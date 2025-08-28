Ministerul Sănătății din Sudan a anunțat marți că au fost înregistrate 1 210 de noi infecții cu holeră, inclusiv 36 de decese, într-o săptămână.

Într-un comunicat, ministerul a precizat că noile cazuri au dus numărul total al îmbolnăvirilor de holeră la 102 831, inclusiv 2 561 de decese, de la izbucnirea epidemiei în august 2024. De asemenea, s-a menționat că infecțiile au scăzut în unele state și au crescut în altele, fără a specifica însă care sunt acestea.

Pe 6 august, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a confirmat cazuri de holeră în toate cele 18 state sudaneze.