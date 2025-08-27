ACTUALITĂȚI
3 min de citire
Trump a sunat de patru ori, Modi l-a lăsat în așteptare
Potrivit unor știri din mass-media germană, premierul indian Narendra Modi ar fi refuzat patru apeluri telefonice din partea președintelui american Donald Trump în ultimele săptămâni, în contextul tensiunilor comerciale accentuate.
Președintele american Donald Trump și prim-ministrul indian Narendra Modi la o conferință de presă comună la Casa Albă, pe 13 februarie 2025. / Reuters
27 August 2025

În ultimele săptămâni, președintele SUA, Donald Trump a încercat să ia legătura telefonic cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi de patru ori, însă Modi a refuzat să răspundă, potrivit unui articol publicat de ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

FAZ interpretează acest comportament ca un semn al intensității „furiei” lui Modi și al „prudenței” sale față de presiunile SUA asupra Indiei pentru încetarea importurilor de petrol rusesc.

Contextul acestor apeluri presupuse include o escaladare semnificativă a tensiunilor comerciale: administrația Trump a impus un tarif de 50% pe bunurile indiene ca măsură punitivă pentru importurile de petrol rusesc, acesta fiind cel mai ridicat nivel aplicat oricărei țări, cu excepția Braziliei. În același timp, New Delhi și-a intensificat achizițiile de petrol rusesc la preț redus, atrăgând astfel și mai multă nemulțumire din partea Washingtonului.

O mișcare diplomatică calculată

Potrivit FAZ, decizia lui Modi de a evita aceste apeluri repetate nu a fost una impulsivă — a fost o strategie deliberată pentru a evita să fie atras în stilul caracteristic de negociere al lui Trump, care a implicat anterior anunțuri publice despre acorduri înainte ca acestea să fie oficializate. Un exemplu de avertisment a fost anunțul lui Trump despre un presupus acord comercial cu Vietnamul, care s-a dovedit ulterior inexistent. „Modi nu vrea să cadă în aceeași capcană”, a declarat FAZ.

Analistul politic Mark Frazier, co-director al Institutului India-China de la The New School din New York, a susținut că strategia indo-pacifică a Americii, care se baza pe sprijinul Indiei pentru a contracara influența Chinei, întâmpină dificultăți. După cum notează Frazier, „India nu a intenționat niciodată să se angajeze de partea SUA împotriva Chinei”.

Alte provocări au tensionat și mai mult relațiile: proiectul de turnuri de lux al familiei Trump din apropierea Delhi a atras critici, la fel ca și declarațiile publice ale lui Trump, care și-a atribuit meritul pentru încetarea focului dintre India și Pakistan, afirmații pe care India le-a respins ferm. Primirea șefului armatei pakistaneze în Biroul Oval a fost interpretată la New Delhi ca o provocare directă.

Ultima convorbire cunoscută

Cea mai recentă comunicare confirmată între cei doi lideri a avut loc pe 17 iunie, când Modi a vorbit cu Trump la cererea președintelui american. Aceasta a fost prima lor conversație de la atacurile teroriste din Pahalgam și de la Operațiunea Sindoor a Indiei. În timpul apelului, Modi a clarificat că nu a existat nicio mediere americană în încetarea focului dintre India și Pakistan și că discuțiile au avut loc direct între cele două națiuni, la inițiativa Pakistanului. Ministerul Afacerilor Externe al Indiei a reiterat că India nu va accepta niciodată medierea unei terțe părți în astfel de chestiuni.

Schimbarea strategică a Indiei

FAZ a subliniat, de asemenea, că aceste evoluții reflectă o recalibrare mai amplă a politicii externe a Indiei, în care New Delhi pare să-și diversifice parteneriatele strategice, consolidându-și în tăcere relațiile cu țări precum China și Rusia, în loc să se bazeze exclusiv pe cadrul oferit de SUA. Această schimbare coincide cu participarea viitoare a Indiei la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din Tianjin.

