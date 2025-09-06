ACTUALITĂȚI
Misiunea ONU: Forțele de Sprijin Rapid au comis crime împotriva umanității în Al Fasher, Sudan
Crimele împotriva umanității comise de Forțele de Sprijin Rapid (FSR) includ ucideri în masă, violență sexuală, jefuire și distrugerea mijloacelor de trai, uneori ajungând la persecuție și exterminare.
Directorul spitalului arată găurile de gloanțe dintr-un spital din Sudan, unde războiul din aprilie 2023 a închis majoritatea spitalelor și școlilor. / AFP
6 Septembrie 2025

Forțele paramilitare FSR au comis multiple crime împotriva umanității în timpul asediului asupra orașului Al Fasher din regiunea Darfur de Vest a Sudanului, a declarat vineri o misiune mandatată de ONU.

Aceste fapte se adaugă atrocităților comise de FSR în cadrul unui război civil mai amplu, care se află acum în al treilea an, conform unui raport al misiunii ce întărește concluziile anterioare.

„FSR a comis în continuare crime împotriva umanității, inclusiv ucideri în masă, violență sexuală și de gen, jafuri și distrugerea mijloacelor de subzistență — ajungând uneori la persecuție și exterminare”, a declarat într-un comunicat președintele misiunii de anchetă, Mohamed Chande Othman.

Viața sub asediu

Recomandări

Echipa ONU formată din trei persoane are mandatul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU de a investiga abuzurile. Aceasta a declarat că și-a bazat cel mai recent raport pe peste 200 de interviuri, multe dintre ele cu supraviețuitori ai violenței, precum și pe materiale video și contribuții din partea organizațiilor civile.

Sute de mii de oameni trăiesc sub asediu în ultima fortăreață a armatei sudaneze din Al Fasher, capitala statului Darfurul de Nord, care este acum linia frontului conflictului.

Raportul de 18 pagini, intitulat „Un război al atrocităților”, afirmă că FSR și aliații săi au folosit înfometarea ca metodă de război, privând civilii de produse de bază precum alimente și medicamente.

Războiul a izbucnit în aprilie 2023, când armata și FSR s-au confruntat din cauza planurilor de integrare a forțelor lor.

