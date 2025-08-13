ECONOMIE
2 min de citire
Secretarul Trezoreriei SUA afirmă că India este „recalcitrantă” în negocierile comerciale
Secretarul Trezoreriei speră să încheie negocierile cu parteneri cheie, inclusiv Elveția și India, până la sfârșitul lunii octombrie.
Secretarul Trezoreriei SUA afirmă că India este „recalcitrantă” în negocierile comerciale
Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, declară că India este „recalcitrantă” în negocierile comerciale. / AP
13 August 2025

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că mai multe acorduri comerciale importante rămân în așteptare, inclusiv cu Elveția și India, dar a descris New Delhi ca fiind „puțin recalcitrant” în discuțiile cu Washingtonul.

Vorbind pentru emisiunea „Kudlow” a Fox Business Network, Bessent a spus marți că speră ca administrația Trump să poată încheia negocierile comerciale până la sfârșitul lunii octombrie.

„Este un obiectiv ambițios, dar cred că suntem într-o poziție favorabilă”, a afirmat el. „Cred că putem ajunge la un acord cu toate țările importante în privința termenilor esențiali.”

Secretarul nu a oferit detalii despre punctele de divergență cu India sau Elveția, dar comentariile sale vin pe fondul tensiunilor crescute dintre Washington și New Delhi, după ce președintele Donald Trump a impus recent tarife de 50% asupra bunurilor indiene, invocând achizițiile de petrol rusesc.

India a calificat tarifele drept „nedrepte” și a declarat că continuă să participe la discuții cu SUA pentru a aborda preocupările comerciale.

Relații la cel mai scăzut nivel

Recomandări

Relațiile dintre SUA și India păreau solide atunci când prim-ministrul Narendra Modi a vizitat Casa Albă în februarie, ambele părți angajându-se să aprofundeze Parteneriatul Strategic Global Cuprinzător.

Totuși, tensiunile au apărut rapid în legătură cu comerțul, tarifele și presiunile Washingtonului asupra New Delhi pentru a reduce importurile de petrol rusesc.

„Planul echitabil și reciproc” al președintelui Donald Trump privind comerțul a vizat tarifele mari ale Indiei asupra bunurilor americane.

Termenul limită pentru încheierea unui acord comercial a expirat în iulie fără a se ajunge la un acord, iar negocierile ulterioare au eșuat. Trump a impus apoi tarife de 25% asupra importurilor indiene, adăugând ulterior încă 25%, invocând achizițiile de petrol rusesc.

New Delhi a calificat măsurile drept „nejustificate și nerezonabile” și a atras atenția asupra comerțului continuu al SUA și Europei cu Moscova.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - In trade talks, Modi may not benefit from any diplomatic goodwill or personal rapport with Trump
Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us