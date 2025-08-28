Ministerul Sănătății din Sudan a anunțat marți că au fost înregistrate 1 210 de noi infecții cu holeră, inclusiv 36 de decese, într-o săptămână.
Într-un comunicat, ministerul a precizat că noile cazuri au dus numărul total al îmbolnăvirilor de holeră la 102 831, inclusiv 2 561 de decese, de la izbucnirea epidemiei în august 2024. De asemenea, s-a menționat că infecțiile au scăzut în unele state și au crescut în altele, fără a specifica însă care sunt acestea.
Pe 6 august, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a confirmat cazuri de holeră în toate cele 18 state sudaneze.
Dezastrul sanitar din Sudan are loc pe fondul unui război civil între armată și Forțele de Sprijin Rapid, care continuă din aprilie 2023.
Conflictul a dus la moartea a zeci de mii de oameni și la strămutarea a milioane de persoane.