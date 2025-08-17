Trei persoane au fost ucise și alte opt rănite după ce „mai mulți atacatori” au deschis focul într-un restaurant din Brooklyn, New York, duminică dimineața, în momentul închiderii localului.
În cadrul unei conferințe de presă, comisarul Poliției din New York, Jessica Tisch, a declarat că poliția a răspuns la apelurile privind un atac armat la Taste of the City Lounge, pe Franklin Avenue, în zona Crown Heights, cu puțin timp înainte de ora 3:30 dimineața, ora locală.
Victimele decedate au fost identificate ca fiind trei bărbați, cu vârste de 27 și 35 de ani, iar vârsta celei de-a treia persoane nu a fost încă determinată.
Alte opt persoane rănite au fost transportate la spitale din apropiere, însă autoritățile nu au oferit detalii despre starea lor.
„Un lucru teribil”
Tisch a mai declarat că „mai mulți atacatori” au fost implicați și că aceștia nu au fost încă reținuți, adăugând că anchetatorii au recuperat cel puțin 36 de cartușe de la „mai multe arme” la fața locului.
„În prezent, am identificat 11 victime cu vârste cuprinse între 27 și 61 de ani, opt bărbați și trei femei”, a spus ea.
„Avem cel mai mic număr de incidente cu arme de foc și victime ale acestora înregistrat în primele șapte luni ale anului în orașul New York”, a adăugat Tisch. „Ceva de genul acesta este, desigur, din fericire, o anomalie, și este un lucru teribil care s-a întâmplat în această dimineață.”
Poliția a lansat o anchetă în legătură cu acest incident.