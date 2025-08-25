Scrisoarea, prin care Emine Erdoğan îi cere Melaniei Trump să manifeste aceeași sensibilitate pe care a demonstrat-o pentru războiul din Ucraina și pentru criza umanitară din Gaza, a fost preluată de numeroase agenții de presă și site-uri de știri din întreaga lume și publicată pe primele pagini.
Regatul Unit
Postul britanic BBC a distribuit scrisoarea lui Emine Erdoğan pe contul său pe platforma de socializare X cu aproximativ 50 de milioane de urmăritori și pe contul său Instagram cu 29,4 milioane de urmăritori.
BBC a publicat știrea despre scrisoare pe site-ul său web cu titlul „Apelul primei-doamne a Türkiye către Melania Trump pentru copiii din Gaza”.
În știre a fost evidențiat mesajul prin care Emine Erdoğan o invită pe Melania Trump să se pronunțe în apărarea copiilor care suferă în Gaza: „Trebuie să ne unim vocile și forțele împotriva acestei nedreptăți”.
Ziarul The Telegraph a subliniat, de asemenea, în știrea sa că scrisoarea are ca scop să o atragă pe Melania Trump în eforturile de pace din Gaza.
În știrea ziarului a fost menționat că prima-doamnă a Türkiye, Emine Erdoğan, a făcut în scrisoare un apel pentru salvarea copiilor din Gaza.
Reuters a folosit titlul „Prima-doamnă a Türkiye îi cere Melaniei Trump să vorbească despre Gaza” în știrea sa despre scrisoare.
Potrivit agenției, Emine Erdoğan a declarat în scrisoarea sa că s-a inspirat din scrisoarea pe care Melania Trump a trimis-o la începutul acestei luni președintelui rus Vladimir Putin cu privire la copiii din Ucraina și Rusia.
Canalul britanic Sky News a relatat, de asemenea, că prima-doamnă a Türkiye i-a scris o scrisoare Melaniei Trump, cerându-i să manifeste pentru copiii din Gaza aceeași grijă pe care a demonstrat-o pentru copiii ucraineni afectați de război.
S-a afirmat că Emine Erdoğan a amintit de compasiunea arătată de Melania Trump față de cei 648 de copii ucraineni care și-au pierdut viața în conflict și a făcut un apel pentru ca același efort să fie depus și pentru copiii din Gaza.
Franța
Revista franceză Le Point a folosit titlul „Trebuie să ne unim vocile: Emine Erdoğan a cerut Melaniei Trump să sprijine copiii din Gaza”, menționând că Erdoğan îi cere lui Trump să discute cu primul ministru israelian Benjamin Netanyahu despre situația copiilor din Gaza.
În articol a fost menționat că Erdoğan a făcut acest apel către Trump după publicarea raportului Națiunilor Unite care atrage atenția asupra foametei din Gaza și că „a cerut ca sensibilitatea manifestată față de copiii ucraineni să fie manifestată și față de Gaza”.
Ziarul francez 20 minutes a folosit titlul „Gaza: Emine Erdoğan se adresează cu un apel Melaniei Trump pentru copiii palestinieni înfometați”, susținând că Erdoğan a atras atenția asupra faptului că 18 000 de copii au murit în Gaza în 2 ani și a cerut ca Trump să trimită „o scrisoare lui Netanyahu pentru a pune capăt crizei umanitare din Gaza”, reamintind că aceasta ar fi „o responsabilitate istorică față de poporul palestinian”.
Cotidianul francez Le Figaro a titrat „«Ca mamă, femeie și om»: Emine Erdoğan o cheamă pe Melania Trump să apere drepturile copiilor din Gaza”, incluzând declarația din scrisoarea lui Erdoğan: „Ca mamă, femeie și om, împărtășesc profund sentimentele exprimate în scrisoarea dumneavoastră și vă doresc să cultivați aceeași speranță pentru copiii din Gaza, însetați după pace și liniște.”
