Rusia și Statele Unite sunt în proces de coordonare a următoarei runde de discuții bilaterale, a raportat miercuri agenția de știri de stat rusă RIA, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, în contextul tensiunilor continue legate de conflictul din Ucraina.
Cu toate acestea, perspectivele pentru un progres diplomatic rămân incerte, deoarece Zaharova a declarat pentru RIA că Kievul și aliații săi resping posibilitatea unui compromis pentru soluționarea conflictului din Ucraina.
Rusia lansează un atac aerian asupra Kievului
Între timp, sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au fost angajate în respingerea unui atac aerian rusesc asupra Kievului, a anunțat miercuri administrația militară a orașului, în timp ce alerte de raid aerian la nivel național au urmat avertismentelor din partea forțelor aeriene ucrainene cu privire la atacuri cu rachete și drone.
„Apărarea antiaeriană este activă la Kiev! Rămâneți în adăposturi până când se dă semnalul de încetare a pericolului!” a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare a Kievului, pe aplicația de mesagerie Telegram.
Rusia leagă viitoarele discuții cu Ucraina de recunoașterea câștigurilor sale teritoriale
Anterior, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova se așteaptă ca discuțiile dintre Rusia și Ucraina să continue, dar „noile realități teritoriale” trebuie recunoscute și trebuie formate noi sisteme de garanții de securitate.
„Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale... trebuie recunoscute și formulate în termeni legali internaționali”, a spus Lavrov într-un interviu acordat ziarului indonezian Kompas, conform unei transcrieri furnizate pe site-ul Ministerului de Externe al Rusiei.
„Trebuie creat un nou sistem de garanții de securitate pentru Rusia și Ucraina, ca element integral al unei arhitecturi pan-continentale de securitate egală și indivizibilă în Eurasia.”
Într-o referire indirectă la opoziția continuă a Moscovei față de aderarea Ucrainei la NATO, Lavrov a declarat că „Ucrainei ar trebui să i se garanteze un statut neutru, nealiniat și non-nuclear”.
Ucraina afirmă că nu este treaba Rusiei să decidă la ce organizații poate sau nu poate adera Kievul, în timp ce NATO susține că Rusia nu poate avea drept de veto asupra aderării la alianță, care a fost formată în 1949 pentru a contracara amenințarea Uniunii Sovietice.
Președintele SUA, Donald Trump, care a avut un summit cu Putin în Alaska la mijlocul lunii august și ulterior s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni și ai NATO la Casa Albă în eforturile de a pune capăt războiului, a declarat marți că este „foarte dezamăgit” de liderul rus.
Trump se aștepta ca Zelenski și Putin să se întâlnească după summit. Zelenski a afirmat că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica întâlnirea, în timp ce Rusia susține că agenda unei astfel de întâlniri nu este pregătită.
Lavrov a spus că șefii delegațiilor din Rusia și Ucraina sunt în contact direct.