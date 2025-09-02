POLITICĂ
Xi și Putin se laudă cu relațiile de „prieteni vechi“ pe fondul tensiunilor cu SUA
Liderii chinez și rus s-au întâlnit la Beijing după summitul OCS de la Tianjin, evidențiind relațiile lor personale, în contextul în care Washingtonul intensifică presiunea asupra ambelor țări.
Xi și Putin se întâlnesc în marja summitului OCS (Foto: AA) / AA
2 Septembrie 2025

Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit marți pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, numindu-l „vechi prieten”, în timp ce cei doi lideri au deschis o nouă rundă de discuții la Beijing, într-un moment de tensiuni sporite cu Statele Unite.

Putin, întâmpinându-l pe Xi cu apelativul „drag prieten”, a declarat marți că relațiile dintre Moscova și Beijing sunt acum „la un nivel fără precedent de înalt”.

Cei doi lideri s-au întâlnit oficial înainte de a continua discuțiile la o ceașcă de ceai, împreună cu principalii lor consilieri, subliniind importanța pe care o acordă relației lor personale.

Discuțiile au urmat summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, unde Xi și Putin s-au întâlnit cu alți lideri regionali, inclusiv prim-ministrul Indiei, Narendra Modi.

Miercuri, Xi urmează să prezideze o paradă militară majoră la Beijing, marcând 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Am fost mereu împreună atunci, rămânem împreună și acum”, a spus Putin, evocând sprijinul sovietic pentru China în timpul invaziei japoneze din perioada războiului.

Tensiuni comerciale cu SUA

Beijingul susține că este neutru în privința războiului din Ucraina, dar a devenit o ancoră economică pentru Moscova, menținând fluxurile comerciale în ciuda sancțiunilor occidentale.

Oficialii americani au acuzat unele companii chineze că ar sprijini industria militară a Rusiei.

Summitul OCS a evidențiat de asemenea schimbările în alianțe: tarifele drastice ale președintelui american Donald Trump asupra Indiei au împins New Delhi-ul mai aproape atât de Moscova, cât și de Beijing, chiar dacă Modi a refuzat să participe la parada din China.

Înainte de sesiunea lor bilaterală, Xi și Putin au avut o întâlnire trilaterală cu președintele Mongoliei, Khurelsukh Ukhnaa, a cărui țară se află în poziție strategică între China și Rusia.

Putin a subliniat că cele trei națiuni sunt „buni vecini” cu interese comune.

Mongolia a atras atenția internațională în 2024, când a ignorat apelurile de a-l aresta pe Putin pe baza unui mandat al Curții Penale Internaționale în timpul unei vizite de stat.

