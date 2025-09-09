Declarațiile sale au fost făcute în cadrul unei întâlniri la Londra cu noul ministru de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, care s-a concentrat pe „cele mai recente evoluții din teritoriile palestiniene ocupate și relațiile bilaterale dintre statul Palestina și Regatul Unit”, conform agenției oficiale de știri palestiniene Wafa.
Abbas a reiterat prioritățile actuale ale palestinienilor: „Un armistițiu imediat și permanent, asigurarea accesului complet pentru ajutorul umanitar în Gaza, eliberarea ostaticilor și prizonierilor, retragerea forțelor de ocupație și lansarea procesului de recuperare timpurie și reconstrucție.”
El a salutat „decizia istorică a Regatului Unit de a-și anunța intenția de a recunoaște statul Palestina înainte de viitoarea conferință internațională pentru pace de la New York, care va avea loc mai târziu în această lună”, descriind-o drept „un pas corectiv la o nedreptate istorică și o deschidere către un nou orizont pentru realizarea păcii”.
Mai multe alte țări occidentale, inclusiv Belgia, Franța, Australia și Canada, se pregătesc, de asemenea, să recunoască Palestina în cadrul reuniunilor Adunării Generale a ONU din această lună.
Abbas a declarat că „orice partid sau candidat care dorește să participe la alegeri trebuie să adere la programul politic și angajamentele internaționale ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP), legitimitatea internațională și principiul unei singure autorități, unei singure legi și unei singure forțe de securitate legitime”.
Restabilirea cadrului politic în Palestina
La începutul anului 2021, Abbas a emis un decret pentru organizarea de alegeri legislative, prezidențiale și pentru Consiliul Național Palestinian, însă acestea nu au avut loc până în prezent.
În luna iulie, Abbas a decis organizarea alegerilor pentru Consiliul Național Palestinian înainte de sfârșitul anului 2025, primele de la sesiunea inaugurală din Ierusalim din 1964. Legea fundamentală a OEP stipulează că Consiliul Național este autoritatea supremă a organizației, responsabilă de stabilirea politicilor, planurilor și programelor sale.
Abbas a discutat, de asemenea, eforturile pentru realizarea unui „armistițiu imediat și permanent” în Gaza și cele mai recente evoluții privind problema palestiniană cu prim-ministrul britanic Keir Starmer.
Întâlnirea a avut loc la Londra, unde Abbas a ajuns duminică pentru o vizită de stat de trei zile, conform Wafa.
Cei doi lideri au revizuit cele mai recente evoluții din teritoriile palestiniene ocupate, pe lângă relațiile bilaterale dintre Palestina și Regatul Unit.
Liderul palestinian a subliniat „necesitatea de a opri toate încălcările israeliene ale dreptului internațional, extinderea coloniilor, violența coloniștilor și politicile de anexare din Cisiordania, de a asigura eliberarea veniturilor fiscale palestiniene reținute (în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari) și de a opri atacurile asupra locurilor sfinte islamice și creștine”.
El și-a exprimat „profunda apreciere față de prim-ministrul Starmer și eforturile semnificative pe care le depune pentru pace”, mulțumindu-i pentru „pozițiile continue ale guvernului britanic în sprijinul unui armistițiu durabil, livrarea ajutorului umanitar în Gaza, respingerea extinderii coloniilor, violenței coloniștilor și anexării, precum și pentru munca sa serioasă în direcția implementării soluției celor două state”.
Abbas a reafirmat că „Gaza este o parte inseparabilă a statului Palestina, care își va asuma întreaga responsabilitate acolo cu sprijin arab și internațional, comitetul administrativ începându-și activitatea imediat după încheierea războiului”.