Pakistan și Bangladesh au semnat 6 documente în timpul vizitei vicepremierului pakistanez
Viceprim-ministrul pakistanez Ishaq Dar, care a sosit sâmbătă pentru o vizită de două zile, are programate întâlniri cu liderul interimar Muhammad Yunus și cu președinta Partidului Naționalist din Bangladesh, Khaleda Zia.
Pakistan și Bangladesh au reluat recent procesul de normalizare a relațiilor. / AA
25 August 2025

Bangladesh și Pakistan au semnat duminică șase acorduri, inclusiv unul care permite călătoria fără viză pentru deținătorii de pașapoarte oficiale, în cadrul primei vizite a unui ministru de externe pakistanez la Dhaka în 13 ani.

Acordurile au fost semnate într-un hotel din Dhaka, după discuții la nivel ministerial între viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar și consilierul pentru afaceri externe al Bangladeshului, Md. Touhid Hossain.

Cabinetul interimar al Bangladeshului aprobase anterior proiectul de scutire de viză.

Alte memorandumuri au vizat cooperarea în domeniul comerțului, academiile de servicii externe, agențiile de știri de stat, institutele de studii strategice și un program de schimb cultural.

De asemenea, va fi format un grup de lucru comun pentru comerț.

Vorbind cu jurnaliștii după semnare, vicepremierul Dar a susținut că disputele legate de războiul din 1971 — în urma căruia Bangladesh s-a desprins de Pakistan — au fost deja abordate.

El a menționat discuțiile din 1974 și vizita fostului președinte Pervez Musharraf la începutul anilor 2000.

Numind cele două națiuni sud-asiatice o „familie”, Ishaq Dar a declarat: „Musulmanilor li s-a cerut să-și păstreze inimile curate. Prin urmare, fac apel să mergem înainte, să uităm trecutul și să ducem comerțul și relațiile bilaterale la un nou nivel.”

Hossain, însă, a respins comentariile lui Dar. „Dorim ca Pakistanul să-și exprime regretul și să-și ceară scuze pentru genocidul care a avut loc aici (în timpul războiului de independență din 1971).

Și Pakistanul ar trebui să-și ia înapoi cetățenii blocați aici și să rezolve problema revendicării Bangladeshului asupra activelor comune ale Pakistanului nedivizat”, a declarat el pentru presă.

Consilierul a adăugat că relațiile cu Islamabadul au fost intenționat suspendate sub administrația doamnei Sheikh Hasina, dar guvernul interimar actual dorește „relații normale cu Pakistanul, la fel cum le dorește și cu alte țări prietene.”

Între timp, ministrul comerțului din Pakistan, Jam Kamal Khan, aflat într-o vizită paralelă de patru zile, a declarat că zborurile directe între Dhaka și Karachi sunt așteptate să fie reluate până la sfârșitul anului pentru a stimula comerțul și conectivitatea.

Relațiile dintre Dhaka și Islamabad s-au încălzit de la revolta din august 2024, care a răsturnat guvernul Hasina, considerat pe scară largă ca fiind pro-India. Ultimul ministru de externe pakistanez, care a vizitat Bangladeshul în 2012, a fost Hina Rabbani Khar.

