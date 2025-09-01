OpenAI, compania mamă a ChatGPT, caută parteneri locali pentru a înființa un centru de date în India cu o capacitate de cel puțin 1 gigawat, a raportat luni Bloomberg News, citând surse anonime.

OpenAI, finanțată de Microsoft, s-a înregistrat oficial ca entitate juridică în India și a început să formeze o echipă locală. În luna august, compania a anunțat că intenționează să deschidă primul său birou în India, în New Delhi, până la sfârșitul acestui an, extinzându-și prezența pe cea de-a doua piață ca mărime în funcție de baza de utilizatori.

Planul de a construi un nou centru de date de mari dimensiuni ar putea reprezenta un pas important pentru OpenAI în Asia, în cadrul inițiativei sale de infrastructură de inteligență artificială, denumită Stargate, a raportat Bloomberg News.