Germania
Portalul de știri online al canalului german NTV a publicat un articol intitulat „Soția lui Erdoğan i-a scris o scrisoare emoționantă Melaniei Trump”, în care se menționează următoarele:
„Soția președintelui Türkiye, Emine Erdoğan, i-a cerut Melaniei Trump să discute cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în numele copiilor palestinieni din Fâșia Gaza, la fel cum a făcut pentru copiii ucraineni. În scrisoarea publicată de Președinția Türkiye Emine Erdoğan a menționat următoarele: «Cred că compasiunea pe care ați arătat-o pentru cei 648 de copii ucraineni care și-au pierdut viața în război se va reflecta și asupra Fâșiei Gaza, unde 62 000 de civili nevinovați, dintre care 18 000 copii, au fost uciși brutal în mai puțin de doi ani.»”
Revista germană Der Spiegel a publicat o știre cu titlul „Emine Erdoğan i-a scris o scrisoare Melaniei Trump”. În știre se menționează următoarele:
„Soția președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, i-a scris o scrisoare Melaniei Trump. În scrisoare ea a făcut un apel la sprijinirea copiilor din Gaza. Erdoğan, care a menționat că expresia «bebeluș necunoscut» gravată pe giulgiurile a mii de copii din Gaza, a lăsat răni de nevindecat în conștiința noastră, este convinsă că compasiunea importantă pe care ați demonstrat-o față de cei 648 de copii ucraineni care și-au pierdut viața în război se va reflecta și în cazul Fâșiei Gaza.”
Bulgaria
Pe baza știrii publicate de agenția de știri de stat bulgară BTA, cel mai mare canal de televiziune privat din țară, bTV, a publicat de asemenea o știre cu titlul „După Olena Zelenska (soția președintelui ucrainean Volodimir Volodımır Zelenski), Emine Erdoğan i-a scris o scrisoare Melaniei Trump: «Arătați aceeași empatie și față de Gaza»”.
În știrea sa bTV a spus: „Prima-doamnă a Türkiye i-a cerut Melaniei Trump să facă apel către prim-ministrul israelian pentru încetarea crizei umanitare din Gaza.”
Ziarul Dnevnik, care publică în mediul virtual, a folosit de asemenea știrea BTA fără comentarii. Postările de pe rețelele de socializare despre scrisoarea lui Emine Erdoğan au fost bazate pe știrea Agenției Anadolu.
Grecia
Scrisoarea lui Emine Erdoğan către Melania Trump s-a bucurat de o vastă acoperire în presa elenă.
Ziarul To Vima a prezentat știrea cu titlul „Cererea lui Emine Erdoğan către Melania”, subliniind că Erdoğan îi cere Melaniei să manifeste pentru copiii palestinieni aceeași sensibilitate pe care a demonstrat-o pentru copiii ucraineni.
Ziarul EFSYN a inclus declarația „În timp ce în Gaza au loc genocid și atacuri mortale, Erdoğan a trimis o scrisoare către Melania pentru copiii din Gaza”.
Ziarul Kathimerini a menționat, de asemenea, în știrea sa că Emine Erdoğan îi cere Melaniei să intervină pentru copiii din Gaza, evidențiind tragedia prin care trec copiii din Gaza.
Elveția
Scrisoarea în care soția președintelui Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, îi cere soției președintelui american Donald Trump, Melania Trump, să manifeste pentru criza umanitară din Gaza aceeași sensibilitate pe care a demonstrat-o pentru războiul din Ucraina, a ocupat de asemenea un loc important în presa elvețiană.
Site-ul Swissinfo a prezentat știrea cu titlul „Soția lui Erdoğan, Emine Erdoğan, i-a adresat un mesaj Melaniei Trump pentru cei peste 18 000 de copii «uciși» în Gaza”. În știre s-a raportat că Emine Erdoğan îi cere Melaniei Trump să manifeste pentru peste 18 000 de copii palestinieni „masacrați brutal” în Gaza aceeași îngrijorare pe care a simțit-o pentru copiii care și-au pierdut viața în Ucraina ca urmare a războiului cu Rusia.
Singurul ziar cu distribuție națională din Elveția, Blick, și-a împărțit știrea cu titlul „Emine Erdoğan a cerut ajutorul Melaniei Trump pentru copiii din Gaza”.
