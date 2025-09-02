ACTUALITĂȚI
3 min de citire
Secrete sau spioni? Danemarca se confruntă cu o dilemă, deoarece Curtea Supremă urmează să se pronunțe în cazul agentului Daesh
Serviciile de informații din Danemarca refuză să confirme sau să nege identitatea informatorilor lor din motive de securitate.
Secrete sau spioni? Danemarca se confruntă cu o dilemă, deoarece Curtea Supremă urmează să se pronunțe în cazul agentului Daesh
Vedere generală asupra Castelului Christiansborg, sediul Parlamentului danez (Folketinget), Curții Supreme și al Biroului Prim-Ministrului, în Copenhaga, Danemarca. / Reuters
2 Septembrie 2025

Curtea Supremă a Danemarcei urmează să se pronunțe marți într-un caz care implică un cetățean danez de origine siriană, care susține că a petrecut o perioadă cu Daesh în calitate de agent pentru serviciile de informații daneze.

Dacă această afirmație va fi confirmată, Ahmed Samsam ar putea solicita anularea condamnării din 2018 primite în Spania pentru apartenența la Daesh, un grup terorist care a încercat să controleze teritorii în Siria și alte regiuni.

„O decizie favorabilă din partea Curții Supreme i-ar permite, printre altele, să solicite rejudecarea cauzei penale, care a fost soluţionată în Spania”, a declarat avocatul lui Samsam, Rene Offerson.

Totuși, situația este complicată de poziția serviciilor secrete daneze, care refuză să confirme sau să infirme identitatea informatorilor lor din motive de securitate.

Samsam, care a primit o sentință de opt ani din partea unei instanțe din Madrid, și-a executat cea mai mare parte a pedepsei într-o închisoare din Danemarca, după ce a fost transferat. El a fost eliberat în 2023.

El neagă orice activitate teroristă, susținând că apartenența sa la Daesh, în timpul călătoriilor în Siria din 2013 și 2014, a fost realizată pentru Serviciul Danez de Securitate și Informații (DSIS) și, ulterior, pentru Serviciul Danez de Informații Militare (DDIS).

Această afirmație a fost susținută de mai multe mărturii și investigații jurnalistice prezentate unei instanțe inferioare daneze, care a încercat să stabilească dacă Samsam a fost sau nu agent al serviciilor de informații daneze.

Recomandări

„Din câte pot să văd, nu ar exista complicații majore pentru serviciile de informații dacă Curtea Supremă ar decide în favoarea lui Ahmed Samsam”, a declarat Offerson.

„Acest lucru ar însemna pur și simplu că serviciile de informații ar trebui să confirme că Ahmed Samsam a fost agent, ceea ce toată lumea știe deja că a fost.”

Însă Frederik Waage, profesor de drept la Universitatea din Danemarca de Sud, a declarat că o astfel de recunoaștere „ar fi o senzație”.

„Ar interfera cu operațiunile agențiilor daneze de informații într-un mod fără precedent în legislația daneză”, a spus el.

El a subliniat importanța păstrării anonimatului surselor de către serviciile de informații — dar a menționat că astfel de argumente sunt slăbite în acest caz, având în vedere că „este de mult un secret public că Samsam a fost agent”.

Pe lângă acuzația legată de Daesh, Samsam se confruntă și cu alte probleme legale. Luni, Curtea de Apel din Copenhaga a confirmat o sentință de trei luni împotriva sa pentru violență împotriva unui ofițer de poliție.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us