Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că atacul Israelului asupra Qatarului a fost ordonat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, nu de Washington.
„Aceasta a fost o decizie luată de prim-ministrul Netanyahu, nu de mine”, a scris Trump pe Truth Social.
„I-am cerut imediat trimisului special Steve Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent, ceea ce a și făcut, dar, din păcate, prea târziu pentru a opri atacul”, a adăugat el.
Ministerul de Externe al Qatarului a negat afirmațiile Casei Albe, conform cărora ar fi fost informat în prealabil, declarând că mesajul SUA a venit abia în momentul în care exploziile erau deja în curs.
Doha a condamnat atacul ca fiind o „încălcare flagrantă a dreptului internațional” și o amenințare la adresa suveranității și securității sale.
Trump a spus că a vorbit cu Netanyahu după atac, iar liderul israelian i-a spus că dorește să „facă pace”.
De asemenea, Trump l-a sunat pe emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, asigurându-l că un astfel de incident nu se va repeta.
„Bombardarea unilaterală a Qatarului, o țară suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a negocia pacea, nu contribuie la atingerea obiectivelor Israelului sau ale Americii”, a scris Trump, repetând remarca anterioară a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
Trump a declarat că i-a cerut secretarului de stat, Marco Rubio, să finalizeze un Acord de Cooperare în Domeniul Apărării cu Qatar, semnalând intenția Washingtonului de a întări legăturile în ciuda incidentului.