În ultimele săptămâni, președintele SUA, Donald Trump a încercat să ia legătura telefonic cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi de patru ori, însă Modi a refuzat să răspundă, potrivit unui articol publicat de ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

FAZ interpretează acest comportament ca un semn al intensității „furiei” lui Modi și al „prudenței” sale față de presiunile SUA asupra Indiei pentru încetarea importurilor de petrol rusesc.

Contextul acestor apeluri presupuse include o escaladare semnificativă a tensiunilor comerciale: administrația Trump a impus un tarif de 50% pe bunurile indiene ca măsură punitivă pentru importurile de petrol rusesc, acesta fiind cel mai ridicat nivel aplicat oricărei țări, cu excepția Braziliei. În același timp, New Delhi și-a intensificat achizițiile de petrol rusesc la preț redus, atrăgând astfel și mai multă nemulțumire din partea Washingtonului.

O mișcare diplomatică calculată

Potrivit FAZ, decizia lui Modi de a evita aceste apeluri repetate nu a fost una impulsivă — a fost o strategie deliberată pentru a evita să fie atras în stilul caracteristic de negociere al lui Trump, care a implicat anterior anunțuri publice despre acorduri înainte ca acestea să fie oficializate. Un exemplu de avertisment a fost anunțul lui Trump despre un presupus acord comercial cu Vietnamul, care s-a dovedit ulterior inexistent. „Modi nu vrea să cadă în aceeași capcană”, a declarat FAZ.