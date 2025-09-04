Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare în estul Afganistanului, după ce un cutremur puternic produs duminică seara a provocat moartea a cel puțin 2 205 persoane și a rănit alte mii, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului taliban.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Hamdullah Fitrat, care a oferit cifrele actualizate ale victimelor, a precizat că eforturile de căutare și salvare continuă. „Au fost instalate corturi pentru oameni, iar livrarea de prim ajutor și provizii de urgență este în desfășurare”, a adăugat acesta.

Rahimullah Hamzala, purtător de cuvânt al forțelor locale de securitate din provincia Kunar, a declarat joi că numărul total al persoanelor moarte și rănite a depășit 5 000.

„Cu multe persoane încă blocate sub dărâmături, numărul deceselor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă”, a avertizat acesta.

Apeluri la sprijin internațional