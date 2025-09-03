Liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele rus Vladimir Putin s-au alăturat președintelui chinez, Xi Jinping la o paradă militară de amploare din Beijing, un gest fără precedent de unitate care a atras avertismente rapide din partea Washingtonului.

Xi a dat mâna cu ambii lideri și a mers alături de ei pe un covor roșu spre Piața Tiananmen, unde mii de oameni au cântat cântece patriotice, soldații au defilat în formație, iar o salvă de tunuri a marcat cea de-a 80-a aniversare a capitulării Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

„Reînnoirea națiunii chineze este de neoprit, iar cauza umanității pentru pace și dezvoltare va triumfa”, a declarat Xi într-un discurs care a avertizat că lumea se confruntă cu o „alegere între pace și război”.

Spectacolul de 70 de minute a încheiat o săptămână de diplomație în care Xi a găzduit summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai în Tianjin, unde a denunțat „comportamentul de intimidare” al Occidentului.

Putin a apărat războiul Rusiei din Ucraina, în timp ce Xi a încercat să poziționeze China ca un centru al alianțelor regionale în afara influenței occidentale.

Apariția lui Kim a marcat prima sa întâlnire publică cu Xi și Putin la același eveniment și doar a doua sa călătorie raportată în străinătate în ultimii șase ani.

El a ajuns la Beijing cu trenul, însoțit de fiica sa, Kim Ju-ae, și a fost întâmpinat de ministrul chinez de externe, Wang Yi.

Entuziaștii militari au remarcat că repetițiile au inclus rachete anti-navă, drone, sisteme de apărare antirachetă și ceea ce se crede a fi o nouă armă laser.