ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Numărul victimelor cutremurului din Afganistan a depășit 1.400, operațiunile de salvare continuă
Au fost raportate peste 3.200 de persoane rănite, iar mai mult de 8.000 de case au fost distruse.
Numărul victimelor cutremurului din Afganistan a depășit 1.400, operațiunile de salvare continuă
Afgani răniți primesc îngrijiri medicale la spitalul din Nangarhar, Jalalabad, Afganistan. / AA
2 Septembrie 2025

Bilanțul tragic al cutremurului devastator ce a lovit estul Afganistanului duminică noaptea a crescut la peste 1.400 de morți, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului interimar.

Separat, Semiluna Roșie Afgană a anunțat marți pe platforma X că cel puțin 3.251 de persoane au fost rănite, iar cutremurul a distrus peste 8.000 de case.

Acesta este al treilea cutremur major care lovește această națiune afectată de război din 2021 încoace.

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite a înregistrat cutremurul duminică noaptea, la ora locală 23:47 (19:17 GMT), la 27 de kilometri est-nord-est de Jalalabad, la o adâncime de 8 km. Majoritatea locuitorilor dormeau în acel moment.

Provincia Kunar este cea mai grav afectată, unde cutremurul a distrus mai multe sate.

Abdul Ghani, purtătorul de cuvânt al administrației interimare afgane din provincia Kunar, a declarat că echipele de salvare și ajutor au ajuns deja în zonele afectate și că operațiunile de salvare și ajutor sunt în desfășurare.

Recomandări

„Numărul morților ar putea crește, deoarece multe persoane sunt încă sub dărâmături”, a spus el, adăugând că zeci de case au fost distruse în districtele Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi și Chapa Dara din provincie.

Administrația interimară afgană a trimis luni ajutor și echipe medicale în zonă, a spus Ghani, adăugând că mai mult ajutor este pe drum din Kabul.

Mai multe națiuni, inclusiv Pakistanul, Iranul, China și India, precum și țări occidentale, au promis să trimită ajutor Afganistanului.

Un oficial al Națiunilor Unite a declarat marți că accesul rutier blocat către persoanele afectate de cutremur a fost cea mai mare provocare pentru echipele de intervenție, iar eforturile de salvare în regiunile montane afectate se bazează pe elicoptere.

„Au fost multe alunecări de teren și căderi de pietre, iar accesul a fost foarte limitat pentru toată lumea în primele 24 de ore”, a declarat Indrika Ratwatte, coordonatorul umanitar al Națiunilor Unite în Afganistan, într-un briefing de presă din Kabul.

„Cea mai mare provocare este să ajungem în aceste zone izolate, având în vedere că accesul rutier este extrem de deteriorat”, a adăugat el.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us