Türkiye neagă afirmațiile, potrivit cărora Israelul ar fi atacat forțele sale din Siria
Ministerul Apărării al țării avertizează că în cazul în care Israelul nu va fi oprit, „atacurile sale nesăbuite” riscă să tragă întreaga regiune într-un dezastru.
Ministerul Apărării Naționale al Türkiye a îndemnat comunitatea internațională să acționeze rapid împotriva Israelului. / User Upload
11 Septembrie 2025

Ministerul Apărării Naționale din Türkiye a respins ca fiind „nefondate” rapoartele conform cărora Israelul ar fi vizat pozițiile Forțelor Armate Turce în Siria, subliniind că astfel de afirmații „nu reflectă adevărul.”

Într-o declarație de joi, ministerul s-a axat asupra atacului Israelului în Qatar, numindu-l o dovadă că Tel Aviv a transformat terorismul într-o „politică de stat, hrănindu-se din conflict și opunându-se păcii”.

Ankara a declarat că atacul reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității Qatarului” și a afirmat: „Suntem pe deplin alături de Qatar împotriva acestui atac”.

„Atacuri nesăbuite”

Ministerul a îndemnat comunitatea internațională să acționeze rapid, avertizând că, în cazul în care Israelul nu va fi oprit, „atacurile sale nesăbuite” riscă să tragă Orientul Mijlociu într-un dezastru.

Atacul aerian israelian asupra unei echipe de negociere Hamas în Doha a stârnit un val de condamnări, fiind considerat o încălcare flagrantă a suveranității Qatarului și a dreptului internațional.

Atacul israelian a ucis cinci membri ai Hamas și un ofițer de securitate qatarez. Hamas a confirmat că liderii săi au supraviețuit atacului.

