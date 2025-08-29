Directorul general al gigantului american de cipuri de inteligență artificială Nvidia, Jensen Huang, a declarat că este în discuții cu administrația Trump pentru a vinde Chinei cipurile Blackwell, în contextul în care compania caută modalități de a intra pe piața chineză după impunerea unor restricții.

Huang a spus pentru Fox Business, joi, că este „optimist” cu privire la negocierile cu administrația, dar a adăugat că nu există un termen limită pentru a ajunge la un acord.

„Cred că discuțiile vor dura ceva timp, dar președintele Trump înțelege că, dacă lumea construiește inteligența artificială pe baza tehnologiei americane, acest lucru ajută America să câștige cursa AI”, a spus Huang.

„Și el dorește ca tehnologia americană să fie prezentă în întreaga lume, astfel încât întreaga lume să fie construită pe standardul american, la fel cum dolarul american este standardul global”, a adăugat acesta.

Directorul Nvidia a discutat, de asemenea, despre convingerea sa că inteligența artificială va „îmbunătăți viețile noastre”, în ciuda faptului că va duce la dispariția unor locuri de muncă.

Huang a afirmat că inteligența artificială va avea multe efecte benefice asupra diferitelor sectoare, cum ar fi productivitatea, creșterea PIB-ului și capacitatea de a genera idei noi.

Te-ar putea interesa și TRT Global - Un viitor ca în filmul Terminator: NVIDIA lansează noul său cip pentru robotică

„Fiecare revoluție industrială duce la schimbări în comportamentul social”, a spus el. „Dar mă aștept ca economia să funcționeze foarte bine datorită inteligenței artificiale și automatizării. Și mă aștept să ne îmbunătățim viețile. Calitatea vieții se va îmbunătăți, desigur, în timp. Unele locuri de muncă vor dispărea. Multe locuri de muncă vor fi noi și inventate. Dar un lucru este sigur: fiecare loc de muncă va fi schimbat ca urmare a inteligenței artificiale.”