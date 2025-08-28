Germania a refuzat intrarea a peste 10 000 de migranți ilegali pe teritoriul său de când noul guvern de coaliție condus de conservatori a preluat puterea în luna mai, a declarat ministrul de interne al țării.

Alexander Dobrindt, un aliat apropiat al cancelarului Friedrich Merz, a declarat pentru revista săptămânală Stern că măsurile mai stricte la graniță au dat rezultate, iar guvernul intenționează să le extindă și după luna septembrie.

„Am respins peste 10 000 de migranți ilegali la granițele noastre de la 8 mai, inclusiv aproximativ 550 de solicitanți de azil. S-a ajuns la concluzia că (statutul) nu mai contează la graniță, motiv pentru care cererile de azil sunt în scădere”, a spus el.

Dobrindt a argumentat că măsurile mai stricte ale guvernului s-au dovedit a fi „extrem de eficiente” și au schimbat percepția globală, atrăgând atenția tuturor asupra faptului că politica de migrație a Germaniei s-a schimbat.

„Pentru a continua acest succes, vom extinde aceste controale și după luna septembrie. Toate măsurile se încadrează în limitele legislației naționale și europene”, a adăugat el.

Germania, cea mai mare economie a Uniunii Europene, găzduiește în prezent aproximativ 3,5 milioane de refugiați – în principal ucraineni, sirieni și afgani care au fugit de război și conflicte din țările lor de origine.