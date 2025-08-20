ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Ministrul apărării din Israel autorizează strategia de ocupare a Gaza City
Planul de ocupare a orașului Gaza a fost numit „Carele lui Ghedeon B”, iar rezerviștii israelieni au fost chemați prin ordine de urgență pentru a sprijini ofensiva militară.
Ministrul apărării din Israel autorizează strategia de ocupare a Gaza City
Șeful Statului Major al Israelului, Eyal Zamir a prezentat etapele ocupației. / AP
20 August 2025

Ministrul apărării din Israel, Israel Katz a aprobat un plan pentru ocuparea orașului Gaza, conform relatărilor din presa locală de miercuri.

Postul public de televiziune KAN a raportat că Katz a numit planul „Carele lui Ghedeon B”, după „Operațiunea Carele lui Ghedeon”, o ofensivă terestră lansată în luna mai pentru a extinde ocupația asupra enclavei și a deplasa complet palestinienii din nordul Gazei.

„Ca parte a planului, vor fi emise ordinele necesare de mobilizare a rezerviștilor pentru a efectua atacul”, a declarat postul de televiziune, fără a specifica numărul de trupe necesare.

Planul va fi ulterior supus aprobării cabinetului de securitate.

Conform canalului Channel 12, ordine de mobilizare de urgență, cunoscute sub denumirea „Ordinul 8”, au fost deja emise de armata israeliană, iar zeci de mii de soldați rezerviști sunt așteptați să fie convocați în zilele următoare.

Un oficial, vorbind sub protecția anonimatului, a declarat că 50.000 de rezerviști vor fi chemați luna viitoare, aproape dublând numărul total de rezerviști activi la 120.000.

Marți, șeful Statului Major al Israelului, Eyal Zamir a prezentat etapele planului de ocupare, inclusiv consolidarea forțelor israeliene în nordul Gazei.

Ocuparea Gazei

Recomandări

Pe 8 august, cabinetul Israelului a aprobat planul lui Netanyahu de a reocupa treptat Gaza, începând cu orașul Gaza.

Planul prevede deplasarea a aproximativ 1 milion de palestinieni din orașul Gaza către sud, urmată de încercuirea orașului și incursiuni în cartierele rezidențiale.

Ca parte a acestui plan, armata a lansat un atac major pe 11 august în cartierul Zeitoun din orașul Gaza, au declarat martori pentru Anadolu.

Atacul a inclus distrugerea locuințelor cu roboți capcanați, focuri de artilerie, tiruri aleatorii și deplasări forțate.

Pregătirile Israelului pentru ocupare continuă în ciuda negocierilor indirecte de încetare a focului cu gruparea palestiniană Hamas, care a fost de acord cu o suspendare de 60 de zile a operațiunilor militare, conform propunerii prezentate de Egipt și Qatar.

Israelul a ucis aproape 62.100 de palestinieni în Gaza din octombrie 2023. Ofensiva militară a devastat enclava, care se confruntă cu foamete.

În noiembrie anul trecut, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru Netanyahu și fostul său ministru al apărării, Yoav Gallant pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.

De asemenea, Israelul se confruntă cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție pentru războiul său asupra enclavei.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us