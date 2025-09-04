Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare în estul Afganistanului, după ce un cutremur puternic produs duminică seara a provocat moartea a cel puțin 2 205 persoane și a rănit alte mii, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului taliban.
Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Hamdullah Fitrat, care a oferit cifrele actualizate ale victimelor, a precizat că eforturile de căutare și salvare continuă. „Au fost instalate corturi pentru oameni, iar livrarea de prim ajutor și provizii de urgență este în desfășurare”, a adăugat acesta.
Rahimullah Hamzala, purtător de cuvânt al forțelor locale de securitate din provincia Kunar, a declarat joi că numărul total al persoanelor moarte și rănite a depășit 5 000.
„Cu multe persoane încă blocate sub dărâmături, numărul deceselor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă”, a avertizat acesta.
Apeluri la sprijin internațional
Autoritățile din Kabul au declarat că așteaptă cifrele privind victimele din provinciile Nangarhar, Laghman și Panjshir, care au fost, de asemenea, afectate de cutremur. În Nangarhar au fost deja confirmate cel puțin 12 decese.
Agențiile umanitare afirmă că amploarea distrugerilor este copleșitoare și au făcut apel la sprijin internațional urgent pentru a preveni o criză mai profundă.
Türkiye a trimis 25 de tone de ajutoare, inclusiv materiale pentru adăposturi, kituri de igienă și alimente, în timp ce Pakistan, Iran, China, India și mai multe țări occidentale au promis asistență.
Serviciul Geologic al SUA a raportat că seismul a avut loc la ora locală 23:47 (19:17 GMT), la aproximativ 27 de kilometri est-nord-est de Jalalabad, la o adâncime mică de 8 kilometri. Majoritatea locuitorilor dormeau în momentul producerii cutremurului.
Acesta este al treilea cutremur major care lovește Afganistanul de la revenirea talibanilor la putere în 2021, agravând provocările umanitare ale țării.