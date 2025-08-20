Ministrul apărării din Israel, Israel Katz a aprobat un plan pentru ocuparea orașului Gaza, conform relatărilor din presa locală de miercuri.
Postul public de televiziune KAN a raportat că Katz a numit planul „Carele lui Ghedeon B”, după „Operațiunea Carele lui Ghedeon”, o ofensivă terestră lansată în luna mai pentru a extinde ocupația asupra enclavei și a deplasa complet palestinienii din nordul Gazei.
„Ca parte a planului, vor fi emise ordinele necesare de mobilizare a rezerviștilor pentru a efectua atacul”, a declarat postul de televiziune, fără a specifica numărul de trupe necesare.
Planul va fi ulterior supus aprobării cabinetului de securitate.
Conform canalului Channel 12, ordine de mobilizare de urgență, cunoscute sub denumirea „Ordinul 8”, au fost deja emise de armata israeliană, iar zeci de mii de soldați rezerviști sunt așteptați să fie convocați în zilele următoare.
Un oficial, vorbind sub protecția anonimatului, a declarat că 50.000 de rezerviști vor fi chemați luna viitoare, aproape dublând numărul total de rezerviști activi la 120.000.
Marți, șeful Statului Major al Israelului, Eyal Zamir a prezentat etapele planului de ocupare, inclusiv consolidarea forțelor israeliene în nordul Gazei.
Ocuparea Gazei
Pe 8 august, cabinetul Israelului a aprobat planul lui Netanyahu de a reocupa treptat Gaza, începând cu orașul Gaza.
Planul prevede deplasarea a aproximativ 1 milion de palestinieni din orașul Gaza către sud, urmată de încercuirea orașului și incursiuni în cartierele rezidențiale.
Ca parte a acestui plan, armata a lansat un atac major pe 11 august în cartierul Zeitoun din orașul Gaza, au declarat martori pentru Anadolu.
Atacul a inclus distrugerea locuințelor cu roboți capcanați, focuri de artilerie, tiruri aleatorii și deplasări forțate.
Pregătirile Israelului pentru ocupare continuă în ciuda negocierilor indirecte de încetare a focului cu gruparea palestiniană Hamas, care a fost de acord cu o suspendare de 60 de zile a operațiunilor militare, conform propunerii prezentate de Egipt și Qatar.
Israelul a ucis aproape 62.100 de palestinieni în Gaza din octombrie 2023. Ofensiva militară a devastat enclava, care se confruntă cu foamete.
În noiembrie anul trecut, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru Netanyahu și fostul său ministru al apărării, Yoav Gallant pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.
De asemenea, Israelul se confruntă cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție pentru războiul său asupra enclavei.