Ministrul apărării din Israel, Israel Katz a aprobat un plan pentru ocuparea orașului Gaza, conform relatărilor din presa locală de miercuri.

Postul public de televiziune KAN a raportat că Katz a numit planul „Carele lui Ghedeon B”, după „Operațiunea Carele lui Ghedeon”, o ofensivă terestră lansată în luna mai pentru a extinde ocupația asupra enclavei și a deplasa complet palestinienii din nordul Gazei.

„Ca parte a planului, vor fi emise ordinele necesare de mobilizare a rezerviștilor pentru a efectua atacul”, a declarat postul de televiziune, fără a specifica numărul de trupe necesare.

Planul va fi ulterior supus aprobării cabinetului de securitate.

Conform canalului Channel 12, ordine de mobilizare de urgență, cunoscute sub denumirea „Ordinul 8”, au fost deja emise de armata israeliană, iar zeci de mii de soldați rezerviști sunt așteptați să fie convocați în zilele următoare.

Un oficial, vorbind sub protecția anonimatului, a declarat că 50.000 de rezerviști vor fi chemați luna viitoare, aproape dublând numărul total de rezerviști activi la 120.000.

Marți, șeful Statului Major al Israelului, Eyal Zamir a prezentat etapele planului de ocupare, inclusiv consolidarea forțelor israeliene în nordul Gazei.

Ocuparea Gazei