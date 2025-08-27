ACTUALITĂȚI
Trump avertizează că SUA ar putea impune sancțiuni Ucrainei, alături de Rusia, dacă negocierile de pace eșuează
Președintele american Trump a amenințat cu un război economic, în timp ce face presiuni asupra Moscovei și Kievului pentru negocieri directe și sprijină eforturile Occidentului de a reduce tensiunile.
Trump amenință cu un război economic în loc să intensifice conflictul militar. / AP
27 August 2025

Președintele SUA, Donald Trump a avertizat că Ucraina, împreună cu Rusia, ar putea fi supuse unor sancțiuni severe dacă nu fac progrese către pace.

Vorbind din Washington, Trump a subliniat marți că Kievul nu este lipsit de vină, acuzând ambele părți pentru cei peste trei ani de conflict devastator.

„Nici Zelenskyy nu este tocmai nevinovat. Acum mă înțeleg bine cu el, dar relația noastră este mult diferită, deoarece acum nu mai plătim niciun ban Ucrainei”, a declarat Trump, referindu-se la un acord prin care membrii NATO cumpără arme americane pentru a fi utilizate de Kiev.

„[...] în fiecare săptămână mor în principal tineri. Dacă pot să opresc asta, fie prin sancțiuni, fie doar prin ceea ce sunt eu, fie prin utilizarea unui sistem de tarife foarte puternic și costisitor pentru Rusia sau Ucraina sau oricine altcineva avem”, a spus Trump.

Trump l-a acuzat, de asemenea, pe predecesorul său, Joe Biden, că a permis implicarea Ucrainei într-un război cu Rusia.

Președintele SUA și-a repetat amenințarea de a lansa un „război economic”, avertizând că lipsa de acțiune din partea Moscovei ar putea duce la noi restricții comerciale devastatoare.

„Vrem să punem capăt. Avem sancțiuni economice. Vorbesc despre economie pentru că nu vom intra într-un război mondial”, a spus președintele SUA.

Garanții de securitate

Președintele Trump, de săptămâni întregi, a insistat ca președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski să se întâlnească față în față pentru negocieri directe în timpul vizitelor lor separate în SUA.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a pus sub semnul întrebării legitimitatea lui Zelenski, o afirmație pe care Trump a respins-o ca fiind „absurdă” și „o postură” din partea oficialilor ruși, care nu sunt dispuși să facă compromisuri.

Separat, SUA și aliații europeni lucrează la dezvoltarea unor garanții de securitate pentru Ucraina.

Aliații occidentali pregătesc un plan de securitate în trei etape pentru Ucraina odată ce se va ajunge la un armistițiu, a raportat Financial Times, citând oficiali europeni și ucraineni.

Măsurile ar include sprijin pentru apărarea aeriană, partajarea informațiilor și posibila desfășurare a trupelor europene pentru a consolida apărarea Ucrainei după război.

