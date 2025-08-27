Președintele SUA, Donald Trump a avertizat că Ucraina, împreună cu Rusia, ar putea fi supuse unor sancțiuni severe dacă nu fac progrese către pace.

Vorbind din Washington, Trump a subliniat marți că Kievul nu este lipsit de vină, acuzând ambele părți pentru cei peste trei ani de conflict devastator.

„Nici Zelenskyy nu este tocmai nevinovat. Acum mă înțeleg bine cu el, dar relația noastră este mult diferită, deoarece acum nu mai plătim niciun ban Ucrainei”, a declarat Trump, referindu-se la un acord prin care membrii NATO cumpără arme americane pentru a fi utilizate de Kiev.

„[...] în fiecare săptămână mor în principal tineri. Dacă pot să opresc asta, fie prin sancțiuni, fie doar prin ceea ce sunt eu, fie prin utilizarea unui sistem de tarife foarte puternic și costisitor pentru Rusia sau Ucraina sau oricine altcineva avem”, a spus Trump.

Trump l-a acuzat, de asemenea, pe predecesorul său, Joe Biden, că a permis implicarea Ucrainei într-un război cu Rusia.

Președintele SUA și-a repetat amenințarea de a lansa un „război economic”, avertizând că lipsa de acțiune din partea Moscovei ar putea duce la noi restricții comerciale devastatoare.

„Vrem să punem capăt. Avem sancțiuni economice. Vorbesc despre economie pentru că nu vom intra într-un război mondial”, a spus președintele SUA.