OpenAI, compania mamă a ChatGPT, caută parteneri locali pentru a înființa un centru de date în India cu o capacitate de cel puțin 1 gigawat, a raportat luni Bloomberg News, citând surse anonime.
OpenAI, finanțată de Microsoft, s-a înregistrat oficial ca entitate juridică în India și a început să formeze o echipă locală. În luna august, compania a anunțat că intenționează să deschidă primul său birou în India, în New Delhi, până la sfârșitul acestui an, extinzându-și prezența pe cea de-a doua piață ca mărime în funcție de baza de utilizatori.
Planul de a construi un nou centru de date de mari dimensiuni ar putea reprezenta un pas important pentru OpenAI în Asia, în cadrul inițiativei sale de infrastructură de inteligență artificială, denumită Stargate, a raportat Bloomberg News.
Locația și calendarul proiectului propus de OpenAI în India rămân incerte, a adăugat Bloomberg, menționând că CEO-ul Sam Altman ar putea anunța oficial acest centru în timpul vizitei sale în țară, programată pentru luna septembrie.
În luna ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat Stargate, o investiție a sectorului privat de până la 500 de miliarde de dolari pentru infrastructura de inteligență artificială, finanțată de SoftBank, OpenAI și Oracle.