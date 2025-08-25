Zeci de mii de locuitori au fost evacuați luni din zonele de coastă ale Vietnamului, în timp ce taifunul Kajiki se apropia de țărm, fiind așteptat să lovească regiunea centrală a țării cu rafale de vânt de aproximativ 160 km/h.

Taifunul – al cincilea care afectează Vietnamul anul acesta – se află în prezent pe mare, agitând Golful Tonkin cu valuri de până la 9,5 metri.

Peste 325.500 de locuitori din cinci provincii de coastă au fost programați pentru evacuare către școli și clădiri publice transformate în adăposturi temporare, au declarat autoritățile.

Orașul de coastă Vinh a fost inundat peste noapte, iar străzile sale erau în mare parte pustii dimineața, cu majoritatea magazinelor și restaurantelor închise, în timp ce locuitorii și proprietarii de afaceri și-au protejat intrările cu saci de nisip.

Până la răsărit, aproape 30.000 de persoane fuseseră evacuate din regiune, două aeroporturi interne au fost închise, iar toate navele de pescuit aflate pe traseul taifunului au fost chemate înapoi în port.

Se estimează că taifunul va ajunge pe uscat în jurul orei 13:00 (06:00 GMT), cu vânturi de 157 kilometri pe oră, conform Centrului Național de Prognoză Hidro-Meteorologică din Vietnam.

Cu toate acestea, se preconizează că puterea sa va scădea dramatic ulterior.

