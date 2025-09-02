Curtea Supremă a Danemarcei urmează să se pronunțe marți într-un caz care implică un cetățean danez de origine siriană, care susține că a petrecut o perioadă cu Daesh în calitate de agent pentru serviciile de informații daneze.

Dacă această afirmație va fi confirmată, Ahmed Samsam ar putea solicita anularea condamnării din 2018 primite în Spania pentru apartenența la Daesh, un grup terorist care a încercat să controleze teritorii în Siria și alte regiuni.

„O decizie favorabilă din partea Curții Supreme i-ar permite, printre altele, să solicite rejudecarea cauzei penale, care a fost soluţionată în Spania”, a declarat avocatul lui Samsam, Rene Offerson.

Totuși, situația este complicată de poziția serviciilor secrete daneze, care refuză să confirme sau să infirme identitatea informatorilor lor din motive de securitate.

Samsam, care a primit o sentință de opt ani din partea unei instanțe din Madrid, și-a executat cea mai mare parte a pedepsei într-o închisoare din Danemarca, după ce a fost transferat. El a fost eliberat în 2023.

El neagă orice activitate teroristă, susținând că apartenența sa la Daesh, în timpul călătoriilor în Siria din 2013 și 2014, a fost realizată pentru Serviciul Danez de Securitate și Informații (DSIS) și, ulterior, pentru Serviciul Danez de Informații Militare (DDIS).

Această afirmație a fost susținută de mai multe mărturii și investigații jurnalistice prezentate unei instanțe inferioare daneze, care a încercat să stabilească dacă Samsam a fost sau nu agent al serviciilor de informații daneze.