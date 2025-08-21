Armata israeliană a declarat că a lansat o „nouă fază” a agresiunii sale în curs de desfășurare pentru a reocupa orașul Gaza, escaladând genocidul asupra enclavei palestiniene asediate.

„Am început operațiunile preliminare și primele etape ale atacului asupra orașului Gaza. Forțele noastre se află acum la periferia orașului Gaza”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin într-o conferință de presă.

El a spus că armata a trecut la a doua fază a invaziei terestre, denumită „Operațiunea Carele lui Gideon”.

„Hamas de astăzi nu mai este același Hamas care exista înainte de operațiune”, a afirmat Defrin.

Potrivit acestuia, șeful Statului Major, Eyal Zamir, a ordonat emiterea a 60 000 de noi ordine de mobilizare pentru rezerviști și extinderea ordinelor de serviciu pentru 20 000 de soldați activi pentru a susține extinderea operațiunii.

Defrin a mai declarat că Israelul deține 75% din „controlul operațional” asupra Gazei.

Strămutări forțate

Cabinetul de Război al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a aprobat pe opt august un plan de reocupare treptată a enclavei, începând cu orașul Gaza.

Planul prevede forțarea a aproape 1 milion de palestinieni să se îndrepte spre sud, înconjurarea orașului și desfășurarea de raiduri terestre în cartierele rezidențiale.