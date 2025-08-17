LUME
2 min de citire
Victime după ce atacatori înarmați au deschis focul într-un restaurant din New York City
Trei persoane au fost ucise și opt rănite într-un atac armat în Crown Heights, într-un club din Brooklyn, în timp ce autoritățile investighează atacul comis de mai mulți indivizi înarmați.
Victime după ce atacatori înarmați au deschis focul într-un restaurant din New York City
Poliția a recuperat de la fața locului cel puțin 36 de cartușe de la mai multe arme. / AP
17 August 2025

Trei persoane au fost ucise și alte opt rănite după ce „mai mulți atacatori” au deschis focul într-un restaurant din Brooklyn, New York, duminică dimineața, în momentul închiderii localului.

În cadrul unei conferințe de presă, comisarul Poliției din New York, Jessica Tisch, a declarat că poliția a răspuns la apelurile privind un atac armat la Taste of the City Lounge, pe Franklin Avenue, în zona Crown Heights, cu puțin timp înainte de ora 3:30 dimineața, ora locală.

Victimele decedate au fost identificate ca fiind trei bărbați, cu vârste de 27 și 35 de ani, iar vârsta celei de-a treia persoane nu a fost încă determinată.

Alte opt persoane rănite au fost transportate la spitale din apropiere, însă autoritățile nu au oferit detalii despre starea lor.

„Un lucru teribil”

Recomandări

Tisch a mai declarat că „mai mulți atacatori” au fost implicați și că aceștia nu au fost încă reținuți, adăugând că anchetatorii au recuperat cel puțin 36 de cartușe de la „mai multe arme” la fața locului.

„În prezent, am identificat 11 victime cu vârste cuprinse între 27 și 61 de ani, opt bărbați și trei femei”, a spus ea.

„Avem cel mai mic număr de incidente cu arme de foc și victime ale acestora înregistrat în primele șapte luni ale anului în orașul New York”, a adăugat Tisch. „Ceva de genul acesta este, desigur, din fericire, o anomalie, și este un lucru teribil care s-a întâmplat în această dimineață.”

Poliția a lansat o anchetă în legătură cu acest incident.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us