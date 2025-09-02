Președintele SUA, Donald Trump a declarat că este surprins de faptul că influența odată puternică a lobby-ului israelian în Washington scade în Congres, recunoscând o schimbare generațională de opinie chiar în cadrul propriului său Partid Republican.

Vorbind într-un interviu acordat publicației Daily Caller vineri, Trump a spus că sprijinul pentru Israel în Congres era „un lucru din trecut” comparativ cu dominația de acum două decenii.

„Vă spun, Israelul avea cel mai puternic lobby din Congres, mai puternic decât orice altceva, fie că vorbim de companii, corporații sau state, pe care le-am văzut vreodată”, a spus Trump.

„Astăzi, nu mai are un lobby atât de puternic. Este uimitor.”

El a adăugat că, în trecut, „nu puteai vorbi rău” despre Israel și să rămâi în politică, dar acum figuri precum congresmana democrată Alexandria Ocasio-Cortez și aliații săi progresiști au schimbat dezbaterea.

„Israelul era cel mai puternic lobby pe care l-am văzut vreodată. Aveau control total asupra Congresului, iar acum nu mai au. Sunt puțin surprins să văd asta”, a spus Trump.