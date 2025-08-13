Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se află într-o „misiune istorică și spirituală” și că se simte „foarte” atașat de viziunea așa-numitului „Israel Mare”, care include teritorii destinate statului palestinian și, posibil, părți din Iordania și Egiptul de astăzi.

Într-un interviu acordat marți postului israelian i24NEWS, în contextul în care guvernul său se pregătește să extindă operațiunile militare în restul Fâșiei Gaza, Netanyahu a descris misiunea sa ca fiind una „a generațiilor”, afirmând astfel: „Există generații de evrei care au visat să vină aici și generații de evrei care vor veni după noi.”

Termenul „Israelul Mare” [Eretz Yisrael HaShlema] a fost folosit încă din timpul Războiului arabo-israelian din 1967 pentru a descrie Israelul și teritoriile ocupate de acesta — Ierusalimul de Est, Cisiordania, Gaza, Peninsula Sinai din Egipt și Înălțimile Golan din Siria.

Sioniștii timpurii, precum Zeev Jabotinski, precursor ideologic al partidului Likud al lui Netanyahu, au aplicat acest concept și asupra teritoriului actual al Iordaniei.

În timpul interviului, fostul membru al Knesset-ului, Sharon Gal, i-a prezentat lui Netanyahu un talisman care înfățișa „Israelul Mare”.

Întrebat dacă se simte conectat la această viziune, Netanyahu a răspuns: „Foarte mult.”

Conceptul „Israelul Mare” este un principiu central al tradiției politice a partidului Likud, bazat pe sionismul revizionist.

Netanyahu s-a opus în mod repetat creării unui stat palestinian, iar criticii susțin că extinderea ilegală a coloniilor de către guvernul său reflectă această viziune, creând „fapte pe teren” care fac imposibilă existența unui stat palestinian viabil.

Unii analiști consideră că genocidul în curs din Gaza reprezintă o încercare accelerată de a implementa acest plan, abordarea guvernului fiind descrisă de critici ca urmărind „pământuri la maxim, arabi la minim”.