În știre s-a menționat că Emine Erdoğan i-a cerut Melaniei Trump să-și ridice vocea pentru copiii din Fâșia Gaza.
Ziarul 20 Minuten, care publică în franceză în țară, a preferat titlul „Doamna Erdoğan s-a adresat doamnei Trump în numele copiilor din Gaza”.
În știre s-au folosit următoarele afirmații: „Prima-doamnă a Türkiye a cerut omologului său american să transmită și lui Benjamin Netanyahu o scrisoare despre «pace», la fel cum a făcut pentru Vladimir Putin.”
Următoarele cuvinte ale lui Emine Erdoğan „Ca mamă, femeie și om, împart sincer sentimentele pe care le-ați exprimat în scrisoarea dumneavoastră și sper să puteți oferi aceeași speranță și copiilor din Gaza însetați după pace și liniște”, au fost de asemenea incluse în știre.
Belgia
Ziarul La Libre din Belgia, care publică în franceză, citând agenția oficială de știri Belga, a relatat că Emine Erdoğan în scrisoarea adresată Melaniei Trump, îi cere să facă apel către Netanyahu pentru copiii din Gaza. Conform știrii, Erdoğan, invocând sensibilitatea pe care Melania Trump a demonstrat-o anterior pentru copiii care și-au pierdut viața în războiul din Ucraina, a cerut ca o voce umanitară similară să fie ridicată pentru Gaza.
Articolul a citat-o pe Erdoğan spunând: „Sper ca sensibilitatea pe care ați demonstrat-o pentru cei 648 de copii care și-au pierdut viața în Ucraina să fie valabilă și pentru cei 18 000 de copii din totalul de 62 000 de civili care și-au pierdut viața în Gaza în mai puțin de doi ani.”
S-a raportat că Emine Erdoğan, reamintind că ONU a confirmat oficial foametea în Gaza, a subliniat că Melania Trump ar putea să își asume o responsabilitate istorică în numele poporului din Gaza.
Canalul public flamand din Belgia VRT și-a prezentat știrea bazată de asemenea pe Belga cu titlul „Emine Erdoğan i-a scris o scrisoare Melaniei Trump despre Gaza: «S-a transformat într-un cimitir pentru copii»”
Articolul afirmă: „Prima-doamnă a Türkiye, Emine Erdoğan, după ce a vorbit despre copiii din Ucraina, îi cere acum omologului său american Melania Trump să vorbească și despre suferințele copiilor din Fâșia Gaza. Și exprimă acest lucru într-o scrisoare. Este acest lucru demn de remarcat? Emine Erdoğan își ridică frecvent vocea cu privire la problema din Gaza.”
Întreaga scrisoare a fost de asemenea inclusă în articol.
Republica Cehă
Ziarul Blesk publicat în Republica Cehă a adus de asemenea subiectul pe paginile sa cu titlul „Soția lui Erdoğan i-a scris o scrisoare Melaniei Trump despre copiii din Gaza”.
În știrea în care s-a raportat că Emine Erdoğan a lăudat sensibilitatea Melaniei Trump față de copiii ucraineni, și i-a cerut să manifeste aceeași grijă față de copiii din Gaza.
Bosnia și Herțegovina, Serbia și Muntenegru
Klix, cel mai popular portal de știri din Bosnia și Herțegovina, a acordat o largă acoperire scrisorii lui Emine Erdoğan către Melania Trump despre Gaza, folosind titlul „Comunicarea dintre primele-doamne”.
Site-ul web al celui mai citit ziar din țară, Dnevni Avaz, a evidențiat, de asemenea, eforturile lui Emine Erdoğan, relatând că aceasta a scris o scrisoare care descrie criza umanitară din Gaza și a trimis-o Melaniei Trump.
Agenția de știri din Serbia, Tanjug, a oferit, de asemenea, o acoperire detaliată a scrisorii lui Emine Erdoğan privind Gaza.
