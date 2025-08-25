Scrisoarea, prin care Emine Erdoğan îi cere Melaniei Trump să manifeste aceeași sensibilitate pe care a demonstrat-o pentru războiul din Ucraina și pentru criza umanitară din Gaza, a fost preluată de numeroase agenții de presă și site-uri de știri din întreaga lume și publicată pe primele pagini.

Regatul Unit

Postul britanic BBC a distribuit scrisoarea lui Emine Erdoğan pe contul său pe platforma de socializare X cu aproximativ 50 de milioane de urmăritori și pe contul său Instagram cu 29,4 milioane de urmăritori.

BBC a publicat știrea despre scrisoare pe site-ul său web cu titlul „Apelul primei-doamne a Türkiye către Melania Trump pentru copiii din Gaza”.

În știre a fost evidențiat mesajul prin care Emine Erdoğan o invită pe Melania Trump să se pronunțe în apărarea copiilor care suferă în Gaza: „Trebuie să ne unim vocile și forțele împotriva acestei nedreptăți”.

Ziarul The Telegraph a subliniat, de asemenea, în știrea sa că scrisoarea are ca scop să o atragă pe Melania Trump în eforturile de pace din Gaza.

În știrea ziarului a fost menționat că prima-doamnă a Türkiye, Emine Erdoğan, a făcut în scrisoare un apel pentru salvarea copiilor din Gaza.

Reuters a folosit titlul „Prima-doamnă a Türkiye îi cere Melaniei Trump să vorbească despre Gaza” în știrea sa despre scrisoare.

Potrivit agenției, Emine Erdoğan a declarat în scrisoarea sa că s-a inspirat din scrisoarea pe care Melania Trump a trimis-o la începutul acestei luni președintelui rus Vladimir Putin cu privire la copiii din Ucraina și Rusia.

Canalul britanic Sky News a relatat, de asemenea, că prima-doamnă a Türkiye i-a scris o scrisoare Melaniei Trump, cerându-i să manifeste pentru copiii din Gaza aceeași grijă pe care a demonstrat-o pentru copiii ucraineni afectați de război.

S-a afirmat că Emine Erdoğan a amintit de compasiunea arătată de Melania Trump față de cei 648 de copii ucraineni care și-au pierdut viața în conflict și a făcut un apel pentru ca același efort să fie depus și pentru copiii din Gaza.

Franța

Revista franceză Le Point a folosit titlul „Trebuie să ne unim vocile: Emine Erdoğan a cerut Melaniei Trump să sprijine copiii din Gaza”, menționând că Erdoğan îi cere lui Trump să discute cu primul ministru israelian Benjamin Netanyahu despre situația copiilor din Gaza.

În articol a fost menționat că Erdoğan a făcut acest apel către Trump după publicarea raportului Națiunilor Unite care atrage atenția asupra foametei din Gaza și că „a cerut ca sensibilitatea manifestată față de copiii ucraineni să fie manifestată și față de Gaza”.

Ziarul francez 20 minutes a folosit titlul „Gaza: Emine Erdoğan se adresează cu un apel Melaniei Trump pentru copiii palestinieni înfometați”, susținând că Erdoğan a atras atenția asupra faptului că 18 000 de copii au murit în Gaza în 2 ani și a cerut ca Trump să trimită „o scrisoare lui Netanyahu pentru a pune capăt crizei umanitare din Gaza”, reamintind că aceasta ar fi „o responsabilitate istorică față de poporul palestinian”.

Cotidianul francez Le Figaro a titrat „«Ca mamă, femeie și om»: Emine Erdoğan o cheamă pe Melania Trump să apere drepturile copiilor din Gaza”, incluzând declarația din scrisoarea lui Erdoğan: „Ca mamă, femeie și om, împărtășesc profund sentimentele exprimate în scrisoarea dumneavoastră și vă doresc să cultivați aceeași speranță pentru copiii din Gaza, însetați după pace și liniște.”

