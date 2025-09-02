Bilanțul tragic al cutremurului devastator ce a lovit estul Afganistanului duminică noaptea a crescut la peste 1.400 de morți, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului interimar.
Separat, Semiluna Roșie Afgană a anunțat marți pe platforma X că cel puțin 3.251 de persoane au fost rănite, iar cutremurul a distrus peste 8.000 de case.
Acesta este al treilea cutremur major care lovește această națiune afectată de război din 2021 încoace.
Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite a înregistrat cutremurul duminică noaptea, la ora locală 23:47 (19:17 GMT), la 27 de kilometri est-nord-est de Jalalabad, la o adâncime de 8 km. Majoritatea locuitorilor dormeau în acel moment.
Provincia Kunar este cea mai grav afectată, unde cutremurul a distrus mai multe sate.
Abdul Ghani, purtătorul de cuvânt al administrației interimare afgane din provincia Kunar, a declarat că echipele de salvare și ajutor au ajuns deja în zonele afectate și că operațiunile de salvare și ajutor sunt în desfășurare.
„Numărul morților ar putea crește, deoarece multe persoane sunt încă sub dărâmături”, a spus el, adăugând că zeci de case au fost distruse în districtele Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi și Chapa Dara din provincie.
Administrația interimară afgană a trimis luni ajutor și echipe medicale în zonă, a spus Ghani, adăugând că mai mult ajutor este pe drum din Kabul.
Mai multe națiuni, inclusiv Pakistanul, Iranul, China și India, precum și țări occidentale, au promis să trimită ajutor Afganistanului.
Un oficial al Națiunilor Unite a declarat marți că accesul rutier blocat către persoanele afectate de cutremur a fost cea mai mare provocare pentru echipele de intervenție, iar eforturile de salvare în regiunile montane afectate se bazează pe elicoptere.
„Au fost multe alunecări de teren și căderi de pietre, iar accesul a fost foarte limitat pentru toată lumea în primele 24 de ore”, a declarat Indrika Ratwatte, coordonatorul umanitar al Națiunilor Unite în Afganistan, într-un briefing de presă din Kabul.
„Cea mai mare provocare este să ajungem în aceste zone izolate, având în vedere că accesul rutier este extrem de deteriorat”, a adăugat el.