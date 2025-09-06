Forțele paramilitare FSR au comis multiple crime împotriva umanității în timpul asediului asupra orașului Al Fasher din regiunea Darfur de Vest a Sudanului, a declarat vineri o misiune mandatată de ONU.

Aceste fapte se adaugă atrocităților comise de FSR în cadrul unui război civil mai amplu, care se află acum în al treilea an, conform unui raport al misiunii ce întărește concluziile anterioare.

„FSR a comis în continuare crime împotriva umanității, inclusiv ucideri în masă, violență sexuală și de gen, jafuri și distrugerea mijloacelor de subzistență — ajungând uneori la persecuție și exterminare”, a declarat într-un comunicat președintele misiunii de anchetă, Mohamed Chande Othman.

Viața sub asediu