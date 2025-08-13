LUME
Iranul amenințat cu sancțiuni dacă nu vor fi reluate negocierile privind programul nuclear
Regatul Unit, Franța și Germania, trei state europene semnatare ale acordului nuclear din 2015, au purtat discuții cu Iranul luna trecută la Istanbul pentru a relansa negocierile nucleare dintre SUA și Iran.
Președintele Franței, Macron, cancelarul Germaniei, Merz, și prim-ministrul Marii Britanii, Starmer, la Haga. / Reuters
13 August 2025

Franța, Germania și Regatul Unit au informat ONU că sunt pregătite să reimpună sancțiuni asupra Iranului, dacă Teheranul nu reia negocierile cu comunitatea internațională privind programul său nuclear, a raportat marți Financial Times (FT).

Miniștrii de externe ai grupului E3 au trimis o scrisoare către ONU, avertizând asupra posibilității reintroducerii rapide a sancțiunilor („snapback”), dacă Teheranul nu ia măsuri, conform raportului.

„Am subliniat clar că, în cazul în care Iranul nu este dispus să ajungă la o soluție diplomatică până la sfârșitul lunii august 2025 sau nu profită de oportunitatea unei prelungiri, E3 este pregătit să activeze mecanismul de snapback”, au scris miniștrii în scrisoare.

În 2018, în timpul primului său mandat, președintele american Donald Trump, care susține că Teheranul nu poate deține arme nucleare, a retras SUA din acordul nuclear cu Iranul semnat în 2015, deși susținătorii acordului afirmau că acesta funcționa.

Iranul, însă, susține că programul său nuclear are scopuri pașnice.

