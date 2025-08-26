Exportatorii indieni se pregătesc pentru perturbări după ce o notificare a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA a confirmat că Washingtonul va impune un tarif suplimentar de 25% pe toate bunurile de origine indiană începând de miercuri, intensificând presiunile comerciale asupra națiunii asiatice.
Exporturile indiene vor fi acum supuse unor taxe vamale de până la 50% în SUA - printre cele mai ridicate impuse de Washington - după ce președintele Donald Trump a anunțat tarife suplimentare ca pedeapsă pentru creșterea achizițiilor de petrol rusesc de către New Delhi la începutul lunii august.
Rupia indiană s-a depreciat cu 0,17%, ajungând la 87,7275 per dolar american în tranzacțiile de deschidere, chiar dacă dolarul american a scăzut față de multe alte valute.
Notificarea a menționat că excepțiile vor include transporturile în tranzit cu certificare corespunzătoare, ajutoarele umanitare și articolele acoperite de programele de comerț reciproc.
Notificarea a reiterat că această măsură a fost luată ca răspuns la sprijinul indirect al Indiei pentru incursiunea militară a Rusiei în Ucraina.
Ministerul Comerțului din India nu a răspuns imediat la un e-mail prin care se solicita un comentariu cu privire la cea mai recentă notificare.
„Guvernul nu are speranțe pentru o ușurare imediată sau o amânare a tarifelor SUA”, a declarat un oficial al ministerului, care a vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu era autorizat să vorbească cu presa.
Exportatorii afectați de tarife vor primi asistență financiară și vor fi încurajați să se diversifice către piețe alternative, inclusiv China, America Latină și Orientul Mijlociu, a adăugat oficialul.
„Guvernul a identificat aproape 50 de țări pentru creșterea exporturilor indiene, în special în domeniul textilelor, produselor alimentare procesate, articolelor din piele și produselor marine.”
Prim-ministrul indian, Narendra Modi a promis că nu va compromite interesele fermierilor din țară, chiar dacă acest lucru va avea un cost ridicat.
Modi face, de asemenea, pași precauți pentru a îmbunătăți relațiile cu China, planificând prima sa vizită în șapte ani la sfârșitul lunii.