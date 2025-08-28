ACTUALITĂȚI
Accident de autobuz în Afganistan, soldat cu cel puțin 25 de morți
Cel puțin 25 de persoane au murit, în timp ce alte 27 au fost rănite când un autobuz de pasageri s-a răsturnat în apropierea intersecției Arghandi din Kabul, spun oficialii.
Accidentele rutiere mortale rămân o tragedie frecventă în Afganistan. / AA
28 August 2025

Cel puțin 25 de persoane au murit și alte 27 au fost rănite după ce un autobuz de pasageri s-a răsturnat în apropiere de capitala Kabul, au declarat oficialii miercuri.

Abdul Mateen Qani, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, a declarat că incidentul a avut loc marți seara, în apropierea intersecției Arghandi din Kabul, potrivit Tolo News.

El a adăugat că autobuzul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat din cauza neglijenței șoferului.

În același timp, purtătorul de cuvânt principal al talibanilor, Zabihullah Mujahid a declarat pentru Anadolu că un total de 44 de persoane au fost ucise și rănite în acest accident.

Săptămâna trecută, 79 de persoane, inclusiv 19 copii, au murit după ce un autobuz care transporta migranți repatriați din Iran s-a ciocnit cu un camion și o motocicletă, luând foc pe autostrada Herat-Islam Qala din provincia Herat.

Accidentele rutiere mortale rămân o tragedie frecventă în Afganistan, unde infrastructura rutieră precară și conducerea imprudentă duc adesea la pierderi de vieți omenești.

