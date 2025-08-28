ACTUALITĂȚI
Biserica Anglicană recunoaște o încălcare majoră a datelor, deoarece detaliile personale ale aproape 200 de supraviețuitori ai abuzurilor au fost scurse
Biserica a declarat că a fost informată despre „incidentul de date profund regretabil” și că Kennedys Law și-a asumat întreaga responsabilitate pentru încălcarea securității.
O nouă lovitură pentru Biserică, care încearcă să-și restabilească încrederea după o serie de cazuri de abuz sexual. / AA
28 August 2025

Victimele abuzurilor din cadrul Bisericii Anglicane au declarat că detaliile personale ale aproape 200 de supraviețuitori au fost divulgate într-o breșă de securitate, într-un program creat pentru a le oferi compensații.

Acesta este un alt eșec pentru Biserică, care încearcă să recâștige încrederea după o serie de cazuri de abuz sexual și demisia arhiepiscopului de Canterbury, Justin Welby, în noiembrie, din cauza gestionării defectuoase a unui caz de abuz asupra unui copil.

Biserica – principala instituție pentru 85 de milioane de anglicani din lume– a aprobat un program independent de despăgubire pentru victime în cadrul unei întâlniri a organului său de conducere din februarie, alături de o reorganizare mai amplă a structurii sale de protecție.

Detaliile a 194 de victime au fost incluse într-un e-mail trimis marți seara către persoanele care s-au înregistrat pentru compensații, precum și către firme de avocatură și oficiali ai Bisericii, conform grupului The House of Survivors, fondat de victimele abuzurilor din cadrul bisericii.

Grupul a declarat că e-mailul a fost trimis de firma de avocatură Kennedys Law, care gestionează programul de despăgubire, și a fost retras câteva minute mai târziu.

Scurgerea de informații a subliniat „tocmai eșecurile de protecție și îngrijire pe care programul de despăgubire trebuia să le abordeze”, a adăugat The House of Survivors.

Incident regretabil legat de date

Recomandări

Biserica a declarat că a fost informată despre „incidentul regretabil legat de date” și că Kennedys Law și-a asumat întreaga responsabilitate pentru breșă.

„Recunoaștem suferința cauzată, în special pentru supraviețuitorii care au avut încredere că programul va gestiona informațiile lor cu grijă și confidențialitate”, a declarat Biserica într-un comunicat.

Firma de avocatură nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Un purtător de cuvânt al autorității britanice de protecție a datelor a declarat că este la curent cu incidentul și evaluează informațiile furnizate.

David Greenwood, un avocat care reprezintă victimele abuzurilor, a cerut Bisericii să compenseze persoanele afectate.

El a declarat că unul dintre clienții săi, care a dorit să rămână anonim, a depus o plângere, spunând: „Am dreptul la anonimat pe viață conform legii. Această protecție a fost acum grav compromisă fără voia mea.”

