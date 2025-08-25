Bangladesh și Pakistan au semnat duminică șase acorduri, inclusiv unul care permite călătoria fără viză pentru deținătorii de pașapoarte oficiale, în cadrul primei vizite a unui ministru de externe pakistanez la Dhaka în 13 ani.

Acordurile au fost semnate într-un hotel din Dhaka, după discuții la nivel ministerial între viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar și consilierul pentru afaceri externe al Bangladeshului, Md. Touhid Hossain.

Cabinetul interimar al Bangladeshului aprobase anterior proiectul de scutire de viză.

Alte memorandumuri au vizat cooperarea în domeniul comerțului, academiile de servicii externe, agențiile de știri de stat, institutele de studii strategice și un program de schimb cultural.

De asemenea, va fi format un grup de lucru comun pentru comerț.

Vorbind cu jurnaliștii după semnare, vicepremierul Dar a susținut că disputele legate de războiul din 1971 — în urma căruia Bangladesh s-a desprins de Pakistan — au fost deja abordate.

El a menționat discuțiile din 1974 și vizita fostului președinte Pervez Musharraf la începutul anilor 2000.