Victimele abuzurilor din cadrul Bisericii Anglicane au declarat că detaliile personale ale aproape 200 de supraviețuitori au fost divulgate într-o breșă de securitate, într-un program creat pentru a le oferi compensații.

Acesta este un alt eșec pentru Biserică, care încearcă să recâștige încrederea după o serie de cazuri de abuz sexual și demisia arhiepiscopului de Canterbury, Justin Welby, în noiembrie, din cauza gestionării defectuoase a unui caz de abuz asupra unui copil.

Biserica – principala instituție pentru 85 de milioane de anglicani din lume– a aprobat un program independent de despăgubire pentru victime în cadrul unei întâlniri a organului său de conducere din februarie, alături de o reorganizare mai amplă a structurii sale de protecție.

Detaliile a 194 de victime au fost incluse într-un e-mail trimis marți seara către persoanele care s-au înregistrat pentru compensații, precum și către firme de avocatură și oficiali ai Bisericii, conform grupului The House of Survivors, fondat de victimele abuzurilor din cadrul bisericii.

Grupul a declarat că e-mailul a fost trimis de firma de avocatură Kennedys Law, care gestionează programul de despăgubire, și a fost retras câteva minute mai târziu.

Scurgerea de informații a subliniat „tocmai eșecurile de protecție și îngrijire pe care programul de despăgubire trebuia să le abordeze”, a adăugat The House of Survivors.

Incident regretabil legat de date