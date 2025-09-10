POLITICĂ
Trump se distanțează de atacul israelian asupra Qatarului, spunând că a fost decizia lui Netanyahu
Președintele SUA spune că trimisul special a avertizat Doha „prea târziu“, în timp ce autoritățile din Qatar condamnă bombardamentul ca o încălcare a suveranității.
Președintele american afirmă că Doha a fost informată „prea târziu”, în timp ce Qatar condamnă bombardamentele ca o încălcare a suveranității. / AP
10 Septembrie 2025

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că atacul Israelului asupra Qatarului a fost ordonat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, nu de Washington.

„Aceasta a fost o decizie luată de prim-ministrul Netanyahu, nu de mine”, a scris Trump pe Truth Social.

„I-am cerut imediat trimisului special Steve Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent, ceea ce a și făcut, dar, din păcate, prea târziu pentru a opri atacul”, a adăugat el.

Ministerul de Externe al Qatarului a negat afirmațiile Casei Albe, conform cărora ar fi fost informat în prealabil, declarând că mesajul SUA a venit abia în momentul în care exploziile erau deja în curs.

Doha a condamnat atacul ca fiind o „încălcare flagrantă a dreptului internațional” și o amenințare la adresa suveranității și securității sale.

Trump a spus că a vorbit cu Netanyahu după atac, iar liderul israelian i-a spus că dorește să „facă pace”.

De asemenea, Trump l-a sunat pe emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, asigurându-l că un astfel de incident nu se va repeta.

„Bombardarea unilaterală a Qatarului, o țară suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a negocia pacea, nu contribuie la atingerea obiectivelor Israelului sau ale Americii”, a scris Trump, repetând remarca anterioară a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Trump a declarat că i-a cerut secretarului de stat, Marco Rubio, să finalizeze un Acord de Cooperare în Domeniul Apărării cu Qatar, semnalând intenția Washingtonului de a întări legăturile în ciuda incidentului.