Germania

Portalul de știri online al canalului german NTV a publicat un articol intitulat „Soția lui Erdoğan i-a scris o scrisoare emoționantă Melaniei Trump”, în care se menționează următoarele:

„Soția președintelui Türkiye, Emine Erdoğan, i-a cerut Melaniei Trump să discute cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în numele copiilor palestinieni din Fâșia Gaza, la fel cum a făcut pentru copiii ucraineni. În scrisoarea publicată de Președinția Türkiye Emine Erdoğan a menționat următoarele: «Cred că compasiunea pe care ați arătat-o pentru cei 648 de copii ucraineni care și-au pierdut viața în război se va reflecta și asupra Fâșiei Gaza, unde 62 000 de civili nevinovați, dintre care 18 000 copii, au fost uciși brutal în mai puțin de doi ani.»”

Revista germană Der Spiegel a publicat o știre cu titlul „Emine Erdoğan i-a scris o scrisoare Melaniei Trump”. În știre se menționează următoarele:

„Soția președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, i-a scris o scrisoare Melaniei Trump. În scrisoare ea a făcut un apel la sprijinirea copiilor din Gaza. Erdoğan, care a menționat că expresia «bebeluș necunoscut» gravată pe giulgiurile a mii de copii din Gaza, a lăsat răni de nevindecat în conștiința noastră, este convinsă că compasiunea importantă pe care ați demonstrat-o față de cei 648 de copii ucraineni care și-au pierdut viața în război se va reflecta și în cazul Fâșiei Gaza.”

Bulgaria

Pe baza știrii publicate de agenția de știri de stat bulgară BTA, cel mai mare canal de televiziune privat din țară, bTV, a publicat de asemenea o știre cu titlul „După Olena Zelenska (soția președintelui ucrainean Volodimir Volodımır Zelenski), Emine Erdoğan i-a scris o scrisoare Melaniei Trump: «Arătați aceeași empatie și față de Gaza»”.

În știrea sa bTV a spus: „Prima-doamnă a Türkiye i-a cerut Melaniei Trump să facă apel către prim-ministrul israelian pentru încetarea crizei umanitare din Gaza.”

Ziarul Dnevnik, care publică în mediul virtual, a folosit de asemenea știrea BTA fără comentarii. Postările de pe rețelele de socializare despre scrisoarea lui Emine Erdoğan au fost bazate pe știrea Agenției Anadolu.

Grecia

Scrisoarea lui Emine Erdoğan către Melania Trump s-a bucurat de o vastă acoperire în presa elenă.

Ziarul To Vima a prezentat știrea cu titlul „Cererea lui Emine Erdoğan către Melania”, subliniind că Erdoğan îi cere Melaniei să manifeste pentru copiii palestinieni aceeași sensibilitate pe care a demonstrat-o pentru copiii ucraineni.

Ziarul EFSYN a inclus declarația „În timp ce în Gaza au loc genocid și atacuri mortale, Erdoğan a trimis o scrisoare către Melania pentru copiii din Gaza”.

Ziarul Kathimerini a menționat, de asemenea, în știrea sa că Emine Erdoğan îi cere Melaniei să intervină pentru copiii din Gaza, evidențiind tragedia prin care trec copiii din Gaza.

Elveția

Scrisoarea în care soția președintelui Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, îi cere soției președintelui american Donald Trump, Melania Trump, să manifeste pentru criza umanitară din Gaza aceeași sensibilitate pe care a demonstrat-o pentru războiul din Ucraina, a ocupat de asemenea un loc important în presa elvețiană.

Site-ul Swissinfo a prezentat știrea cu titlul „Soția lui Erdoğan, Emine Erdoğan, i-a adresat un mesaj Melaniei Trump pentru cei peste 18 000 de copii «uciși» în Gaza”. În știre s-a raportat că Emine Erdoğan îi cere Melaniei Trump să manifeste pentru peste 18 000 de copii palestinieni „masacrați brutal” în Gaza aceeași îngrijorare pe care a simțit-o pentru copiii care și-au pierdut viața în Ucraina ca urmare a războiului cu Rusia.

