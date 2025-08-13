Franța, Germania și Regatul Unit au informat ONU că sunt pregătite să reimpună sancțiuni asupra Iranului, dacă Teheranul nu reia negocierile cu comunitatea internațională privind programul său nuclear, a raportat marți Financial Times (FT).

Miniștrii de externe ai grupului E3 au trimis o scrisoare către ONU, avertizând asupra posibilității reintroducerii rapide a sancțiunilor („snapback”), dacă Teheranul nu ia măsuri, conform raportului.

„Am subliniat clar că, în cazul în care Iranul nu este dispus să ajungă la o soluție diplomatică până la sfârșitul lunii august 2025 sau nu profită de oportunitatea unei prelungiri, E3 este pregătit să activeze mecanismul de snapback”, au scris miniștrii în scrisoare.