Aproximativ 63% dintre francezi doresc dizolvarea parlamentului țării și organizarea alegerilor, conform unui sondaj IFOP realizat pentru LCI TV miercuri, în contextul în care prim-ministrul François Bayrou luptă pentru a-și salva guvernul minoritar.
Sondajul IFOP a fost realizat online pe 26 august, pe un eșantion de 1.000 de persoane.
Guvernul minoritar al lui Bayrou pare din ce în ce mai aproape de a fi înlăturat luna viitoare, după ce trei dintre principalele partide de opoziție — atât de extremă dreapta, cât și de stânga — au declarat că nu îl vor susține într-un vot de încredere legat de planurile sale de reduceri bugetare drastice pe care Bayrou l-a anunțat pentru 8 septembrie, .
Bayrou a condiționat supraviețuirea guvernului său de votul de încredere asupra unui pachet de reduceri bugetare în valoare de 44 de miliarde de euro, care include eliminarea a două sărbători oficiale și înghețarea cheltuielilor pentru asistență socială, măsuri care au stârnit o nemulțumire larg răspândită în rândul populației.
Incertitudinea politică a afectat în această săptămână acțiunile și obligațiunile franceze.
Boris Vallaud, liderul grupului socialist de opoziție din parlament, a declarat la BFM TV că Franța are nevoie de o schimbare de direcție, ceea ce înseamnă și o schimbare de prim-ministru.
Orice decizie de a dizolva parlamentul trebuie luată de președintele Emmanuel Macron, iar sondajul IFOP a arătat că 51% dintre respondenți consideră că Macron nu va dizolva parlamentul.
Rassemblement National, Verzii și Socialiștii au promis că vor vota împotriva lui Bayrou, lăsând guvernul său cu puține șanse de supraviețuire atunci când parlamentarii își vor exprima votul.
Alternativa lui Macron la dizolvarea parlamentului, în cazul în care Bayrou pierde votul de încredere, ar fi să instaleze un nou guvern.
Și, deși majoritatea alegătorilor doresc dizolvarea parlamentului, puțin peste jumătate cred că președintele Emmanuel Macron va evita convocarea unor alegeri anticipate. În cazul în care Bayrou pierde, se așteaptă ca Macron să numească un alt prim-ministru, al treilea din 2024.