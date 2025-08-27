Kremlinul a declarat miercuri că se opune trimiterii de trupe de menținere a păcii din partea țărilor europene în Ucraina și a respins ideea unor discuții rapide între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
„Privim negativ astfel de discuții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, când a fost întrebat despre părerea Moscovei despre o posibilă forță europeană de menținere a păcii ca parte a unui acord pentru încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina.
El a subliniat că intenția Rusiei de a preveni prezența militară a țărilor NATO în Ucraina a fost unul dintre motivele inițiale ale conflictului, pe care Moscova l-a declanșat în februarie 2022 printr-o ofensivă de amploare.
Ucraina solicită garanții de securitate susținute de Occident ca parte a oricărui acord, pentru a se asigura că Rusia nu va ataca din nou, în timp ce Moscova cere ca Kievul să cedeze mai mult teritoriu în est.
Garanțiile de securitate pentru Ucraina reprezintă „unul dintre cele mai importante subiecte” în discuțiile privind o soluționare, a spus Peskov, adăugând că Moscova nu va discuta public detaliile specifice ale acestora.
Kremlinul a respins, de asemenea, ideea că un summit între președintele Putin și omologul său ucrainean Zelenski ar putea avea loc în curând.
„Orice contact la nivel înalt sau cel mai înalt trebuie să fie bine pregătit pentru a fi eficient“, a declarat Peskov reporterilor, inclusiv agenției AFP, într-o conferință telefonică.
El a mai spus că șefii echipelor de negociere ale ambelor părți sunt „în contact”, dar nu a fost stabilită nicio dată pentru viitoarele discuții.