Singurul ziar cu distribuție națională din Elveția, Blick, și-a împărțit știrea cu titlul „Emine Erdoğan a cerut ajutorul Melaniei Trump pentru copiii din Gaza”.

În știre s-a menționat că Emine Erdoğan i-a cerut Melaniei Trump să-și ridice vocea pentru copiii din Fâșia Gaza.

Ziarul 20 Minuten, care publică în franceză în țară, a preferat titlul „Doamna Erdoğan s-a adresat doamnei Trump în numele copiilor din Gaza”.

În știre s-au folosit următoarele afirmații: „Prima-doamnă a Türkiye a cerut omologului său american să transmită și lui Benjamin Netanyahu o scrisoare despre «pace», la fel cum a făcut pentru Vladimir Putin.”

Următoarele cuvinte ale lui Emine Erdoğan „Ca mamă, femeie și om, împart sincer sentimentele pe care le-ați exprimat în scrisoarea dumneavoastră și sper să puteți oferi aceeași speranță și copiilor din Gaza însetați după pace și liniște”, au fost de asemenea incluse în știre.

Belgia

Ziarul La Libre din Belgia, care publică în franceză, citând agenția oficială de știri Belga, a relatat că Emine Erdoğan în scrisoarea adresată Melaniei Trump, îi cere să facă apel către Netanyahu pentru copiii din Gaza. Conform știrii, Erdoğan, invocând sensibilitatea pe care Melania Trump a demonstrat-o anterior pentru copiii care și-au pierdut viața în războiul din Ucraina, a cerut ca o voce umanitară similară să fie ridicată pentru Gaza.

Articolul a citat-o pe Erdoğan spunând: „Sper ca sensibilitatea pe care ați demonstrat-o pentru cei 648 de copii care și-au pierdut viața în Ucraina să fie valabilă și pentru cei 18 000 de copii din totalul de 62 000 de civili care și-au pierdut viața în Gaza în mai puțin de doi ani.”

S-a raportat că Emine Erdoğan, reamintind că ONU a confirmat oficial foametea în Gaza, a subliniat că Melania Trump ar putea să își asume o responsabilitate istorică în numele poporului din Gaza.

Canalul public flamand din Belgia VRT și-a prezentat știrea bazată de asemenea pe Belga cu titlul „Emine Erdoğan i-a scris o scrisoare Melaniei Trump despre Gaza: «S-a transformat într-un cimitir pentru copii»”

Articolul afirmă: „Prima-doamnă a Türkiye, Emine Erdoğan, după ce a vorbit despre copiii din Ucraina, îi cere acum omologului său american Melania Trump să vorbească și despre suferințele copiilor din Fâșia Gaza. Și exprimă acest lucru într-o scrisoare. Este acest lucru demn de remarcat? Emine Erdoğan își ridică frecvent vocea cu privire la problema din Gaza.”

Întreaga scrisoare a fost de asemenea inclusă în articol.

Republica Cehă

Ziarul Blesk publicat în Republica Cehă a adus de asemenea subiectul pe paginile sa cu titlul „Soția lui Erdoğan i-a scris o scrisoare Melaniei Trump despre copiii din Gaza”.

În știrea în care s-a raportat că Emine Erdoğan a lăudat sensibilitatea Melaniei Trump față de copiii ucraineni, și i-a cerut să manifeste aceeași grijă față de copiii din Gaza.

Bosnia și Herțegovina, Serbia și Muntenegru

Klix, cel mai popular portal de știri din Bosnia și Herțegovina, a acordat o largă acoperire scrisorii lui Emine Erdoğan către Melania Trump despre Gaza, folosind titlul „Comunicarea dintre primele-doamne”.

Site-ul web al celui mai citit ziar din țară, Dnevni Avaz, a evidențiat, de asemenea, eforturile lui Emine Erdoğan, relatând că aceasta a scris o scrisoare care descrie criza umanitară din Gaza și a trimis-o Melaniei Trump.

Agenția de știri din Serbia, Tanjug, a oferit, de asemenea, o acoperire detaliată a scrisorii lui Emine Erdoğan privind Gaza.