Boris Vallaud, liderul grupului socialist de opoziție din parlament, a declarat la BFM TV că Franța are nevoie de o schimbare de direcție, ceea ce înseamnă și o schimbare de prim-ministru.

Orice decizie de a dizolva parlamentul trebuie luată de președintele Emmanuel Macron, iar sondajul IFOP a arătat că 51% dintre respondenți consideră că Macron nu va dizolva parlamentul.

Rassemblement National, Verzii și Socialiștii au promis că vor vota împotriva lui Bayrou, lăsând guvernul său cu puține șanse de supraviețuire atunci când parlamentarii își vor exprima votul.

Alternativa lui Macron la dizolvarea parlamentului, în cazul în care Bayrou pierde votul de încredere, ar fi să instaleze un nou guvern.

Și, deși majoritatea alegătorilor doresc dizolvarea parlamentului, puțin peste jumătate cred că președintele Emmanuel Macron va evita convocarea unor alegeri anticipate. În cazul în care Bayrou pierde, se așteaptă ca Macron să numească un alt prim-ministru, al treilea din 2024.