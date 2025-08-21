LUME
Armata israeliană lansează o „nouă etapă” a genocidului pentru a ocupa orașul Gaza
Planul prevede forțarea a aproape 1 milion de palestinieni să se îndrepte spre sud, încercuirea orașului și atacarea cartierelor rezidențiale.
Tancuri și vehicule blindate israeliene se mobilizează la granița cu Gaza, în timp ce atacurile continuă. / AA
21 August 2025

Armata israeliană a declarat că a lansat o „nouă fază” a agresiunii sale în curs de desfășurare pentru a reocupa orașul Gaza, escaladând genocidul asupra enclavei palestiniene asediate.

„Am început operațiunile preliminare și primele etape ale atacului asupra orașului Gaza. Forțele noastre se află acum la periferia orașului Gaza”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin într-o conferință de presă.

El a spus că armata a trecut la a doua fază a invaziei terestre, denumită „Operațiunea Carele lui Gideon”.

„Hamas de astăzi nu mai este același Hamas care exista înainte de operațiune”, a afirmat Defrin.

Potrivit acestuia, șeful Statului Major, Eyal Zamir, a ordonat emiterea a 60 000 de noi ordine de mobilizare pentru rezerviști și extinderea ordinelor de serviciu pentru 20 000 de soldați activi pentru a susține extinderea operațiunii.

Defrin a mai declarat că Israelul deține 75% din „controlul operațional” asupra Gazei.

Strămutări forțate

Cabinetul de Război al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a aprobat pe opt august un plan de reocupare treptată a enclavei, începând cu orașul Gaza.

Planul prevede forțarea a aproape 1 milion de palestinieni să se îndrepte spre sud, înconjurarea orașului și desfășurarea de raiduri terestre în cartierele rezidențiale.

Pe 11 august Israelul a lansat un atac amplu asupra cartierului Zeitoun din orașul Gaza.

Martorii au descris case distruse cu roboți încărcați cu explozibili, focuri de artilerie, împușcături nediscriminatorii și deplasări în masă ale locuitorilor.

Genocidul Israelului

Israelul a ucis peste 62 100 de palestinieni în Gaza din octombrie 2023.

Enclava a fost devastată de luni de bombardamente, iar experți susținuți de ONU au emis avertismente privind foametea forțată la scară largă.

În noiembrie anul trecut Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele lui Netanyahu și fostului ministru al apărării, Yoav Gallant, pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.

Israelul se confruntă, de asemenea, cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție.

Carnagiul din orașul Gaza marchează un punct de cotitură în genocid, oficialii israelieni descriind în mod deschis un plan de reocupare pe termen lung, în ciuda condamnării internaționale tot mai mari.

