Ministerul Apărării Naționale din Türkiye a respins ca fiind „nefondate” rapoartele conform cărora Israelul ar fi vizat pozițiile Forțelor Armate Turce în Siria, subliniind că astfel de afirmații „nu reflectă adevărul.”

Într-o declarație de joi, ministerul s-a axat asupra atacului Israelului în Qatar, numindu-l o dovadă că Tel Aviv a transformat terorismul într-o „politică de stat, hrănindu-se din conflict și opunându-se păcii”.

Ankara a declarat că atacul reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității Qatarului” și a afirmat: „Suntem pe deplin alături de Qatar împotriva acestui atac”.

„Atacuri nesăbuite”