Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că mai multe acorduri comerciale importante rămân în așteptare, inclusiv cu Elveția și India, dar a descris New Delhi ca fiind „puțin recalcitrant” în discuțiile cu Washingtonul.
Vorbind pentru emisiunea „Kudlow” a Fox Business Network, Bessent a spus marți că speră ca administrația Trump să poată încheia negocierile comerciale până la sfârșitul lunii octombrie.
„Este un obiectiv ambițios, dar cred că suntem într-o poziție favorabilă”, a afirmat el. „Cred că putem ajunge la un acord cu toate țările importante în privința termenilor esențiali.”
Secretarul nu a oferit detalii despre punctele de divergență cu India sau Elveția, dar comentariile sale vin pe fondul tensiunilor crescute dintre Washington și New Delhi, după ce președintele Donald Trump a impus recent tarife de 50% asupra bunurilor indiene, invocând achizițiile de petrol rusesc.
India a calificat tarifele drept „nedrepte” și a declarat că continuă să participe la discuții cu SUA pentru a aborda preocupările comerciale.
Relații la cel mai scăzut nivel
Relațiile dintre SUA și India păreau solide atunci când prim-ministrul Narendra Modi a vizitat Casa Albă în februarie, ambele părți angajându-se să aprofundeze Parteneriatul Strategic Global Cuprinzător.
Totuși, tensiunile au apărut rapid în legătură cu comerțul, tarifele și presiunile Washingtonului asupra New Delhi pentru a reduce importurile de petrol rusesc.
„Planul echitabil și reciproc” al președintelui Donald Trump privind comerțul a vizat tarifele mari ale Indiei asupra bunurilor americane.
Termenul limită pentru încheierea unui acord comercial a expirat în iulie fără a se ajunge la un acord, iar negocierile ulterioare au eșuat. Trump a impus apoi tarife de 25% asupra importurilor indiene, adăugând ulterior încă 25%, invocând achizițiile de petrol rusesc.
New Delhi a calificat măsurile drept „nejustificate și nerezonabile” și a atras atenția asupra comerțului continuu al SUA și Europei cu Moscova.