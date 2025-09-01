ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
OpenAI vrea să înființeze un centru de date de mari dimensiuni în India, afirmă Bloomberg
Această inițiativă reprezintă un pas major în strategia OpenAI pentru Asia, consolidând prezența și infrastructura locală pe cea de-a doua piață ca mărime din punct de vedere al numărului de utilizatori.
1 Septembrie 2025

OpenAI, compania mamă a ChatGPT, caută parteneri locali pentru a înființa un centru de date în India cu o capacitate de cel puțin 1 gigawat, a raportat luni Bloomberg News, citând surse anonime.

OpenAI, finanțată de Microsoft, s-a înregistrat oficial ca entitate juridică în India și a început să formeze o echipă locală. În luna august, compania a anunțat că intenționează să deschidă primul său birou în India, în New Delhi, până la sfârșitul acestui an, extinzându-și prezența pe cea de-a doua piață ca mărime în funcție de baza de utilizatori.

Planul de a construi un nou centru de date de mari dimensiuni ar putea reprezenta un pas important pentru OpenAI în Asia, în cadrul inițiativei sale de infrastructură de inteligență artificială, denumită Stargate, a raportat Bloomberg News.

Locația și calendarul proiectului propus de OpenAI în India rămân incerte, a adăugat Bloomberg, menționând că CEO-ul Sam Altman ar putea anunța oficial acest centru în timpul vizitei sale în țară, programată pentru luna septembrie.

În luna ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat Stargate, o investiție a sectorului privat de până la 500 de miliarde de dolari pentru infrastructura de inteligență artificială, finanțată de SoftBank, OpenAI și Oracle.

