Toată lumea vorbește săptămâna aceasta despre Raphael Graven, francezul care a murit tragic în timpul unui livestream pe platforma australiană Kick.

Cunoscut online sub numele de „Jean Pormanove” sau JP, Graven a fost urmărit de mii de oameni pe parcursul unui livestream de 10 zile, în care au fost prezentate scene de abuz fizic și psihologic extrem, inclusiv bătăi, privare de somn și umilințe.

În unul dintre momentele finale surprinse pe stream, Graven a fost văzut zăcând nemișcat sub un cearșaf, în timp ce un alt bărbat arunca o sticlă de plastic spre el — o imagine tulburătoare, care a șocat mulți spectatori și a ridicat întrebări urgente despre limitele a ceea ce publicul este dispus să urmărească.

Moartea sa a declanșat o dezbatere intensă despre cultura periculoasă a exploatării în rândul creatorilor de conținut digital — o lume în care presiunea pentru vizualizări și aprecieri poate împinge indivizii la extreme dăunătoare.

Experții avertizează că această cultură a exploatării nu este limitată la o singură platformă sau țară — creatorii din întreaga lume se confruntă adesea cu o presiune imensă de a-și depăși limitele, cu prețul sănătății lor fizice și mintale.

Nighat Dad, activistă pentru drepturi digitale și fondatoare a organizației Digital Rights Foundation, o organizație non-guvernamentală care lucrează pentru crearea unor spații online sigure în Pakistan, explică faptul că ascensiunea culturii livestream-ului în Pakistan, care include gaming, TikTok, talk-show-uri și conținut informal, vine cu o presiune imensă asupra creatorilor de a se autodepăși constant, adesea cu costuri mari pentru sănătatea lor fizică și mintală.

Moartea transmisă în direct a unui creator francez subliniază dureros cât de vulnerabili pot fi creatorii de conținut atunci când platformele urmăresc neîncetat angajamentul publicului, spune ea.

„Povești precum cea a streamer-ului Twitch «Sketch», care a suferit recent traume emoționale după scurgerea unor conținuturi personale, arată cum expunerea trecutului cuiva poate împinge indivizii la extreme emoționale”, a declarat Dad pentru TRT World.

Ea subliniază că platformele trebuie să implementeze de urgență măsuri de siguranță, cum ar fi limite obligatorii de timp pentru transmisiuni, verificări de bunăstare, standarde comunitare clar aplicate pentru cascadorii periculoase sau constrângeri și sprijin accesibil pentru sănătatea mintală, pentru a proteja creatorii de exploatarea în scopul obținerii de vizualizări și aprecieri.

Psihologul clinician și creatorul de conținut pe teme de sănătate mintală Rabia Najeeb adaugă o perspectivă psihologică asupra impactului pe care această presiune îl are.

„Când trăiești pe internet ca și creator, sistemul tău nervos rareori se oprește. Presiunea constantă de a performa, de a rămâne relevant și de a atinge cifrele dorite îi împinge pe oameni în modul de supraviețuire”, explică ea.