Blic, unul dintre cele mai citite siteuri de știri din Serbia, a folosit titlul „Emine Erdoğan îi cere Melaniei Trump să se gândească și la copiii din Gaza” în articolul său, afirmând că „Emine Erdoğan i-a cerut Melaniei Trump să îi scrie o scrisoare lui Netanyahu, la fel cum i-a scris lui Putin”.
CDM, cel mai preferat portal de știri din Muntenegru, a subliniat că Emine Erdoğan îi cere Melaniei Trump să ia în considerare soarta copiilor din Gaza.
Australia
Site-ul de știri 9news cu sediul în Australia a relatat despre scrisoarea cu titlul „Emine Erdoğan îi cere Melaniei Trump să vorbească copiii din Gaza”.
În articolul, în care s-a menționat că Emine Erdoğan îi cere Melaniei Trump să dea dovadă de aceeași sensibilitate pentru criza umanitară din Gaza aceeași sensibilitate pe care a arătat-o față de războiul din Ucraina și față de criza umanitară din Gaza, iar conținutul scrisorii a fost relatat în detaliu.
Malaezia, Singapore și Bangladesh
Site-ul de știri Free Malaysia Today cu sediul în Malaezia a titrat apelul lui Emine Erdoğan către Melania Trump de a sprijini copiii din Gaza.
Articolul afirma că Emine Erdoğan a cerut Melaniei Trump să trimită o scrisoare premierului israelian Benjamin Netanyahu, îndemnându-l să pună capăt crizei umanitare din Gaza.
Știrea a citat-o pe Emine Erdoğan, care a declarat: „Împărtășesc profund sentimentele exprimate în scrisoarea dumneavoastră ca mamă, femeie și om, și sper că veți nutri aceeași speranță pentru copiii din Gaza, însetați după pace și liniște”. Articolul a atras, de asemenea, atenția asupra declarației Organizației Națiunilor Unite privind foametea din Gaza.
Site-ul de știri The Straits Times din Singapore a prezentat, de asemenea, pe prima pagină apelul lui Emine Erdoğan pentru sprijinirea copiilor din Gaza.
A fost atrasă atenția asupra faptului că ONU a confirmat foametea în Gaza și au fost incluse următoarele declarații: „Emine Erdoğan, subliniind recunoașterea globală a Palestinei, a transmis mesajul că apelul Melaniei Trump ar fi o misiune istorică.”
În știrea cu titlul „Soția lui Erdoğan (Emine Erdoğan) îi cere Melaniei Trump să ia atitudine pentru copiii din Gaza”, a agenției oficiale de știri din Bangladesh, Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), au fost incluse detaliile scrisorii.
Știrea citează declarația din scrisoarea lui Emine Erdoğan: „Cred că veți da dovadă de aceeași sensibilitate pe care ați arătat-o față de cei 648 de copii ucraineni care și-au pierdut viața în război, și mai puternic față de cei 62 000 de civili nevinovați, dintre care 18 000 de copii, care au fost uciși cu brutalitate în Gaza în ultimii doi ani.”
Pakistan, India și Japonia
Ziarul Dawn din Pakistan a pus în titlu apelul lui Emine Erdoğan către Melania Trump de a vorbi despre Gaza. În articol se menționează că, în scrisoarea sa, Emine Erdoğan a făcut referire la scrisoarea trimisă de Melania Trump lui Vladimir Putin în legătură cu copiii din Ucraina și Rusia.
În articol se regăsește următoarea declarație a lui Emine Erdoğan: „În aceste zile în care lumea trece printr-o deșteptare comună, iar recunoașterea Palestinei se transformă într-o voință globală, cred că un apel din partea dumneavoastră în numele Fâșiei Gaza ar reprezenta și îndeplinirea unei responsabilități istorice față de poporul palestinian.”
Site-ul de știri indian Times of India a publicat titlul: „Vorbiți și pentru copiii din Gaza: Prima Doamnă a Türkiye i-a scris o scrisoare Melaniei Trump, care a trimis o scrisoare lui Putin”.
În articolul care prezintă în detaliu scrisoarea, se afirmă că Emine Erdoğan a îndemnat-o pe Melania Trump să prezinte aceeași sensibilitate pentru Gaza pe care a demonstrat-o pentru Ucraina.
