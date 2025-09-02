Bilanțul tragic al cutremurului devastator ce a lovit estul Afganistanului duminică noaptea a crescut la peste 1.400 de morți, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului interimar.

Separat, Semiluna Roșie Afgană a anunțat marți pe platforma X că cel puțin 3.251 de persoane au fost rănite, iar cutremurul a distrus peste 8.000 de case.

Acesta este al treilea cutremur major care lovește această națiune afectată de război din 2021 încoace.

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite a înregistrat cutremurul duminică noaptea, la ora locală 23:47 (19:17 GMT), la 27 de kilometri est-nord-est de Jalalabad, la o adâncime de 8 km. Majoritatea locuitorilor dormeau în acel moment.

Provincia Kunar este cea mai grav afectată, unde cutremurul a distrus mai multe sate.

Abdul Ghani, purtătorul de cuvânt al administrației interimare afgane din provincia Kunar, a declarat că echipele de salvare și ajutor au ajuns deja în zonele afectate și că operațiunile de salvare și ajutor sunt în desfășurare.