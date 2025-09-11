Ministerul Apărării Naționale din Türkiye a respins ca fiind „nefondate” rapoartele conform cărora Israelul ar fi vizat pozițiile Forțelor Armate Turce în Siria, subliniind că astfel de afirmații „nu reflectă adevărul.”
Într-o declarație de joi, ministerul s-a axat asupra atacului Israelului în Qatar, numindu-l o dovadă că Tel Aviv a transformat terorismul într-o „politică de stat, hrănindu-se din conflict și opunându-se păcii”.
Ankara a declarat că atacul reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității Qatarului” și a afirmat: „Suntem pe deplin alături de Qatar împotriva acestui atac”.
„Atacuri nesăbuite”
Ministerul a îndemnat comunitatea internațională să acționeze rapid, avertizând că, în cazul în care Israelul nu va fi oprit, „atacurile sale nesăbuite” riscă să tragă Orientul Mijlociu într-un dezastru.
Atacul aerian israelian asupra unei echipe de negociere Hamas în Doha a stârnit un val de condamnări, fiind considerat o încălcare flagrantă a suveranității Qatarului și a dreptului internațional.
Atacul israelian a ucis cinci membri ai Hamas și un ofițer de securitate qatarez. Hamas a confirmat că liderii săi au supraviețuit atacului.