se așteaptă ca numărul real să fie de aproximativ trei ori mai mare.
Ei au pus sub semnul întrebării și motivul pentru care Reuters nu a relatat mai mult despre acuzațiile experților potrivit cărora Israelul comite genocid în Gaza, comparând acest lucru cu modul în care agenția de știri a abordat acuzații similare privind comportamentul Rusiei în Ucraina.
Autorii s-au plâns, de asemenea, că „decizia noastră de a interzice utilizarea termenului «Palestina» este un exemplu clar de părtinire... Palestina poate că nu este recunoscută ca stat în unele țări occidentale, dar nu trebuie să pretindem că nu este un loc real”.
Conducerea Reuters nu a răspuns la întrebările Declassified cu privire la faptul dacă vreo recomandare din studiul intern a fost acceptată.
„Jurnalism necritic”
Cu toate acestea, până în luna mai a acestui an, au existat semne ale unor schimbări în ghidul de stil care reflectau criticile interne anterioare.
Howard S. Goller, editor de calitate și stil pentru redacția globală de știri Reuters, a trimis un e-mail intitulat „Actualizare a stilului Reuters privind conflictul din Orientul Mijlociu”.
Actualizarea permite jurnaliștilor Reuters să utilizeze cuvântul „genocid” cu atribuire, dar limitează în continuare termenul „Palestina” la referiri la „Palestina istorică din timpuri străvechi... până în 1948”.
În ciuda restricțiilor mai relaxate privind termenul „genocid”, analiza Declassified a constatat că Reuters a continuat să utilizeze cuvântul în doar 14 din cele 300 de articole de pe pagina „Israel și Hamas în război” între 21 iunie și 7 august.
În schimb, termeni precum „război”, „campanie”, „conflict”, „escaladare” și „atac” au fost folosiți în mod obișnuit.
Când se menționa genocidul, acesta era aproape întotdeauna însoțit de negarea Israelului – o practică care nu se aplica și altor părți beligerante, precum Forțele de sprijin rapid din Sudan, susținute de Emiratele Arabe Unite, sau Rusia.
Standardul dublu în raportarea genocidului din Gaza și a altor crime împotriva umanității a fost semnalat de personalul intern în studiul menționat mai sus.
Dr. Assal Rad, expert în istoria Orientului Mijlociu, cunoscut pe rețelele de socializare ca „corectorul titlurilor”, a declarat pentru Declassified: „Modelul pe care l-ați menționat este, de fapt, negarea genocidului”.
„În ciuda consensului dintre experții în drepturile omului și instituțiile internaționale că Israelul comite genocid, Reuters prezintă atrocitățile Israelului în Gaza ca parte a unui „război” sau „campanie militară” în curs, în loc să le numească genocid”, a spus ea.
E-mailul lui Goller cita secțiuni dintr-un ghid de stil intitulat „Războiul din Gaza (2023-prezent)” și „Context mai larg”, care furniza în principal detalii din perspectiva Israelului.
Secțiunile actualizate văzute de Declassified nu includ detalii critice, cum ar fi rolul SUA și al Israelului în sabotarea negocierilor de încetare a focului.
Acestea au omis complet colonialismul ilegal al coloniștilor israelieni și apartheidul și au subestimat în mod semnificativ amploarea distrugerilor din Palestina.
De exemplu, actualizarea din 27 mai a ghidului nu citează concluziile revistei The Lancet: „Nu este exclus ca 186.000 sau mai multe decese să poată fi atribuite conflictului actual din Gaza”.
Actualizarea ignoră, de asemenea, faptul că Gaza a devenit cea mai mortală zonă de conflict pentru jurnaliști de la Războiul Civil American din 1861.
În august anul trecut, fostul avocat al ONU pentru drepturile omului, Craig Mokhiber a scris pentru Mondweiss: „Nu este credibil să se sugereze că companiile media occidentale nu sunt conștiente de realitățile de pe teren și de ceea ce fac pentru a le ascunde...
Au făcut alegeri conștiente pentru a ascunde genocidul de publicul lor, pentru a dezumaniza sistematic victimele palestiniene și pentru a proteja autorii israelieni de răspundere”.
Mai recent, jurnalistul israelian Gideon Levy a scris în Haaretz în luna mai: „O presă curajoasă și decentă ar fi putut preveni această operațiune militară, dar avem atât de puțin din asta.”
Un purtător de cuvânt al Reuters a declarat pentru Declassified că ei consideră că reportajele lor sunt „corecte și imparțiale, în conformitate cu Principiile de încredere ale lui Thomson Reuters”.
„Ca în multe redacții, reportajele noastre de război au fost supuse unei analize atente, inclusiv din partea propriilor noștri jurnaliști, și am primit feedback din mai multe surse.”