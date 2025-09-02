Președintele SUA, Donald Trump a declarat că este surprins de faptul că influența odată puternică a lobby-ului israelian în Washington scade în Congres, recunoscând o schimbare generațională de opinie chiar în cadrul propriului său Partid Republican.
Vorbind într-un interviu acordat publicației Daily Caller vineri, Trump a spus că sprijinul pentru Israel în Congres era „un lucru din trecut” comparativ cu dominația de acum două decenii.
„Vă spun, Israelul avea cel mai puternic lobby din Congres, mai puternic decât orice altceva, fie că vorbim de companii, corporații sau state, pe care le-am văzut vreodată”, a spus Trump.
„Astăzi, nu mai are un lobby atât de puternic. Este uimitor.”
El a adăugat că, în trecut, „nu puteai vorbi rău” despre Israel și să rămâi în politică, dar acum figuri precum congresmana democrată Alexandria Ocasio-Cortez și aliații săi progresiști au schimbat dezbaterea.
„Israelul era cel mai puternic lobby pe care l-am văzut vreodată. Aveau control total asupra Congresului, iar acum nu mai au. Sunt puțin surprins să văd asta”, a spus Trump.
Comentariile au venit după un sondaj realizat în martie de Pew Research Center, care a arătat că 53% dintre adulții americani aveau o părere nefavorabilă despre Israel, în creștere față de 42% în 2022. Printre republicanii sub 50 de ani, opiniile nefavorabile au crescut de la 35% la 50% în aceeași perioadă.
Pierderi în „lumea relațiilor publice”
Trump a insistat că a fost un susținător puternic al Israelului în timpul președinției sale, menționând atacul asupra Iranului și recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Totuși, el a recunoscut că Israelul pierde teren în „lumea relațiilor publice”, spunând că violențele din Gaza îi afectează poziția internațională.
„Sunt oameni care neagă că s-a întâmplat vreodată”, a spus Trump despre atacul surpriză din 7 octombrie, adăugând: „Poate că ei câștigă războiul, dar nu câștigă lumea relațiilor publice, iar acest lucru îi afectează.”
Declarațiile vin în contextul în care figuri proeminente de dreapta din cercul lui Trump se îndepărtează de pozițiile tradiționale pro-Israel. Congresmana republicană Marjorie Taylor Greene a acuzat recent Israelul de comiterea unui „genocid” în Gaza, în timp ce fostul strateg al lui Trump, Steve Bannon, a susținut că Israelul „nu este cu adevărat un aliat” al Statelor Unite și a catalogat tabăra premierului Benjamin Netanyahu drept lipsită de încredere.
Un alt parlamentar republican proeminent care a adoptat aceeași poziție este Thomas Massie. Alte figuri de dreapta notabile includ comentatori politici precum Candace Owens, Nick Fuentes, Tucker Carlson, printre alții, pe o listă în continuă creștere.