Site-ul japonez Japan Today a relatat, de asemenea, apelul lui Emine Erdoğan către Melania Trump.
Qatar
Scrisoarea lui Emine Erdoğan a fost larg reflectată și în presa din țările din Orientul Mijlociu.
Canalele Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher și Al Jazeera Arabic din Qatar au acordat spațiu amplu scrisorii adresate Melaniei Trump de către Emine Erdoğan.
În articolele publicate cu titlul: „De la soția președintelui Türkiye, Emine Erdoğan, către Melania Trump: Ridicați-vă vocea și pentru copiii din Gaza”, s-a relatat că Erdoğan a cerut Melaniei Trump să prezinte aceeași sensibilitate față de copiii din Gaza ca cea arătată față de copiii din Ucraina.
Unul dintre cele mai importante ziare din Qatar, Al-Araby Al-Jadid, a publicat de asemenea știrea cu titlul: „Apelul lui Emine Erdoğan către Melania Trump pentru Gaza”.
În articol se precizează că Erdoğan a atras atenția asupra copiilor care luptă pentru viața lor sub atacurile și blocada Israelului.
Arabia Saudită
Ziarul în limba arabă Asharq al-Awsat, cu sediul în Marea Britanie a prezentat scrisoarea lui Emine Erdoğan sub titlul: „Soția președintelui Türkiye a făcut un apel către soția lui Trump pentru copiii din Gaza”.
În articol s-a subliniat că Erdoğan a adus în atenție drama umanitară din Gaza.
Emiratele Arabe Unite
Televiziunea Sky News Arabia, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, a transmis știrea cu titlul: „Apel din partea lui Emine Erdoğan pentru a atrage atenția asupra copiilor din Gaza”.
Canalul a evidențiat afirmațiile din scrisoare potrivit cărora sensibilitatea arătată de Melania Trump față de copiii din Ucraina ar trebui manifestată și față de copiii din Gaza.
Israel
Ziarul Maariv din Israel a atras atenția cititorilor asupra scrisorii trimise de soția președintelui Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, către Melania Trump, cu titlul: „De la soția lui Erdoğan către soția președintelui de la Casa Albă: Faceți presiuni asupra lui Netanyahu”.
În articol se precizează că Emine Erdoğan i-a cerut Melaniei Trump să exercite presiuni asupra prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu în numele copiilor din Gaza.
Se mai menționează că Emine Erdoğan a solicitat ca apelul pe care Melania Trump l-a adresat la începutul lunii președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu copiii din Ucraina și Rusia să fie repetat și pentru copiii din Gaza. În scrisoare este citat și următorul fragment: „Cred că sensibilitatea importantă pe care ați arătat-o față de cei 648 de copii ucraineni se va reflecta și asupra Fâșiei Gaza.”
Se mai menționează că Emine Erdoğan a afirmat în scrisoare: „În aceste zile în care lumea trăiește o trezire colectivă, iar recunoașterea Palestinei a devenit o dorință globală, cred că apelul dumneavoastră în numele Fâșiei Gaza va reprezenta îndeplinirea unei responsabilități istorice față de poporul palestinian.”
Pe de altă parte, ziarul Yedioth Ahronot a publicat știrea cu titlul: „Scrisoare către Putin, cererea lui Erdoğan către Melania: Trimiteți și o scrisoare către Netanyahu”.
În articol se arată că Emine Erdoğan i-a cerut Melaniei Trump să facă un apel similar celui adresat lui Putin, dar de această dată pentru copiii din Gaza, îndreptat către Netanyahu.
Este citat și un fragment din scrisoare: „Pentru cei pierduți este prea târziu, dar pentru mai mult de un milion de oameni rămași, încă mai există o șansă.”
Palestina
Presa palestiniană, reprezentată de publicațiile Alkuds Alarabi, Kuds el-İhbariyye, Shehab Agency și Alhadath, a relatat pe larg despre scrisoarea lui Emine Erdoğan.
În articole se menționează că Erdoğan a subliniat faptul că „copiii din Gaza sunt privați chiar și de cele mai fundamentale drepturi”.
