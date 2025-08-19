LUME
Palestina va face debutul istoric la Miss Universe cu Nadine Ayoub, care se angajează să transmită vocea națiunii sale
Nadine Ayoub, care urmează să fie prima concurentă din Palestina la Miss Universe, spune că va reprezenta „reziliența, speranța și bătăile inimii unei patrii” atunci când va urca pe scenă în noiembrie.
Miss Palestina va concura pentru prima dată la concursul Miss Univers. / Instagram
Palestina urmează să debuteze anul acesta la concursul Miss Univers, iar reprezentanta sa promite să evidențieze reziliența și puterea poporului său pe scena mondială.

Nadine Ayoub, în vârstă de 27 de ani, antrenor certificat în sănătate și nutriție, încoronată Miss Palestina în 2022, va intra în istorie în noiembrie 2025 ca prima reprezentantă a țării sale la concursul Miss Univers, conform știrilor din presă.

Ayoub, care a crescut în Canada, Statele Unite și Cisiordania, își împarte în prezent timpul între Dubai și Ramallah.

„Sunt onorată să anunț că, pentru prima dată, Palestina va fi reprezentată la Miss Univers”, a declarat Ayoub pe contul său de Instagram.

„Astăzi, pășesc pe scena Miss Univers nu doar cu un titlu – ci cu un adevăr”, a adăugat ea.

„În timp ce Palestina suferă o mare durere – în special în Gaza – eu sunt purtătorul de cuvânt al unui popor care refuză să fie redus la tăcere”, a spus Ayoub, referindu-se la puterea și reziliența poporului său.

„Reprezint fiecare femeie și copil palestinian a căror forță trebuie să fie văzută de lume. Suntem mai mult decât suferința noastră – suntem reziliență, speranță și pulsul unei patrii care trăiește prin noi”, a spus ea.

Concursul Miss Univers, unul dintre cele mai urmărite concursuri de frumusețe din lume, reunește participante din peste 80 de țări.

Prima apariție a Palestinei are o semnificație simbolică, având loc într-un moment în care războiul din Fâșia Gaza domină atenția globală, iar tot mai multe națiuni semnalează recunoașterea unui stat palestinian.

Dincolo de a pune în valoare frumusețea și talentul, concursul a servit ca o platformă pentru ca participantele să susțină cauze și să-și exprime identitatea națională.

