Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că mai multe acorduri comerciale importante rămân în așteptare, inclusiv cu Elveția și India, dar a descris New Delhi ca fiind „puțin recalcitrant” în discuțiile cu Washingtonul.

Vorbind pentru emisiunea „Kudlow” a Fox Business Network, Bessent a spus marți că speră ca administrația Trump să poată încheia negocierile comerciale până la sfârșitul lunii octombrie.

„Este un obiectiv ambițios, dar cred că suntem într-o poziție favorabilă”, a afirmat el. „Cred că putem ajunge la un acord cu toate țările importante în privința termenilor esențiali.”

Secretarul nu a oferit detalii despre punctele de divergență cu India sau Elveția, dar comentariile sale vin pe fondul tensiunilor crescute dintre Washington și New Delhi, după ce președintele Donald Trump a impus recent tarife de 50% asupra bunurilor indiene, invocând achizițiile de petrol rusesc.

India a calificat tarifele drept „nedrepte” și a declarat că continuă să participe la discuții cu SUA pentru a aborda preocupările comerciale.

Relații la cel mai scăzut nivel