Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit marți pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, numindu-l „vechi prieten”, în timp ce cei doi lideri au deschis o nouă rundă de discuții la Beijing, într-un moment de tensiuni sporite cu Statele Unite.
Putin, întâmpinându-l pe Xi cu apelativul „drag prieten”, a declarat marți că relațiile dintre Moscova și Beijing sunt acum „la un nivel fără precedent de înalt”.
Cei doi lideri s-au întâlnit oficial înainte de a continua discuțiile la o ceașcă de ceai, împreună cu principalii lor consilieri, subliniind importanța pe care o acordă relației lor personale.
Discuțiile au urmat summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, unde Xi și Putin s-au întâlnit cu alți lideri regionali, inclusiv prim-ministrul Indiei, Narendra Modi.
Miercuri, Xi urmează să prezideze o paradă militară majoră la Beijing, marcând 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.
„Am fost mereu împreună atunci, rămânem împreună și acum”, a spus Putin, evocând sprijinul sovietic pentru China în timpul invaziei japoneze din perioada războiului.
Tensiuni comerciale cu SUA
Beijingul susține că este neutru în privința războiului din Ucraina, dar a devenit o ancoră economică pentru Moscova, menținând fluxurile comerciale în ciuda sancțiunilor occidentale.
Oficialii americani au acuzat unele companii chineze că ar sprijini industria militară a Rusiei.
Summitul OCS a evidențiat de asemenea schimbările în alianțe: tarifele drastice ale președintelui american Donald Trump asupra Indiei au împins New Delhi-ul mai aproape atât de Moscova, cât și de Beijing, chiar dacă Modi a refuzat să participe la parada din China.
Înainte de sesiunea lor bilaterală, Xi și Putin au avut o întâlnire trilaterală cu președintele Mongoliei, Khurelsukh Ukhnaa, a cărui țară se află în poziție strategică între China și Rusia.
Putin a subliniat că cele trei națiuni sunt „buni vecini” cu interese comune.
Mongolia a atras atenția internațională în 2024, când a ignorat apelurile de a-l aresta pe Putin pe baza unui mandat al Curții Penale Internaționale în timpul unei vizite de stat.