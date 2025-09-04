Capabilitățile navale ale Türkiye sunt pe cale să depășească portavionul francez Charles de Gaulle odată cu lansarea noului Portavion Național, a raportat cotidianul francez Le Figaro.

Un articol publicat marți a citat anunțul oficial al președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan cu privire la proiectul Portavionului Național, făcut săptămâna trecută în cadrul TEKNOFEST, cel mai mare festival de aviație și tehnologie aerospațială din lume.

Numindu-l un „proiect de amploare”, Le Figaro a susținut: „Portavionul Național, care va avea 285 de metri lungime, 72 de metri lățime și un deplasament de peste 60 000 de tone, va devansa cu siguranță portavionul francez Charles de Gaulle (261 de metri lungime, 42 500 de tone), nava amiral a Mediteranei”, adăugând că Türkiye își propune să aibă un impact puternic asupra apărării maritime cu acest nou proiect.

Portavionul, denumit MUGEM (acronimul turcesc pentru Portavion Național), este așteptat să fie lansat între 2027–2028 și să intre în serviciu până în 2030, transportând avioane de luptă și vehicule aeriene de luptă fără pilot (UCAV) avansate.

Va fi primul portavion proiectat și construit în întregime pe plan intern de Türkiye, marcând un pas major în dezvoltarea capacităților navale ale țării, se arată în raport.

Türkiye, parte a „clubului exclusiv” al țărilor care operează portavioane

Proiectul MUGEM își propune să consolideze prezența navală a Türkiye în Mediterană și pe scena maritimă globală.