Cel puțin 25 de persoane au murit și alte 27 au fost rănite după ce un autobuz de pasageri s-a răsturnat în apropiere de capitala Kabul, au declarat oficialii miercuri.

Abdul Mateen Qani, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, a declarat că incidentul a avut loc marți seara, în apropierea intersecției Arghandi din Kabul, potrivit Tolo News.

El a adăugat că autobuzul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat din cauza neglijenței șoferului.

În același timp, purtătorul de cuvânt principal al talibanilor, Zabihullah Mujahid a declarat pentru Anadolu că un total de 44 de persoane au fost ucise și rănite în acest accident.