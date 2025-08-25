Cel puțin unsprezece palestinieni, inclusiv cinci jurnaliști și un pompier, au fost uciși, iar mai mulți alții răniți luni, într-un atac israelian asupra Complexului Medical Nasser din Khan Younis, sudul Fâșiei Gaza, conform autorităților sanitare și martorilor oculari.
Jurnalistul Ahmed Abu Aziz a murit din cauza rănilor suferite în urma atacului israelian, ridicând la cinci numărul morților din rândul reprezentanților presei, a declarat o sursă medicală pentru Anadolu.
Postul oficial de televiziune din Palestina a raportat că printre decedați se află și cameramanul său, Hussam al-Masri, în timp ce canalul qatarez Al Jazeera a confirmat că și fotograful său, Mohammad Salama, a fost ucis.
O sursă medicală citată de Anadolu a raportat și moartea fotojurnalistei Mariam Abu Daqqa.
Fotojurnalistul Moaz Abu Taha a fost, de asemenea, ucis în atacul israelian care a vizat spitalul.
Apărarea Civilă Palestiniană a declarat într-un comunicat că un șofer de mașină de pompieri a fost ucis în timpul atacului și că alți șapte membri ai echipei sale au fost răniți în timp ce încercau să salveze victimele și să recupereze corpurile.
Potrivit corespondenților Anadolu, armata israeliană a vizat etajul superior al clădirii de urgență, cunoscut sub numele de „etajul Al-Yassin”.
Anterior, Ministerul Sănătății din Gaza a declarat într-un comunicat că opt persoane au fost ucise și mai multe altele rănite în atac.
Ministerul a adăugat că armata israeliană a lovit etajul al patrulea al uneia dintre clădirile complexului în două atacuri aeriene, menționând că al doilea atac a avut loc în timp ce echipele de salvare sosiseră pentru a evacua răniții și a recupera morții.
Aceste ucideri urmează unui atac de la 10 august în orașul Gaza, în care au fost uciși șase jurnaliști Al Jazeera. Autoritățile israeliene au susținut ulterior că unul dintre cei decedați că ar fi fost comandant Hamas, fără a oferi dovezi.
De la începutul războiului Israelului |(7 octombrie 2023) cel puțin 244 de jurnaliști și reprezentanți ai presei au fost uciși în atacuri israeliene, potrivit bilanțului TRT World.
Peste 500 de jurnaliști și angajați media au fost răniți, strămutați sau forțați să plece în exil.
Israelul neagă că ar fi vizat în mod deliberat reporterii, dar organizații de monitorizare, inclusiv Reporteri Fără Frontiere (RSF) și Federația Internațională a Jurnaliștilor (IFJ), au condamnat ceea ce descriu drept „violență fără precedent împotriva jurnaliștilor” și au cerut investigații internaționale independente.