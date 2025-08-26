Exportatorii indieni se pregătesc pentru perturbări după ce o notificare a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA a confirmat că Washingtonul va impune un tarif suplimentar de 25% pe toate bunurile de origine indiană începând de miercuri, intensificând presiunile comerciale asupra națiunii asiatice.

Exporturile indiene vor fi acum supuse unor taxe vamale de până la 50% în SUA - printre cele mai ridicate impuse de Washington - după ce președintele Donald Trump a anunțat tarife suplimentare ca pedeapsă pentru creșterea achizițiilor de petrol rusesc de către New Delhi la începutul lunii august.

Rupia indiană s-a depreciat cu 0,17%, ajungând la 87,7275 per dolar american în tranzacțiile de deschidere, chiar dacă dolarul american a scăzut față de multe alte valute.

Notificarea a menționat că excepțiile vor include transporturile în tranzit cu certificare corespunzătoare, ajutoarele umanitare și articolele acoperite de programele de comerț reciproc.

Notificarea a reiterat că această măsură a fost luată ca răspuns la sprijinul indirect al Indiei pentru incursiunea militară a Rusiei în Ucraina.

Ministerul Comerțului din India nu a răspuns imediat la un e-mail prin care se solicita un comentariu cu privire la cea mai recentă notificare.