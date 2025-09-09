Declarațiile sale au fost făcute în cadrul unei întâlniri la Londra cu noul ministru de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, care s-a concentrat pe „cele mai recente evoluții din teritoriile palestiniene ocupate și relațiile bilaterale dintre statul Palestina și Regatul Unit”, conform agenției oficiale de știri palestiniene Wafa.

Abbas a reiterat prioritățile actuale ale palestinienilor: „Un armistițiu imediat și permanent, asigurarea accesului complet pentru ajutorul umanitar în Gaza, eliberarea ostaticilor și prizonierilor, retragerea forțelor de ocupație și lansarea procesului de recuperare timpurie și reconstrucție.”

El a salutat „decizia istorică a Regatului Unit de a-și anunța intenția de a recunoaște statul Palestina înainte de viitoarea conferință internațională pentru pace de la New York, care va avea loc mai târziu în această lună”, descriind-o drept „un pas corectiv la o nedreptate istorică și o deschidere către un nou orizont pentru realizarea păcii”.

Mai multe alte țări occidentale, inclusiv Belgia, Franța, Australia și Canada, se pregătesc, de asemenea, să recunoască Palestina în cadrul reuniunilor Adunării Generale a ONU din această lună.

Abbas a declarat că „orice partid sau candidat care dorește să participe la alegeri trebuie să adere la programul politic și angajamentele internaționale ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP), legitimitatea internațională și principiul unei singure autorități, unei singure legi și unei singure forțe de securitate legitime”.

Restabilirea cadrului politic în Palestina

La începutul anului 2021, Abbas a emis un decret pentru organizarea de alegeri legislative, prezidențiale și pentru Consiliul Național Palestinian, însă acestea nu au avut loc până în prezent.