Egipt
Postul de televiziune AlGhad, cu sediul în Egipt, a difuzat știrea sub titlul: „De la soția președintelui Türkiye către Melania Trump: Acționați și pentru copiii din Gaza”.
Liban
Agenția Națională de Știri a Libanului (NNA) a publicat scrisoarea lui Emine Erdoğan pe site-ul său sub titlul: „Emine Erdoğan a îndemnat-o pe Melania Trump să transmită un mesaj despre copiii din Gaza.”
În articol se arată că Emine Erdoğan a amintit sensibilitatea demonstrată de Melania Trump față de copiii din Ucraina și a subliniat necesitatea aceleiași empatii pentru copiii care trăiesc în condiții de război sub blocada armatei israeliene în Gaza.
Scrisoarea a fost publicată și de site-ul postului de televiziune MTV din Liban, sub titlul:
„De la soția lui Erdoğan către soția lui Trump: Sper că veți da aceeași speranță și copiilor din Gaza”.
În articol se menționează că Emine Erdoğan a chemat-o pe Melania Trump să transmită același mesaj copiilor palestinieni din Gaza pe care l-a transmis copiilor din Ucraina.
Unul dintre cele mai importante site-uri de știri din Liban, Lebanon Debate, a publicat scrisoarea sub titlul: „Arătați aceeași sensibilitate și față de copiii din Gaza”.
În articol este evidențiat caracterul umanitar al apelului lui Emine Erdoğan.
Maroc
Ziarul İstiklal din Maroc a relatat despre scrisoare sub titlul: „Soția președintelui Türki yea trimis un mesaj către soția lui Trump despre Gaza”.
În articol s-a subliniat că Emine Erdoğan a evidențiat dificultățile cu care se confruntă copiii din Gaza.
Iran
Scrisoarea trimisă de soția președintelui Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, către Melania Trump – care a vorbit despre copiii afectați de războiul din Ucraina ignorând situația din Gaza – a fost larg reflectată în presa oficială și semi-oficială din Iran.
În general, presa iraniană a prezentat știrile astfel: Emine Erdoğan i-a reamintit Melaniei Trump să manifeste aceeași sensibilitate față de criza umanitară din Gaza, precum cea arătată în cazul Ucrainei.
Agenția de știri oficială IRNA a publicat articolul despre scrisoare sub titlul: „Soția lui Erdoğan către Melania Trump: Copiii din Gaza merită fericirea la fel ca cei din Ucraina.”
În articol se menționează: „Soția președintelui Türkiye, Emine Erdoğan, i-a adresat o scrisoare oficială soției președintelui american Donald Trump, cerându-i să arate aceeași empatie și sensibilitate față de situația gravă din Gaza și față de copiii palestinieni, precum cea demonstrată în cazul crizei umanitare din Ucraina.”
Articolul conține și un fragment din scrisoare: „Este prea târziu pentru cei 18 885 de copii și bebeluși care și-au pierdut viața în Gaza, dar mai există încă o șansă de a salva peste un milion de copii care sunt în viață.”
Unul dintre cele mai vechi ziare ale țării, İttilaat, a publicat știrea sub titlul: „Soția lui Erdoğan către Melania Trump: Copiii din Gaza sunt ca cei din Ucraina”.
În articol se menționează că Prima Doamnă a Türkiye i-a cerut Primei Doamne a SUA să manifeste empatie și față de criza umanitară din Gaza, așa cum a făcut în cazul Ucrainei.
Rețeaua semi-oficială de știri pentru studenți, SNN, a relatat despre scrisoare sub titlul:
„Scrisoare de la soția lui Erdoğan către Melania Trump: Acordați atenție suferinței copiilor palestinieni.”
În articol se precizează că Emine Erdoğan i-a scris Melaniei Trump, solicitându-i să manifeste aceeași compasiune pentru Gaza pe care a arătat-o în cazul războiului din Ucraina.
Agenția semi-oficială Iranian Students’ News Agency (ISNA) a publicat știrea sub titlul:
„Cererea lui Emine Erdoğan către Melania Trump cu privire la Gaza”.
