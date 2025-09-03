Liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele rus Vladimir Putin s-au alăturat președintelui chinez, Xi Jinping la o paradă militară de amploare din Beijing, un gest fără precedent de unitate care a atras avertismente rapide din partea Washingtonului.
Xi a dat mâna cu ambii lideri și a mers alături de ei pe un covor roșu spre Piața Tiananmen, unde mii de oameni au cântat cântece patriotice, soldații au defilat în formație, iar o salvă de tunuri a marcat cea de-a 80-a aniversare a capitulării Japoniei în Al Doilea Război Mondial.
„Reînnoirea națiunii chineze este de neoprit, iar cauza umanității pentru pace și dezvoltare va triumfa”, a declarat Xi într-un discurs care a avertizat că lumea se confruntă cu o „alegere între pace și război”.
Spectacolul de 70 de minute a încheiat o săptămână de diplomație în care Xi a găzduit summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai în Tianjin, unde a denunțat „comportamentul de intimidare” al Occidentului.
Putin a apărat războiul Rusiei din Ucraina, în timp ce Xi a încercat să poziționeze China ca un centru al alianțelor regionale în afara influenței occidentale.
Apariția lui Kim a marcat prima sa întâlnire publică cu Xi și Putin la același eveniment și doar a doua sa călătorie raportată în străinătate în ultimii șase ani.
El a ajuns la Beijing cu trenul, însoțit de fiica sa, Kim Ju-ae, și a fost întâmpinat de ministrul chinez de externe, Wang Yi.
Entuziaștii militari au remarcat că repetițiile au inclus rachete anti-navă, drone, sisteme de apărare antirachetă și ceea ce se crede a fi o nouă armă laser.
Oficialii au declarat că toate echipamentele au fost produse pe plan intern și sunt în serviciu activ.
Trump intervine
Președintele american Donald Trump, întrebat despre această reuniune de înalt profil, i-a acuzat pe cei trei lideri că complotează împotriva Washingtonului.
„Nu sunt deloc îngrijorat, nu”, a spus el, dar a adăugat că aceștia „conspiră împotriva SUA” la Beijing.
„Mulți americani au murit în Goana Chinei după Victorie și Glorie. Sper că sunt onorați și amintiți cum se cuvine pentru curajul și sacrificiul lor!”
Printre liderii prezenți s-au numărat și președintele iranian Masoud Pezeshkian, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, șeful juntei din Myanmar Min Aung Hlaing, prim-ministrul slovac Robert Fico, președintele sârb Aleksandar Vucic, președintele mongol Khurelsukh Ukhnaa, președintele uzbec Shavkat Mirziyoyev și președintele belarus Alexander Lukașenko.
Parada a comemorat victoria Chinei în lupta împotriva ocupației japoneze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Ultima mare paradă militară care a marcat această ocazie a avut loc în 2015.