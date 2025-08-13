Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se află într-o „misiune istorică și spirituală” și că se simte „foarte” atașat de viziunea așa-numitului „Israel Mare”, care include teritorii destinate statului palestinian și, posibil, părți din Iordania și Egiptul de astăzi.
Într-un interviu acordat marți postului israelian i24NEWS, în contextul în care guvernul său se pregătește să extindă operațiunile militare în restul Fâșiei Gaza, Netanyahu a descris misiunea sa ca fiind una „a generațiilor”, afirmând astfel: „Există generații de evrei care au visat să vină aici și generații de evrei care vor veni după noi.”
Termenul „Israelul Mare” [Eretz Yisrael HaShlema] a fost folosit încă din timpul Războiului arabo-israelian din 1967 pentru a descrie Israelul și teritoriile ocupate de acesta — Ierusalimul de Est, Cisiordania, Gaza, Peninsula Sinai din Egipt și Înălțimile Golan din Siria.
Sioniștii timpurii, precum Zeev Jabotinski, precursor ideologic al partidului Likud al lui Netanyahu, au aplicat acest concept și asupra teritoriului actual al Iordaniei.
În timpul interviului, fostul membru al Knesset-ului, Sharon Gal, i-a prezentat lui Netanyahu un talisman care înfățișa „Israelul Mare”.
Întrebat dacă se simte conectat la această viziune, Netanyahu a răspuns: „Foarte mult.”
Conceptul „Israelul Mare” este un principiu central al tradiției politice a partidului Likud, bazat pe sionismul revizionist.
Netanyahu s-a opus în mod repetat creării unui stat palestinian, iar criticii susțin că extinderea ilegală a coloniilor de către guvernul său reflectă această viziune, creând „fapte pe teren” care fac imposibilă existența unui stat palestinian viabil.
Unii analiști consideră că genocidul în curs din Gaza reprezintă o încercare accelerată de a implementa acest plan, abordarea guvernului fiind descrisă de critici ca urmărind „pământuri la maxim, arabi la minim”.
Exodul forțat al palestinienilor
Netanyahu a mai declarat marți că Israelul va permite palestinienilor să părăsească Gaza asediată, pe măsură ce armata se pregătește pentru o ofensivă mai amplă.
„Le oferim oportunitatea de a pleca, în primul rând, din zonele de luptă și, în general, de a părăsi teritoriul, dacă doresc”, a spus el într-un interviu televizat.
„Vom permite acest lucru, mai întâi în interiorul Gazei, în timpul luptelor, și cu siguranță le vom permite să părăsească Gaza.”
Declarațiile sale vin în contextul în care Ministerul Sănătății din Gaza afirmă că aproape 61.600 de palestinieni au fost uciși de forțele israeliene din octombrie 2023.
Israelul se confruntă cu condamnări internaționale continue, inclusiv un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru Netanyahu, acuzat de crime de război, și un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție.