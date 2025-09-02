Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit marți pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, numindu-l „vechi prieten”, în timp ce cei doi lideri au deschis o nouă rundă de discuții la Beijing, într-un moment de tensiuni sporite cu Statele Unite.

Putin, întâmpinându-l pe Xi cu apelativul „drag prieten”, a declarat marți că relațiile dintre Moscova și Beijing sunt acum „la un nivel fără precedent de înalt”.

Cei doi lideri s-au întâlnit oficial înainte de a continua discuțiile la o ceașcă de ceai, împreună cu principalii lor consilieri, subliniind importanța pe care o acordă relației lor personale.

Discuțiile au urmat summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, unde Xi și Putin s-au întâlnit cu alți lideri regionali, inclusiv prim-ministrul Indiei, Narendra Modi.

Miercuri, Xi urmează să prezideze o paradă militară majoră la Beijing, marcând 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Am fost mereu împreună atunci, rămânem împreună și acum”, a spus Putin, evocând sprijinul sovietic pentru China în timpul invaziei japoneze din perioada războiului.

Tensiuni comerciale cu SUA