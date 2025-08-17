Trei persoane au fost ucise și alte opt rănite după ce „mai mulți atacatori” au deschis focul într-un restaurant din Brooklyn, New York, duminică dimineața, în momentul închiderii localului.

În cadrul unei conferințe de presă, comisarul Poliției din New York, Jessica Tisch, a declarat că poliția a răspuns la apelurile privind un atac armat la Taste of the City Lounge, pe Franklin Avenue, în zona Crown Heights, cu puțin timp înainte de ora 3:30 dimineața, ora locală.

Victimele decedate au fost identificate ca fiind trei bărbați, cu vârste de 27 și 35 de ani, iar vârsta celei de-a treia persoane nu a fost încă determinată.

Alte opt persoane rănite au fost transportate la spitale din apropiere, însă autoritățile nu au oferit detalii despre starea lor.

„Un lucru teribil”