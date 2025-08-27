Kremlinul a declarat miercuri că se opune trimiterii de trupe de menținere a păcii din partea țărilor europene în Ucraina și a respins ideea unor discuții rapide între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

„Privim negativ astfel de discuții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, când a fost întrebat despre părerea Moscovei despre o posibilă forță europeană de menținere a păcii ca parte a unui acord pentru încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina.

El a subliniat că intenția Rusiei de a preveni prezența militară a țărilor NATO în Ucraina a fost unul dintre motivele inițiale ale conflictului, pe care Moscova l-a declanșat în februarie 2022 printr-o ofensivă de amploare.

Ucraina solicită garanții de securitate susținute de Occident ca parte a oricărui acord, pentru a se asigura că Rusia nu va ataca din nou, în timp ce Moscova cere ca Kievul să cedeze mai mult teritoriu în est.