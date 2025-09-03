Rusia și Statele Unite sunt în proces de coordonare a următoarei runde de discuții bilaterale, a raportat miercuri agenția de știri de stat rusă RIA, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, în contextul tensiunilor continue legate de conflictul din Ucraina.

Cu toate acestea, perspectivele pentru un progres diplomatic rămân incerte, deoarece Zaharova a declarat pentru RIA că Kievul și aliații săi resping posibilitatea unui compromis pentru soluționarea conflictului din Ucraina.

Rusia lansează un atac aerian asupra Kievului

Între timp, sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au fost angajate în respingerea unui atac aerian rusesc asupra Kievului, a anunțat miercuri administrația militară a orașului, în timp ce alerte de raid aerian la nivel național au urmat avertismentelor din partea forțelor aeriene ucrainene cu privire la atacuri cu rachete și drone.

„Apărarea antiaeriană este activă la Kiev! Rămâneți în adăposturi până când se dă semnalul de încetare a pericolului!” a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare a Kievului, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Rusia leagă viitoarele discuții cu Ucraina de recunoașterea câștigurilor sale teritoriale

Anterior, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova se așteaptă ca discuțiile dintre Rusia și Ucraina să continue, dar „noile realități teritoriale” trebuie recunoscute și trebuie formate noi sisteme de garanții de securitate.

„Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale... trebuie recunoscute și formulate în termeni legali internaționali”, a spus Lavrov într-un interviu acordat ziarului indonezian Kompas, conform unei transcrieri furnizate pe site-ul Ministerului de Externe al Rusiei.