Potrivit articolului, în scrisoare Emine Erdoğan i-a cerut soției președintelui SUA să ia o poziție și să comunice cu premierul israelian în legătură cu situația copiilor din Gaza.
Pe site-ul Clubului Jurnaliștilor Tineri (YJC), care este afiliat televiziunii de stat iraniene, știrea a fost publicată cu titlul: „Scrisoare de la soția lui Erdoğan către Melania Trump: Acordați atenție suferinței copiilor palestinieni.”
Rusia
Mass-media rusă a acordat spațiu amplu scrisorii trimise de soția președintelui Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, către soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, în legătură cu situația copiilor din Gaza.
Agenția de știri TASS a publicat știrea sub titlul:
„Emine Erdoğan a îndemnat-o pe Melania Trump să-și exprime clar opinia despre situația copiilor din Gaza”,
subliniind că Prima Doamnă a Türkiye dorește ca Melania să aducă în discuție publică drama copiilor din Gaza.
Agenția RIA a titrat: „Soția lui Erdoğan i-a cerut Melaniei Trump să-i scrie lui Netanyahu”,
și a relatat că Emine Erdoğan a îndemnat-o pe Melania să-i ceară premierului israelian Benjamin Netanyahu oprirea atacurilor în Gaza, unde peste 18 000 de copii și-au pierdut viața.
Ziarul Kommersant a publicat știrea cu titlul: „Soția lui Erdoğan i-a cerut Melaniei Trump să susțină și copiii din Gaza, așa cum a făcut cu cei din Ucraina”.
În articol se spune că Emine Erdoğan a cerut ca aceeași grijă arătată copiilor ucraineni să fie extinsă și asupra celor din Fâșia Gaza.
Ziarul Izvestia a titrat: „Emine Erdoğan a îndemnat-o pe Melania Trump să intervină pentru soarta copiilor din Gaza”, și a citat din scrisoare: „Mai există o șansă pentru mai bine de un milion de copii care au supraviețuit în Fâșia Gaza. Timpul a venit.”
Rossiskaya Gazeta a evidențiat în articolul său că Emine Erdoğan s-a inspirat din scrisoarea pe care Melania Trump i-a trimis-o anterior președintelui rus Vladimir Putin.
Ziarul Vzglyad a relatat cu titlul: „Soția lui Erdoğan s-a adresat Melaniei Trump în legătură cu copiii din Gaza”.
În articol se menționează că Emine Erdoğan a atras atenția asupra suferinței copiilor din Gaza și a solicitat ca Melania Trump să ia cuvântul public pe această temă.
Azerbaidjan
Mass-media din Azerbaidjan a reflectat pe larg scrisoarea transmisă de Emine Erdoğan Primei Doamne a SUA, Melania Trump.
Portalul de știri Qafqazinfo a scris că Emine Erdoğan a chemat-o pe Melania Trump să arate față de criza umanitară din Gaza aceeași sensibilitate ca față de războiul din Ucraina.
Ziarul Yeni Müsavat a evidențiat fragmentul din scrisoare în care se scrie:
„Cred că mila pe care ați arătat-o celor 648 de copii ucraineni va fi arătată și copiilor din Gaza. Pentru că în ultimii doi ani, 62 000 de civili nevinovați, inclusiv 18.000 de copii, au fost uciși cu cruzime.”
Agenția de știri Report a transmis că Emine Erdoğan s-a inspirat din scrisoarea trimisă de Melania Trump președintelui rus Vladimir Putin și a cerut ca să se ia legătura și cu premierul israelian Binyamin Netanyahu.
Presa azeră a prezentat scrisoarea ca un apel umanitar, menit să atragă atenția asupra situației copiilor din Gaza.
Kazahstan
Agenția de presă de stat Kazinform a publicat articolul sub titlul: „Emine Erdoğan i-a trimis o scrisoare Melaniei Trump”.
Folosind informații din Agenția Anadolu, articolul relatează că Emine Erdoğan a cerut ca sensibilitatea arătată de Melania față de conflictul din Ucraina să fie extinsă și asupra crizei umanitare din Gaza.
În articol a fost inclusă și o imagine a scrisorii trimise.