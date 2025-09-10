Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că atacul Israelului asupra Qatarului a fost ordonat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, nu de Washington.

„Aceasta a fost o decizie luată de prim-ministrul Netanyahu, nu de mine”, a scris Trump pe Truth Social.

„I-am cerut imediat trimisului special Steve Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent, ceea ce a și făcut, dar, din păcate, prea târziu pentru a opri atacul”, a adăugat el.

Ministerul de Externe al Qatarului a negat afirmațiile Casei Albe, conform cărora ar fi fost informat în prealabil, declarând că mesajul SUA a venit abia în momentul în care exploziile erau deja în curs.

Doha a condamnat atacul ca fiind o „încălcare flagrantă a dreptului internațional” și o amenințare la adresa suveranității și securității sale.