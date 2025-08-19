Palestina urmează să debuteze anul acesta la concursul Miss Univers, iar reprezentanta sa promite să evidențieze reziliența și puterea poporului său pe scena mondială.

Nadine Ayoub, în vârstă de 27 de ani, antrenor certificat în sănătate și nutriție, încoronată Miss Palestina în 2022, va intra în istorie în noiembrie 2025 ca prima reprezentantă a țării sale la concursul Miss Univers, conform știrilor din presă.

Ayoub, care a crescut în Canada, Statele Unite și Cisiordania, își împarte în prezent timpul între Dubai și Ramallah.

„Sunt onorată să anunț că, pentru prima dată, Palestina va fi reprezentată la Miss Univers”, a declarat Ayoub pe contul său de Instagram.

„Astăzi, pășesc pe scena Miss Univers nu doar cu un titlu – ci cu un adevăr”, a adăugat ea.