Cel puțin unsprezece palestinieni, inclusiv cinci jurnaliști și un pompier, au fost uciși, iar mai mulți alții răniți luni, într-un atac israelian asupra Complexului Medical Nasser din Khan Younis, sudul Fâșiei Gaza, conform autorităților sanitare și martorilor oculari.

Jurnalistul Ahmed Abu Aziz a murit din cauza rănilor suferite în urma atacului israelian, ridicând la cinci numărul morților din rândul reprezentanților presei, a declarat o sursă medicală pentru Anadolu.

Postul oficial de televiziune din Palestina a raportat că printre decedați se află și cameramanul său, Hussam al-Masri, în timp ce canalul qatarez Al Jazeera a confirmat că și fotograful său, Mohammad Salama, a fost ucis.

O sursă medicală citată de Anadolu a raportat și moartea fotojurnalistei Mariam Abu Daqqa.

Fotojurnalistul Moaz Abu Taha a fost, de asemenea, ucis în atacul israelian care a vizat spitalul.

Apărarea Civilă Palestiniană a declarat într-un comunicat că un șofer de mașină de pompieri a fost ucis în timpul atacului și că alți șapte membri ai echipei sale au fost răniți în timp ce încercau să salveze victimele și să recupereze corpurile.

Potrivit corespondenților Anadolu, armata israeliană a vizat etajul superior al clădirii de urgență, cunoscut sub numele de „etajul Al-Yassin”.